Questa app di incontri licenzia il 30% dei lavoratori. Azioni crollate del 90% in 4 anni

Bumble, una delle principali app di incontri al mondo, ha annunciato un drastico piano di riduzione del personale che coinvolgerà circa 240 dipendenti, pari al 30% della forza lavoro globale. La decisione rientra in una strategia di ristrutturazione volta a “riallineare il framework operativo e rafforzare il core business”, come spiegato dalla società texana. Il piano dovrebbe generare risparmi annuali per circa 40 milioni di dollari, che saranno in buona parte reinvestiti in sviluppo prodotto e innovazione tecnologica, soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il colpo di scena arriva in un momento delicato per l’intero settore dating, alle prese con una crisi di crescita e una progressiva disaffezione degli utenti, in particolare tra Gen Z e Millennials. “Le scelte non sono state prese alla leggera e siamo profondamente grati per il contributo di ogni dipendente coinvolto”, ha dichiarato un portavoce, sottolineando come l’obiettivo sia “posizionare l’azienda per una futura espansione”.

Nonostante la portata dei licenziamenti, la notizia è stata accolta positivamente da Wall Street e il titolo Bumble ha registrato un balzo superiore al 20% nella giornata dell’annuncio.

Azioni crollate del 90%: cosa ha portato Bumble sull'orlo del baratro? Il drastico ridimensionamento dell'organico rispecchia un quadro finanziario tutt'altro che roseo. Dal suo debutto in Borsa nel febbraio 2021, quando le azioni toccarono il massimo storico di 78,89 dollari, il titolo Bumble ha perso oltre il 90% del suo valore, scendendo sotto i 7 dollari a metà 2025. Il crollo è stato innescato da una combinazione di fattori, tra cui la saturazione del mercato, la crescente concorrenza di app come Tinder e Hinge e un calo dei paganti. La società ha registrato una diminuzione degli utenti attivi e dei ricavi, nonostante abbia superato le attese di Wall Street in alcuni trimestri. Nel primo trimestre 2025, Bumble ha riportato 4 milioni di utenti paganti, ma la guidance per i ricavi del secondo trimestre (244-249 milioni di dollari) riflette ancora una contrazione rispetto all'anno precedente. Gli investitori, scoraggiati dalle prospettive di crescita limitata e da una concorrenza sempre più agguerrita, hanno progressivamente abbandonato il titolo. Secondo alcuni analisti, il modello di business delle dating app sta mostrando segnali di stanchezza, con una difficoltà crescente nel convertire gli utenti gratuiti in abbonati paganti e nel trattenere la base utenti più giovane. La crisi di Bumble è infatti emblematica di un settore in trasformazione, dove la cosiddetta "dating fatigue" e la ricerca di esperienze più autentiche stanno spingendo una parte dell'utenza a disertare le piattaforme tradizionali.