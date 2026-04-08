Gli smartphone Samsung sono pronti a una nuova ondata di aggiornamenti. Come di consueto, infatti, anche quest’anno si attende solo il rilascio del nuovo major update di Android per procedere con gli ultimi lavori di ritocco della One UI. La prossima versione del sistema operativo potrebbe arrivare nel corso dell’autunno, inizialmente per gli ultimi Galaxy S26 e poi per tutti gli altri modelli della serie.

Intanto però, ci sono alcune modifiche secondarie che potrebbero entrare in vigore già nelle prossime settimane. L’ultima di queste è stata appena annunciata e non farà felici gli utenti. Stando a quanto emerso, infatti, molto presto una delle funzionalità storiche del brand sudcoreano sparirà per sempre da tutti i dispositivi. La deadline è stata fissata per luglio 2026.

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Samsung dice addio all’app Messaggi

Samsung interrompe ufficialmente il supporto per la sua app di messaggistica. Una decisione arrivata a sorpresa, soprattutto per le tempistiche. Se già era nell’aria un passaggio di consegne a Google Messaggi, infatti, nessuno si aspettava che la dismissione della sua app Messaggi sarebbe arrivata in così breve tempo.

Già a luglio 2026 il servizio smetterà di funzionare, per tutti i telefoni che hanno Android 12 e sistemi successivi attualmente attivi. Verrà così interrotta anche la funzionalità dedicata all’invio degli SMS. Per i Samsung più vecchi fermi ad Android 11 o versioni più datate, invece, almeno per il momento Samsung Messaggi resterà attiva.

La mossa inizialmente sarà limitata solo al mercato degli Stati Uniti, per poi allargarsi anche al resto del mondo (Italia compresa) entro la fine dell’anno o al massimo ad inizio 2027.

I motivi dietro la scelta

Per quale motivo Samsung ha deciso di abbandonare la sua app di messaggistica a favore di Google Messaggi? Il passaggio di consegne sottolinea ancor di più la necessità di avere una gestione più stabile e con tutti gli strumenti in linea con le ultime tendenze. L’app proprietaria del brand sudcoreano era rimasta ancora a feature di base, senza poter più garantire una protezione totale.

Considerando quanto oggi le app di messaggistica vengano prese di mira da hacker e cybercriminali, poter disporre di elementi all’avanguardia in grado di crittografare ogni contenuto è diventato fondamentale.

Ma non solo perché, con questa alleanza tra Google e Samsung, si consolida un’ecosistema sempre più completo che permette a tutta la famiglia di restare connessa in casa (e fuori) con i vari dispositivi collegati a uno stesso profilo o sotto una medesima rete di internet. A detta di molti, questo potrebbe essere il primo passo verso un’integrazione completa nei prossimi anni.