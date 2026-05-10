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3 titoli di Stato a 10 anni con cedole fino al 5,625% e rendimenti fino al 5,03%

Stefano Vozza

10 Maggio 2026 - 12:54

Quanto rendono oggi, su un orizzonte temporale di 10 anni, alcuni dei bond sovrani relativamente più speculativi?

3 titoli di Stato a 10 anni con cedole fino al 5,625% e rendimenti fino al 5,03%
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Ora che i rendimenti obbligazionari sono saliti rispetto ai minimi di fine febbraio c’è che l’asset è divenuto relativamente più redditizio. In alcuni casi i ritorni attesi sono davvero ghiotti, ma a fronte però di rischi non proprio irrilevanti. Entriamo nel vivo, quindi, e vediamo 3 titoli di Stato a 10Y in euro e non con cedole fino al 5,625% e rendimenti fino al 5,03%.

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