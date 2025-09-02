Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quella volta in cui Trony licenziò i suoi dipendenti via Whatsapp

Giorgia Paccione

2 Settembre 2025 - 10:22

Nel 2018 la catena di elettronica Trony, travolta dalla crisi e dalla concorrenza dell’e-commerce, annunciò la chiusura di 43 negozi e il licenziamento di 500 dipendenti con un messaggio su Whatsapp.

Quella volta in cui Trony licenziò i suoi dipendenti via Whatsapp

Seguici su

Il 16 marzo 2018, Dps Group, uno dei principali soci di GRE (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) e gestore di numerosi punti vendita col marchio Trony, dichiarò fallimento e comunicò immediatamente la chiusura di 43 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale. La notizia culminò con un evento che fece molto discutere opinione pubblica e addetti ai lavori: Il licenziamento via Whatsapp di circa 500 dipendenti.

Ai lavoratori arrivò infatti un messaggio nel quale si invitava a non presentarsi più in sede perché le attività erano cessate. Non ci furono trattative con i sindacati né preavvisi formali: “La sede è chiusa, non presentatevi in negozio”, recitava il testo.

Si trattò di uno dei primi casi in Italia in cui un numero così elevato di dipendenti venne informato di un licenziamento collettivo tramite canali digitali. I territori maggiormente colpiti furono Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia, con tanti lavoratori che da un giorno all’altro si trovarono senza lavoro privi di alcun tipo di paracadute sociale. In quella stessa settimana, i negozi erano già semivuoti, molti clienti erano in attesa di ricevere gli ordini pagati e giovani coppie temevano per le proprie liste nozze prenotate nei punti vendita chiusi. Ma cosa aveva portato a una fine così drastica?

leggi anche

Questa azienda manda 400 dipendenti a lavorare da casa. Poi li licenzia in videochiamata
Questa azienda manda 400 dipendenti a lavorare da casa. Poi li licenzia in videochiamata

Il caso del licenziamento collettivo e la crisi di Trony

Il caso dei licenziamenti via Whatsapp rappresentò solo l’epilogo di una crisi ben più profonda, che affondava le proprie radici negli anni precedenti. Già nel 2015 Trony aveva cercato di arginare le difficoltà introducendo contratti di solidarietà e riducendo l’orario di lavoro, ma la situazione economica non migliorò. Nell’estate del 2017 la società aveva anche tentato la strada della cessione di ramo d’azienda trasferendo 40 negozi a un’altra società controllata dalla stessa famiglia proprietaria, ma tale provvedimento si rivelò insufficiente per risollevare i bilanci.

Alla base della crisi c’erano motivazioni strutturali che coinvolgevano l’intero settore dell’elettronica di consumo in Italia e in Europa. L’esplosione degli acquisti online, trainata dai colossi dell’e-commerce come Amazon, aveva progressivamente eroso la clientela dei negozi fisici, rendendo insostenibile il modello tradizionale di distribuzione.

Anche altri marchi noti, come Mediaworld ed Euronics, avevano adottato misure straordinarie per adattarsi alla nuova realtà competitiva, riducendo il personale, chiudendo punti vendita e investendo nel commercio digitale.

Durante la crisi, il secondo soggetto coinvolto fu la GRE, proprietaria del marchio Trony e composta da 16 distributori. L’azienda chiarì che il fallimento di Dps riguardava solo una parte dei negozi con insegna Trony e che altri soci, non coinvolti direttamente, avrebbero continuato a operare autonomamente.

Il clima era però di forte preoccupazione anche per sindacati e istituzioni, che chiedevano interventi urgenti e soluzioni strutturali.

leggi anche

Carrefour, tagli al personale nella sede centrale di Milano
Carrefour, tagli al personale nella sede centrale di Milano

Come è finita la vicenda Trony

A seguito del fallimento e dei licenziamenti, la stampa riportò che la GRE, titolare del marchio Trony, aveva pianificato nel corso del 2018 l’apertura di circa 40 nuovi negozi, affermando che la crisi di Dps rappresentava solo una “piccola parte” dell’attività complessiva, grazie all’autonomia delle società facenti parte del gruppo. Tuttavia, il danno di immagine subito fu rilevante e la vicenda rimase a lungo simbolica dei rischi legati a una cattiva gestione delle crisi aziendali e delle trasformazioni nelle abitudini di acquisto portate dalla digitalizzazione.

Oggi la rete di negozi è affidata a diversi operatori che utilizzano il brand in franchising o come affiliati. Nel frattempo, molte delle grandi catene di elettronica, hanno ulteriormente sviluppato le proprie piattaforme online e investito nella trasformazione digitale delle attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Licenziamento
# Crisi d’impresa
# Elettrodomestici

Iscriviti a Money.it

FT logo

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 06/09/2025 Come risolvere il problema delle carceri in Italia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Una famosa catena italiana di ristoranti dichiara bancarotta negli USA. Ancora

Successi e fallimenti

Una famosa catena italiana di ristoranti dichiara bancarotta negli USA. Ancora
Come ha fatto Elon Musk a diventare l'uomo più ricco del mondo

Successi e fallimenti

Come ha fatto Elon Musk a diventare l’uomo più ricco del mondo

Correlato