3 titoli di Stato a 10 anni con cedole fino al 5,625% e rendimenti fino al 5,03%

Ora che i rendimenti obbligazionari sono saliti rispetto ai minimi di fine febbraio c’è che l’asset è divenuto relativamente più redditizio. In alcuni casi i ritorni attesi sono davvero ghiotti, ma a fronte però di rischi non proprio irrilevanti. Entriamo nel vivo, quindi, e vediamo 3 titoli di Stato a 10Y in euro e non con cedole fino al 5,625% e rendimenti fino al 5,03%.

[...]