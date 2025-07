Questa azienda vale $100 miliardi. Ma non ne hai mai sentito parlare

Di solito le aziende di maggiore successo sono anche quelle più famose, ma non sempre funziona così. L’azienda di cui vi parliamo oggi vale ben 100 miliardi di dollari ma pochi ne hanno sentito parlare prima d’ora, tanto meno fuori dal Regno Unito. La protagonista di questa storia di successo è Relx Plc, fornitrice di strumenti analitici e decisionali con sede a Londra, con una capitalizzazione di mercato pari a 96,8 miliardi di dollari. Oltre a queste cifre impressionanti, Relx ha diverse caratteristiche interessanti. Oltre alla storia unica che la contraddistingue, ha un modello di business che può essere di grande ispirazione, senza contare la sua importanza per l’economia britannica, soprattutto in momenti di fragilità.

Relx, l’azienda da 100 miliardi di dollari di cui non avete sentito parlare

Come anticipato, Relx è un’azienda londinese incentrata su strumenti decisionali e analitici per professionisti e aziende. La compagnia differenzia inoltre tra quattro segmenti di mercato in cui è specializzata:

rischio;

scientifico, tecnico e medico;

legale;

dimostrazioni.

Il settore del rischio fornisce ai clienti strumenti decisionali e analitici, basati sulla raccolta di informazioni, per la valutazione del rischio e delle strategie di miglioramento. Per farlo, vengono utilizzate tecnologie avanzate, con algoritmi appositi che tengono conto sia del pubblico che dello specifico settore. Quanto all’area scientifica, tecnica e medica, Relx offre strumenti su misura per ricercatori e professionisti del campo sanitario per una ricerca scientifica avanzata. Il settore legale, invece, è legato appunto all’area legale, alle normative in vigore e alla loro applicazione rispetto all’attività di business. Infine, il segmento delle dimostrazioni combina l’esperienza industriale con i dati e gli strumenti digitali per aiutare i clienti a interfacciarsi direttamente e online, imparare quanto necessario sui mercati, reperire e rintracciare i prodotti e completare in autonomia le transazioni.

Il buon funzionamento dei servizi di Relx è dovuto anche all’uso sapiente dell’intelligenza artificiale, che l’azienda ha integrato già dieci anni fa, restando costantemente aggiornata e in anticipo sui tempi. Oggi, l’uso dell’IA è davvero fondamentale nel settore del rischio, che è anche il segmento più redditizio per l’azienda, procurando da solo quasi il 90% dei ricavi. Il segmento fa capo a LexisNexis Risk Solutions, che ha un portafoglio di clienti davvero invidiabile. Serve ben 180 aziende in tutto il mondo, tra cui addirittura l’85% della top 500 di Fortune (una classifica globale delle migliori compagnie del mondo). Figurano nell’elenco le migliori banche e compagnie assicurative del mondo, per esempio.