Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Questa nota casa di moda sta per licenziare 30 dipendenti

P. F.

16 Dicembre 2025 - 14:58

Dsquared2 avvia un licenziamento collettivo per circa 30 dipendenti della sede di Milano nell’ambito di una riorganizzazione strategica del marchio. I sindacati proclamano lo stato di agitazione.

Questa nota casa di moda sta per licenziare 30 dipendenti

Seguici su

Si prospetta un Natale amaro per circa 30 dipendenti di Dsquared2. Le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno proclamato con effetto immediato lo stato di agitazione contro la decisione del marchio di alta moda - fondato nel 1996 dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten - di avviare una procedura di licenziamento collettivo che attualmente coinvolge 29 lavoratori della sede di Milano.

Come spiegano i sindacati in una nota unitaria, la casa di moda non avrebbe offerto soluzioni ottimali per i dipendenti colpiti dal provvedimento:

“L’azienda non ha accolto le richieste sindacali riguardanti il ricorso agli ammortizzatori sociali e ha solo proposto minime misure di ricollocazione che non garantiscono reali prospettive occupazionali e lasciano molti dubbi. L’offerta economica proposta dall’azienda è stata ritenuta non accettabile”.

leggi anche

Gucci si rifiuta di pagare €600 a oltre 1.000 dipendenti. I sindacati protestano
Gucci si rifiuta di pagare €600 a oltre 1.000 dipendenti. I sindacati protestano

Stato di agitazione per 29 dipendenti Dsquared2

L’ultimo incontro con Dsquared2, che ha chiuso la fase sindacale di 45 giorni prevista dalla legge, è stato definito “totalmente insoddisfacente” dalla rappresentante di Filcams CGIL Stefania Ricci. Adesso si aprirà la fase amministrativa presso la Regione Lombardia. Nel frattempo, le organizzazioni sindacali hanno annunciato lo stato di agitazione collettivo, promettendo che non smetteranno di lottare per trovare un accordo alternativo per 29 impiegati che hanno perso il posto di lavoro:

“Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs continueranno a chiedere con forza: soluzioni alternative ai licenziamenti; sostegno concreto al reddito dei lavoratori; un piano industriale rispettoso del lavoro; vere soluzioni interne di ricollocazione. Per tutte le ragioni sopra esposte, viene dichiarato con effetto immediato lo stato di agitazione, con la conseguente adozione di tutte le iniziative connesse”.

Un nuovo incontro è previsto per il 22 dicembre. Qualora le sollecitazioni avanzate all’azienda - tra cui le richieste di soluzioni alternative, un sostegno concreto al reddito dei lavoratori, un piano industriale rispettoso e percorsi interni di ricollocazione - non venissero accolte, non è escluso che verranno messe in campo “iniziative di lotta, compresi gli scioperi”, ha ribadito Ricci.

leggi anche

Un’azienda paga 420.000 euro un dipendente. Per andarsene
Un'azienda paga 420.000 euro un dipendente. Per andarsene

La riorganizzazione strategica di Dsquared2

Lo scorso ottobre Dsquared2 ha annunciato una riorganizzazione strategica del marchio che avrebbe comportato il taglio di circa 40 posizioni. Come spiegato dall’azienda in una nota, la decisione è stata presa in risposta a sfide profonde e complesse che stanno interessando l’intero settore della moda globale:

“Questa decisione, seppur difficile, rappresenta un passo proattivo volto a rafforzare la struttura operativa del Gruppo e a posizionarlo per un successo di lungo periodo. Segna una fase cruciale nel percorso di trasformazione di Dsquared2, un percorso che abbraccia il cambiamento, promuove l’innovazione e consolida le basi per una crescita sostenibile. Dsquared2 Group rimane saldo nella propria visione e fiducioso nel futuro. Con coraggio e convinzione, il gruppo continua a scrivere il prossimo capitolo della sua storia”.

Nel comunicato, Dsquared2 ha inoltre ribadito l’intenzione di collaborare a stretto contatto con i sindacati per garantire un supporto adeguato ai dipendenti colpiti dalla decisione, “a testimonianza dei valori duraturi e dell’impegno dell’azienda verso le proprie persone”. A distanza di quasi due mesi, tuttavia, tali promesse non sembrerebbero essere state mantenute.

leggi anche

Swarovski in crisi? Tagliati 400 posti di lavoro, il sindacato fa appello alla responsabilità sociale
Swarovski in crisi? Tagliati 400 posti di lavoro, il sindacato fa appello alla responsabilità sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Italia
# Licenziamento
# CGIL
# CISL
# Milano
# Moda
# Sindacati

Iscriviti a Money.it

FT logo

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?

Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)

5 dicembre 2025

Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times

La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)

2 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?

I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)

2 dicembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 21/12/2025 È giusto utilizzare gli asset russi per sostenere l’Ucraina?
VOTA ORA

Selezionati per te

Una gigantesca fabbrica russa costretta a chiudere. La più grande del Paese

News imprese

Una gigantesca fabbrica russa costretta a chiudere. La più grande del Paese

Più economico di Ikea, questo marchio scandinavo con prezzi bassi ha molti negozi in Italia

News imprese

Più economico di Ikea, questo marchio scandinavo con prezzi bassi ha molti negozi in Italia

Correlato

Licenziata per un insulto razzista. Ma viene premiata con €110.000

Diritto del lavoro

Licenziata per un insulto razzista. Ma viene premiata con €110.000