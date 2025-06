Questa grande banca italiana è sempre di più in mano alla Francia

La chiamano banca italiana, con qualcuno che si è azzardato anche a bollarla come banca della Lega, definizione che il CEO ha prontamente smontato. Attorno al DNA di questo grande istituto ruota uno dei dossier che scottano di più sia a Piazza Affari che, questo è il grande sospetto, sulla scrivania della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l’OPS che UniCredit ha promosso ormai in quel lontano, almeno per i tempi della finanza, 25 novembre 2024. Una OPS il cui successo, come sa bene in primis l’amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel, è decisamente in bilico.

Motivo: al governo Meloni non è andato mai a genio il fatto che Orcel si sia azzardato a puntare alla conquista di questa grande banca italiana: che è Banco BPM.

Va detto che la questione del DNA delle banche italiane non sarebbe diventata forse neanche acceso argomento di discussione, se non fosse stato prima di tutto il governo Meloni a decidere a chi conferire la caratteristica della italianità a questa o a quell’altra banca. E se, soprattutto, lo stesso governo non avesse definito banca straniera. Ma è andata invece così, visto che a chiamare straniera Piazza Gae Aulenti è stato immediatamente il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

In realtà, da Piazza Affari si sono levate immediatamente diverse voci che hanno ricordato come, a essere considerata banca straniera, dovrebbe essere a questo punto anche Banco BPM, visto che il principale azionista di maggioranza di Piazza Meda, banca guidata dal CEO Giuseppe Castagna, era già allora la Banque Verte, ergo Crédit Agricole che, dopo la mossa di UniCredit, è salita ulteriormente nel capitale di BAMI e ancora di più nell’ultimo periodo.

Perché considerare dunque UniCredit una banca straniera e Banco BPM una banca italiana? (interrogativo a cui ha risposto tra l’altro, presentando fatti e non parole, il numero uno di UCG Andrea Orcel, facendo notare di recente che UniCredit è anche la banca italiana che ha più BTP, Titoli di Stato italiani, in pancia.

Tra l’altro, ora c’è anche la beffa, di cui si sta parlando da qualche giorno: Banco BPM è diventata praticamente ancora più francese, dopo l’autorizzazione rilasciata dalla BCE a salire ulteriormente nel capitale, fino al 19,9%. Non solo. A fianco di Crédit Agricole, ora nel capitale è presente anche lo Stato francese, attraverso Banque Postale, così come azionisti di Piazza Meda sono altri attori made in France, per la precisione il colosso BNP Paribas e Natixis. Questa ultima, la stessa Natixis banca di servizi finanziari francese, che fa capo al gruppo BPCE, con cui il campione assicurativo Generali ha siglato un accordo per creare un colosso del risparmio gestito: altro caso di Borsa che ha fatto venire un grande mal di testa in questo caso non solo al governo Meloni, ma alla stessa opposizione, in generale a tutta la politica italiana, che paventa una sorta di migrazione dei risparmi degli italiani dall’Italia alla Francia, a danno dei BTP.

E a nulla sono servite le costanti rassicurazioni arrivate dal Leone di Trieste. Della presenza, oltre che di Crédit Agricole, anche di Banque Postale, di BNP Paribas e di Natixis, ha parlato qualche giorno fa un articolo di MF-Milano Finanza.

Immediati i commenti di chi segue le due OPS che hanno preso in ostaggio Piazza Affari: quella che, come ha fatto notare Orcel, dura ormai da 9 mesi e che non ha partorito per ora ancora nulla, e quella di MPS su Mediobanca che, secondo i sospetti di molti, sarebbe più una OPS di Stato che di mercato.