Il Ponte sullo stretto di Messina non esiste ancora, eppure la Lega ha già stabilito il prezzo per realizzare la campagna pubblicitaria. È questo l’oggetto dell’emendamento che è stato presentato in commissione Infrastrutture alla Camera da Francesco Battistoni di Forza Italia e Domenico Furgiuele della Lega.

Il Ponte sullo stretto è ormai da decenni uno dei cavalli di battaglia della propaganda politica di destra, basti pensare che fin dal 2002 il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aveva garantitola realizzazione di un ponte che collegasse la Calabria e la Sicilia.

Un ponte di cui già si discuteva all’epoca dei romani nel 251 a.C. come raccontato da Plinio il Vecchio, mentre il progetto politico volto all’emancipazione del Mezzogiorno, nasce nel 1866 e da allora sono stati numerosi i progetti studiati ma mai realizzati.

Ora la Lega di Matteo Salvini, pur non avendo ancora ricevuto i risultati della revisione del progetto, è pronta a creare una campagna che pubblicizzi il Ponte sullo Stretto. Intanto dall’opposizione giungono le prime proteste. È quanto mai opportuno conoscere qual è il prezzo stabilito per pubblicizzare il Ponte sullo stretto, la cui realizzazione dovrebbe già costare circa 10 miliardi all’Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quanto spenderemo per pubblicizzare il Ponte sullo stretto che ancora non esiste?

Come ormai è ben risaputo, la realizzazione del Ponte sullo stretto dovrebbe arrivare a costare ben 10 miliardi, senza contare i costosi lavori di manutenzione.

Eppure, ancora prima di attendere i risultati della revisione del costoso progetto, di stabilire chi lo finanzierà e soprattutto quale sia il miglior progetto per la realizzazione, la Lega del ministro Matteo Salvini ha già presentato un emendamento per stabilire i costi della campagna pubblicitaria dello Ponte sullo stretto.

Stando all’emendamento presentato in commissione Infrastrutture alla Camera da Francesco Battistoni di Forza Italia e Domenico Furgiuele della Lega, il progetto per la pubblicizzazione del Ponte sullo stretto dovrebbe costare un milione di euro all’anno dal 2024 al 2030.

In totale, quindi, spenderemo 7 milioni di euro per pubblicizzare il Ponte sullo Stretto che non c’è. Somma che sarà data alla Eurolink, la società general contractor incaricata dalla Società Stretto di Messina spa di progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina.

Un ponte che ancora non è stato realizzato, ma la cui realizzazione è data per assodata da una Lega forse fin troppo ottimista, specialmente se si prende in considerazione la storia secolare che ha visto nei decenni fallire ogni progetto.

Polemiche sulla pubblicizzazione del Ponte sullo stretto (che ancora no c’è)

Dopo la presentazione dell’emendamento che vede stanziare ben 7 milioni di euro per la pubblicizzazione del Ponte sullo stretto, prima ancora che si conoscano i risultati della revisione, numerose sono state le proteste e le polemiche da parte dell’opposizione.

Il primo a prendere parola è stato il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e sinistra, il quale ha affermato che i 7 milioni di euro altri non sono che il simbolo del modo di fare propaganda da parte della destra:

Sette milioni per la propaganda sul ponte. Questo emendamento è il simbolo della filosofia della propaganda del Ponte sullo Stretto di Messina, ovvero la mangiatoia di soldi pubblici dello Stato per sostenere un’opera che non ha un piano tecnico economico di fattibilità.

La realizzazione del Ponte sullo stretto per Bonelli non è altro che un progetto che sottrarrà risorse alle priorità del Mezzogiorno. Effettivamente, prima di parlare del Ponte sullo stretto, il ministro delle Infrastrutture Salvini, (noto per i cori razzisti contro il Sud alla festa della Lega del 2009, con dovuta condanna e multa da 5.700 euro), dovrebbe ascoltare i cittadini del Mezzogiorno, i quali hanno altre priorità come rimodernare i trasporti, le scuole, gli acquedotti, la difesa del suolo, recuperando realmente il divario tra il Nord e il Sud, piuttosto che avere un ponte che colleghi la Sicilia e la Calabria.