Sembrava che la magia fosse in qualche modo affievolita, sembrava che Alcaraz potesse prendere il largo in ogni classifica. Sembrava, perché in realtà Jannik Sinner, ancora una volta, ha ribaltato tutto. Dopo un inizio 2026 in qualche modo sottotono rispetto agli standard elevatissimi a cui aveva abituato i suoi tifosi - l’uscita nelle semi agli Australian Open e la prematura sconfitta di Doha - l’altoatesino si è rifatto con gli interessi: prima la strabiliante doppietta del cemento americano con il Sunshine Double, riuscito a pochissimi eletti in passato, e poi addirittura con il torneo di Montecarlo, primo trofeo importante vinto sulla terra rossa, la superficie meno amata. Tre Masters 1000 in un mese e un ruolino di marcia che ha, di fatto, ribaltato umori, statistiche e trend di risultati.

Ma a Montecarlo è avvenuto qualcosa di ancora più profondo, dato che la finale è stata proprio contro l’acerrimo rivale (ma amico fuori dal campo) Carlos Alcaraz, colui che rappresenta l’unico e più grande antagonista tennistico ai piani alti di questo sport. Una vittoria sul campo e fuori dal campo, tra punti ATP in palio, primati mondiali, tornei vinti e anche montepremi. Ecco perché questo 2026 per Sinner si sta rivelando storico sotto tutti i punti di vista.

Ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Montecarlo (dentro e fuori dal campo)

Partiamo dal campo. Quella di ieri è stata l’affermazione numero 27 in carriera per l’italiano, che in un colpo solo vince il suo ottavo Masters 1000, sorpassando Alcaraz per tornei complessivi in bacheca in carriera. D’altronde, i due sono arrivati all’atto finale alla pari sia nei punti vinti negli scontri diretti che nei tornei vinti. Una vittoria, quindi, che fa pendere sempre di più la bilancia verso l’italiano, che ora rincorre solo per quanto riguarda numeri degli Slam (7 lo spagnolo, 4 l’italiano) e nel bilancio degli scontri diretti (10-7 per lo spagnolo).

E poi c’è il capitolo numero uno ATP. Anche qui i due arrivavano alla sfida di Montecarlo con un pareggio “quasi satanico”: 66 settimane a testa sul trono del mondo. Ecco, con questa vittoria Sinner arriverà almeno a 67 settimane, anche se Alcaraz, in campo questa settimana a Barcellona, trionfando in Catalogna avrebbe subito l’occasione per riprendersi lo scettro già da lunedì prossimo (in quel caso, con appena 60 punti di vantaggio). Ma niente paura, anche qui il duello è solo all’inizio. E con un Jannik Sinner così performante anche sul rosso, nulla è scontato, di torneo in torneo.

E poi arriviamo al punto vero. Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria di Montecarlo? I dati del prize money parlano chiaro: 974.370 euro al vincitore, circa 440 mila euro in più del finalista (che si ferma a circa 532 mila euro). E non dimentichiamoci che l’azzurro veniva già da una tournee trionfale negli States, con una doppia vittoria da oltre 2 milioni di euro di vincita.

Sinner davanti ad Alcaraz anche nel prize money 2026

Quando dicevamo, all’inizio della nostra analisi, che Sinner ha ribaltato tutto, intendevamo anche il prize money complessivo. Sì, perché dopo Melbourne e Doha, il conto in banca di Alcaraz - limitatamente ai tornei dell’anno solare - era più del doppio di quello dell’altoatesino. Nel giro di un mese, la rimonta si è completata su tutti i fronti.

Al 13 aprile, secondo i dati ufficiali ATP, Jannik Sinner è in testa nella classifica dei guadagni dell’anno solare con 4.337.441 dollari. Sorpassato di circa 30 mila dollari Alcaraz, fermo a 4.316.627 dollari.

Insomma, dire che l’altoatesino sia salito di livello è un’ovvietà, ma adesso la sfida tra i due fenomeni del tennis moderno è davvero punto a punto, euro su euro, come non l’era mai stata fino ad oggi.