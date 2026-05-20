Margini in espansione e un utile solido per questa biotech italiana: il caso che attira l’attenzione degli investitori istituzionali.
In Italia, il comparto biotech contribuisce significativamente all’economia, con un fatturato complessivo stimato intorno ai 53 miliardi di euro nel 2024, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, trainato soprattutto dal segmento biomedico-sanitario.
Le imprese di questo settore mostrano una forte intensità di ricerca, con investimenti in R&S che rappresentano una quota rilevante del fatturato e una presenza concentrata nel Nord e Centro Italia. Tuttavia, il percorso verso la redditività rimane complesso: molte realtà operano in perdita operativa per anni prima di raggiungere milestone cliniche o autorizzazioni regolatorie che sbloccano valore.
Nel 2025 molte società hanno beneficiato di un contesto favorevole per le innovazioni oncologiche, con performance azionarie superiori agli indici di riferimento in alcuni casi, nonostante una liquidità mediamente bassa sui titoli mid-cap. La capitalizzazione di mercato riflette non solo i risultati correnti ma soprattutto le aspettative future su ricavi da potenziali lanci di prodotti o royalty. [...]
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