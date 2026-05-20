Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Questa biotech italiana macina utili. È il titolo più interessante della Borsa italiana?

Redazione Money Premium

20 Maggio 2026 - 16:25

Margini in espansione e un utile solido per questa biotech italiana: il caso che attira l’attenzione degli investitori istituzionali.

Questa biotech italiana macina utili. È il titolo più interessante della Borsa italiana?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

In Italia, il comparto biotech contribuisce significativamente all’economia, con un fatturato complessivo stimato intorno ai 53 miliardi di euro nel 2024, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, trainato soprattutto dal segmento biomedico-sanitario.

Le imprese di questo settore mostrano una forte intensità di ricerca, con investimenti in R&S che rappresentano una quota rilevante del fatturato e una presenza concentrata nel Nord e Centro Italia. Tuttavia, il percorso verso la redditività rimane complesso: molte realtà operano in perdita operativa per anni prima di raggiungere milestone cliniche o autorizzazioni regolatorie che sbloccano valore.

Nel 2025 molte società hanno beneficiato di un contesto favorevole per le innovazioni oncologiche, con performance azionarie superiori agli indici di riferimento in alcuni casi, nonostante una liquidità mediamente bassa sui titoli mid-cap. La capitalizzazione di mercato riflette non solo i risultati correnti ma soprattutto le aspettative future su ricavi da potenziali lanci di prodotti o royalty. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Piazza Affari
# Mercato azionario
# Settore biotech

Seguici su

FT logo

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 27/05/2026 L’Italia deve tornare a comprare il gas dalla Russia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Tassi BCE, Lagarde ha appena minacciato i governi europei

Piazza Affari

Tassi BCE, Lagarde ha appena minacciato i governi europei
Dividendi record a Piazza Affari. Le 10 azioni che rendono il doppio dei BTP nel 2026

Piazza Affari

Dividendi record a Piazza Affari. Le 10 azioni che rendono il doppio dei BTP nel 2026

Correlato

Due giganti farmaceutici italiani che nessuno conosce (ma che fatturano più di 1 miliardo)

Successi e fallimenti

Due giganti farmaceutici italiani che nessuno conosce (ma che fatturano più di 1 miliardo)