Il pizzaiolo è sì “colui che inforna” la pizza ma è anche la figura che regge uno dei business più solidi della ristorazione, tra sala piena nei weekend, delivery che macina ordini e clienti sempre più esigenti su impasti, farine e materie prime. Ed è qui che arriva la domanda, sempre molto attuale: quanto guadagna un pizzaiolo in Italia?

La risposta, per anni, è stata una giungla di numeri contraddittori. Oggi però qualche punto fermo c’è. Secondo l’Osservatorio Restworld - che analizza posizioni reali con stipendio dichiarato dal datore di lavoro e verificato - un pizzaiolo autonomo in Italia guadagna in media 1.815€ netti al mese, pari a una RAL stimata di circa 29.900€, su 159 posizioni analizzate tra aprile 2024 e giugno 2026 (Bollettino n.2, aggiornato a luglio 2026). Un aiuto pizzaiolo si ferma invece a 1.467€ netti al mese, con una RAL stimata intorno ai 23.600€.

È un dato che sorprende molti, perché ribalta un pregiudizio: il pizzaiolo è pagato meglio di quanto si creda. Il motivo è semplice ed è puramente di mercato: è una competenza scarsa. Mettere in fila impasto, lievitazione, staglio, stesura e gestione del forno sotto il ritmo del servizio non si improvvisa, e chi lo sa fare in totale autonomia oggi vale parecchio.

leggi anche In Italia nessuno vuole più fare questo antichissimo lavoro. Ecco perché

Lo stipendio medio di un pizzaiolo in Italia

Per stimare gli stipendi medi delle professioni bisogna focalizzarsi o su ricerche di settore o sui grandi portali di recruiting, che di solito fotografano molto bene i dati statistici attraverso le esperienze stesse degli utenti.

Ad esempio, Indeed (dati aggiornati all’8 giugno 2026) indica per il ruolo di pizzaiolo/a in Italia una retribuzione media di 1.434€ al mese su circa 4.800 stipendi riportati, segnalando però annunci che arrivano fino a 2.300€ mensili. Sempre secondo il noto portale, a Milano la media sale a 1.803€ al mese (dato aggiornato a marzo 2026), a conferma che il divario tra un dato nazionale generico e un mercato metropolitano è tutt’altro che trascurabile.

La citata analisi Restworld è più alta (1.815€ netti al mese) perché guarda un perimetro diverso: solo posizioni con stipendio dichiarato dal datore di lavoro e verificate, escludendo le offerte sotto le soglie minime di legge.

Aiuto pizzaiolo, pizzaiolo, capo pizzaiolo: cosa cambia davvero nella retribuzione (e nelle mansioni)

La crescita professionale, in pizzeria, è prima di tutto una crescita di responsabilità sul prodotto. E il mercato la paga di conseguenza.

L’aiuto pizzaiolo prepara la linea per il servizio (farciture e condimenti), affianca nella formatura dei panetti, tiene rifornita e pulita la postazione, carica il forno e spesso inforna e gira le pizze. È il ruolo d’ingresso, quello in cui si impara osservando l’impasto e il ritmo del banco: stipendio medio 1.467€ netti al mese, tipicamente nei primi due anni di attività.

Il pizzaiolo governa invece la parte che decide la qualità del prodotto finale: impasto e lievitazione, staglio dei panetti, stesura e farcitura, cottura e gestione del forno (a legna, elettrico o a gas). Tiene i tempi del servizio ed è responsabile dello standard dall’apertura alla chiusura. Qui si arriva a 1.815€ netti al mese e oltre, di norma dopo almeno due anni di esperienza.

Il salto tra i due ruoli vale oltre 330€ netti in più ogni mese, che su base annua significa quasi 4.000€. È il momento in cui prendi in mano il forno da solo, e il mercato lo riconosce in modo netto.

Da lì si può salire ancora, verso il capo pizzaiolo - figura presente soprattutto nelle insegne con più forni - e verso la gestione vera e propria della pizzeria, dove entrano in gioco turni, ordini, food cost e coordinamento del team.

leggi anche Quanto guadagna un cameriere in Italia? Gli stipendi medi da nord a sud

Dove si guadagna di più? Geografia e tipo di locale

La geografia conta, ma meno di quanto si pensi. Sui contratti full-time, la media del Nord è di 1.822€ netti al mese (su 3.277 posizioni), quella del Centro di 1.777€ (1.239 posizioni), quella di Sud e Isole di 1.751€ (692 posizioni). Il divario Nord-Sud si ferma quindi a circa 82€ al mese: reale, ma tutt’altro che abissale. Va detto che il campione del Sud è significativamente più piccolo di quello del Nord.

Pesa molto di più la tipologia di locale. L’hotellerie paga in media 1.887€ netti al mese, la ristorazione tradizionale 1.782€, la ristorazione formale 1.742€, il segmento pizza 1.658€, i bar 1.626€ e il fast/casual 1.468€. Tra il primo e l’ultimo gradino ballano quasi 420€ al mese.

Attenzione però al «trucco» dei confronti geografici: più alto non significa automaticamente meglio. Se guadagnate di più ma vivete dove affitti e spese sono decisamente più elevati, il vantaggio reale si assottiglia in fretta. Nel valutare un trasferimento conviene ragionare su costo dell’alloggio, stagionalità del lavoro, possibilità di straordinari e facilità di cambiare locale (che equivale, di fatto, a potere contrattuale).

Il livello CCNL: il pavimento sotto cui non si scende

C’è poi un riferimento che non dipende dal mercato ma dalla contrattazione collettiva. Il pizzaiolo, per il CCNL Turismo Pubblici Esercizi, è inquadrato al 4° livello - lo stesso di cuoco e cameriere di ristorante - con un minimo di 1.692,69€ lordi al mese tra paga base e contingenza, secondo le tabelle retributive in vigore da giugno 2026 (rinnovo del 5 giugno 2024).

Quel minimo è appunto un pavimento: i dati dell’Osservatorio mostrano che molti locali pagano sopra, soprattutto per chi ha una specializzazione. Ma sapere a che livello vi collocano dice moltissimo su come vi stanno valutando. E se un full-time viene proposto sotto il minimo di livello, si tratta di un campanello d’allarme: le differenze retributive non pagate si possono reclamare fino a cinque anni indietro.

Da tenere presente, infine, un dato di contesto: nell’ultimo anno gli stipendi del settore sono cresciuti in media del +3,0% (confronto Q1 2026 su Q1 2025), più del +2,0% messo a tabella dal CCNL. La domanda, insomma, corre più in fretta dei minimi contrattuali.

leggi anche Quanto guadagna un cuoco? Gli stipendi di chi lavora in cucina

Come si diventa pizzaiolo (e come si aumenta il proprio valore)

La via d’ingresso resta la gavetta, con o senza titolo di studio: nella tradizione napoletana è la strada maestra, in alternativa o in aggiunta a corsi professionali e scuola alberghiera. Obbligatorio invece l’attestato HACCP per la sicurezza alimentare.

Per alzare davvero il proprio valore sul mercato, le leve concrete sono poche e chiare: