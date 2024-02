Quanto può durare l’asse tra Russia e Cina? Intervista a Federico Giuliani

Russia e Cina: un’alleanza in evoluzione

Nel panorama geopolitico del 2024, l’alleanza tra Russia e Cina sembra consolidarsi sempre di più, delineando un nuovo ordine mondiale alternativo a quello occidentale. Questa crescente collaborazione è evidenziata da diversi incontri previsti tra i leader dei due paesi, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, mirati a definire il futuro delle loro relazioni, specialmente dal punto di vista commerciale.

Il legame sempre più stretto tra Russia e Cina assume un significato rilevante nel contesto delle relazioni internazionali, poiché le due nazioni collaborano non solo su questioni bilaterali ma anche su temi globali. Inoltre, emerge un interessante sviluppo nelle relazioni sino-brasiliane, suggerendo la formazione di un fronte alternativo che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici.

Un elemento cruciale da considerare è la resistenza dell’economia russa nonostante le sanzioni internazionali. La Russia è riuscita a mantenere una certa stabilità economica, dimostrando una capacità di adattamento e una diversificazione delle fonti di reddito. Questo fenomeno sfida le aspettative e solleva interrogativi sulle efficacie reali delle sanzioni nel panorama geopolitico contemporaneo.

Un ulteriore elemento di riflessione è rappresentato dalla crisi immobiliare in Cina e le conseguenze che potrebbe comportare. Data la dimensione economica della Cina e il suo impatto sulla scena globale, una crisi immobiliare potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia mondiale. Questo scenario richiede un’attenta osservazione da parte degli analisti geopolitici, in quanto le dinamiche interne di un paese possono influenzare notevolmente gli equilibri a livello internazionale.

Federico Giuliani

Federico Giuliani, nato a Pescia (Pistoia) nel 1992, è un giornalista italiano noto per il suo impegno nella copertura delle vicende asiatiche. Sin dagli esordi della sua carriera, si è dedicato con passione e dedizione all’approfondimento delle dinamiche geopolitiche e sociali che caratterizzano il continente asiatico.

Nel corso dei numerosi viaggi in Asia, che frequenta regolarmente da anni, ha visitato sia la Corea del Nord che la Corea del Sud.

Ha scritto cinque libri: Corea del Nord. Viaggio nel paese-bunker (Pagliai, 2017), La rivoluzione ignota. Dentro la Corea del Nord: socialismo, progresso e modernità (La Vela, 2019), Geopolitica dei vaccini. La sfida del secolo? (La Vela, 2021), L’Orso e il Dragone. Russia e Cina, un’intesa per cambiare il mondo (La Vela, 2022), Il ruggito della Corea. Reportage da Seoul (Pagliai, 2023).

L’intervista

Abbiamo incontrato Federico Giuliani in questa intervista per analizzare l’evolversi delle relazioni tra Russia e Cina e i principali accadimenti in Asia.