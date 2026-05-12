Non è sicuramente uno degli sport più seguiti, ma il ciclismo rimane senza dubbio uno dei più ricchi.

Lo dimostrano il giro d’affari che ruota intorno alle competizioni più importanti come il Giro d’Italia e il Tour de France, con montepremi milionari e un indotto importante al seguito. E poi ci sono i contratti di sponsorizzazione e, soprattutto, il salario da atleta, che nel ciclismo è gestito come un qualsiasi contratto di lavoro professionista (con tanto di salario minimo).

Anche se la differenza tra un gregario e un top mondiale è molto ampia, c’è chi guadagna diversi milioni di euro annui. E i risultati di strada, per i più ricchi, incidono solo in minima parte sul conto in banca.

Ecco, allora, perché alcuni ciclisti non hanno nulla da invidiare ai calciatori e come viene retribuito un corridore tra grandi giri, classiche e altre competizioni più o meno importanti.

Quanto guadagna un ciclista professionista? I guadagni del World Tour

Nel ciclismo moderno, un atleta professionista è inquadrato come un vero e proprio lavoratore dipendente o autonomo, con contratti regolamentati dall’UCI e stipendi minimi fissati annualmente.

Nel circuito World Tour, il massimo livello del ciclismo internazionale, il salario minimo nel 2026 è di circa 44.150 euro lordi annui per i corridori assunti come dipendenti, mentre gli indipendenti - che gestiscono autonomamente la fiscalità - devono percepire almeno 72.404 euro.

Nelle squadre Professional, cioè la seconda divisione, le cifre scendono rispettivamente a circa 35 mila e 58 mila euro.

Naturalmente, tra minimo salariale e top player esiste un abisso. La maggior parte dei gregari guadagna meno di 150 mila euro all’anno, anche se nei team più ricchi come UAE Team Emirates-XRG, Visma | Lease a Bike o INEOS Grenadiers un uomo squadra di alto livello può arrivare tra i 500 mila e gli 800 mila euro a stagione. Gli specialisti delle volate e gli ultimi uomini dei velocisti oscillano spesso tra 300 mila e 400 mila euro.

Poi c’è il vertice della piramide. I grandi campioni incassano stipendi milionari, bonus vittoria e sponsor personali. Tadej Pogacar, ad esempio, percepisce circa 8 milioni di euro l’anno solo di ingaggio, a cui si aggiungono premi e partnership commerciali. E durante i grandi giri non mancano i guadagni extra: un traguardo volante può valere 500 euro, mentre criterium ed esibizioni post-Tour garantiscono ulteriori entrate. In molti casi, i capitani redistribuiscono parte dei premi ai gregari e allo staff, mantenendo uno dei codici non scritti più radicati del ciclismo professionistico.

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I 10 ciclisti più pagati nel 2026

Il ciclismo continua ad aumentare il proprio peso economico e oggi i grandi campioni del World Tour hanno stipendi paragonabili a quelli di stelle di altri sport globali. A dominare la classifica dei più pagati nel 2026 è ancora Tadej Pogacar, leader assoluto del movimento e volto principale della UAE Team Emirates-XRG. Dietro di lui salgono Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, mentre restano stabilmente nell’élite anche nomi come Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Primoz Roglic.

La graduatoria, elaborata da Domestique sulla base degli stipendi annuali lordi, prende in considerazione esclusivamente i salari, senza includere bonus, premi gara o accordi personali con gli sponsor. Ed è proprio questo dettaglio a rendere ancora più impressionanti i numeri dei big: Pogacar, ad esempio, grazie alle partnership commerciali e ai bonus legati ai successi nei grandi giri può aumentare sensibilmente i propri introiti annuali.

Nella top 10 trovano spazio anche corridori dal profilo più completo come Tom Pidcock, Adam Yates ed Egan Bernal, mentre manca il primo italiano: Filippo Ganna resta fuori dai dieci più ricchi (12° assoluto) pur mantenendo uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro annui.

Posizione Ciclista Team Stipendio annuo 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 8 milioni € 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 6,6 milioni € 3 Jonas Vingegaard Team Visma - Lease a Bike 5 milioni € 4 Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 4 milioni € 5 Wout van Aert Team Visma - Lease a Bike 4 milioni € 6 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 4 milioni € 7 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 2,7 milioni € 8 Adam Yates UAE Team Emirates-XRG 2,7 milioni € 9 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2,5 milioni € 10 Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers 2,5 milioni €

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Chi sono i ciclisti più pagati della storia?

Negli ultimi quarant’anni il ciclismo si è trasformato in un’industria globale capace di generare stipendi milionari, sponsor internazionali e contratti sempre più ricchi. Secondo le stime elaborate da Flashscore su dati Forbes, alcuni campioni hanno accumulato patrimoni enormi grazie non solo ai risultati ottenuti in gara, ma anche ad accordi commerciali, bonus e investimenti personali.

Ecco chi sono i ciclisti più ricchi della storia e quanto hanno guadagnato nel corso della carriera:

Tadej Pogacar. Oltre 60 milioni di euro: il fenomeno sloveno è già tra i corridori più ricchi di sempre. Il contratto con UAE Team Emirates-XRG gli garantisce circa 8 milioni annui, a cui si aggiungono sponsor, bonus e partnership commerciali. Peter Sagan. Circa 50 milioni di dollari: per anni è stato il volto più spendibile del ciclismo mondiale. Tra ingaggi milionari e sponsorizzazioni, lo slovacco ha costruito uno dei patrimoni più importanti del movimento. Chris Froome. Tra 45 e 50 milioni di dollari: i quattro Tour de France vinti e il maxi contratto con Israel-Premier Tech lo hanno portato nell’élite economica del ciclismo. Alberto Contador. Tra 30 e 35 milioni di dollari: nel periodo di massimo splendore arrivò a percepire offerte da circa 8 milioni di euro a stagione, cifre eccezionali per l’epoca. Lance Armstrong. Tra 25 e 30 milioni di dollari: prima dello scandalo doping era uno degli sportivi più pagati al mondo grazie ai contratti con Nike, Trek, Oakley e altri sponsor globali. Bradley Wiggins. Tra 20 e 25 milioni di dollari: il trionfo al Tour de France 2012 e l’oro olimpico di Londra lo trasformarono in una vera icona sportiva britannica. Mark Cavendish. Circa 20 milioni di dollari: il velocista britannico ha costruito la propria fortuna con vittorie, contratti di alto livello e sponsorizzazioni tecniche. Primoz Roglic. Tra 15 e 20 milioni di dollari: il campione sloveno è entrato stabilmente tra i ciclisti più pagati grazie agli accordi firmati con Red Bull-BORA-hansgrohe. Greg LeMond. Tra 13 e 15 milioni di dollari: è stato uno dei primi corridori della storia a firmare contratti milionari quando il ciclismo aveva ancora dimensioni economiche molto inferiori a quelle attuali. Miguel Indurain. Tra 10 e 12 milioni di dollari: il dominatore del Tour negli anni Novanta riuscì a trasformare i successi sportivi in un patrimonio personale enorme per quell’epoca.