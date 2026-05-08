Montepremi Giro d’Italia 2026, quanto guadagna chi vince? Tutti i premi

Montepremi Giro d’Italia 2026: oltre alla gloria, ai riflettori e alla caccia alla maglia rosa, i corridori che prenderanno parte alla corsa rosa guarderanno inevitabilmente anche ai premi in denaro messi in palio dagli organizzatori.

Il Giro d’Italia 2026 scatta oggi, 8 maggio, dalla Bulgaria per poi concludersi il prossimo 31 maggio con la tradizionale passerella finale tra le strade di Roma. Ventuno tappe, montagne, cronometro, sprint e una sfida che quest’anno vede gli occhi puntati soprattutto su Jonas Vingegaard (in assenza di Tadej Pogacar), deciso a inseguire quella Tripla Corona conquistata da pochissimi nella storia del ciclismo.

Se il fascino della Corsa Rosa resta immutato, anche il montepremi continua a confermarsi tra i più ricchi del panorama internazionale. Rispetto allo scorso anno la cifra è stata soltanto leggermente ritoccata verso l’alto, superando quota 1,64 milioni di euro, anche grazie alla conferma dei bonus speciali e del Red Bull KM, introdotto nelle ultime edizioni.

Il Giro resta così una delle corse economicamente più importanti del ciclismo mondiale, pur restando ancora distante dai numeri faraonici del Tour de France (che mette in palio 2,3 milioni di euro). Per molte squadre, soprattutto Professional e wildcard, i premi conquistati lungo le tre settimane rappresentano una voce di bilancio tutt’altro che marginale.

Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammonta il montepremi del Giro d’Italia 2026, dando uno sguardo a tutti i premi previsti per i ciclisti, le classifiche e i team.

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Giro d’Italia 2026: il montepremi e quanto guadagna chi lo vince

Oltre a essere una delle corse più amate e prestigiose del calendario internazionale, il Giro d’Italia si conferma anche una delle più ricche con un montepremi complessivo di 1.642.860 euro.

Rispetto al 2025 la cifra è sostanzialmente invariata, con un lieve aumento di poco superiore ai 7.000 euro dovuto ad alcune modifiche nei traguardi volanti e nella distribuzione dei bonus speciali.

La classifica generale resta naturalmente la voce più pesante del prize money. Tra premi regolamentari e bonus speciali, il montepremi destinato alla graduatoria finale supera i 590.000 euro.

Il corridore che chiuderà il Giro in maglia rosa e vincerà la classifica generale incasserà 265.668 euro, cifra composta dai 115.668 euro previsti dal regolamento UCI e dai 150.000 euro aggiuntivi messi a disposizione da RCS.

Il secondo classificato porterà invece a casa 133.412 euro, mentre al terzo andranno 68.801 euro.

Previsti premi anche per tutti i corridori dalla quarta alla ventesima posizione finale, con i piazzati tra il 10° e il 20° posto che incasseranno 2.863 euro ciascuno.

Ecco nel dettaglio i premi della classifica generale:

265.668 euro 133.412 euro 68.801 euro 21.516 euro 18.154 euro 13.588 euro 13.588 euro 10.725 euro 10.725 euro 7.863 euro

Dal 10° al 20° posto invece il premio previsto è di 2.863 euro.

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Il prize money delle tappe e delle altre classifiche del Giro

Oltre alla generale, una fetta importante del montepremi arriva dalla classifica di tappa. Ogni giorno infatti i primi 20 corridori al traguardo ricevono un premio in denaro.

Il vincitore di una tappa guadagna 11.010 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di una volata, di una cronometro o di un arrivo in salita. Il secondo classificato incassa 5.508 euro, mentre al terzo vanno 2.800 euro.

Il montepremi giornaliero per gli arrivi di tappa ammonta complessivamente a 27.540 euro, per un totale finale di 578.340 euro distribuiti lungo le 21 tappe.

Ecco nel dettaglio i premi della classifica a tappe:

11.010 euro 5.508 euro 2.800 euro 1.500 euro 830 euro 780 euro 730 euro 670 euro 650 euro 600 euro 540 euro 470 euro 440 euro 340 euro

Dal 15° al 20° posto invece il premio previsto è di 300 euro.

Restano poi molto ricchi anche i premi dedicati alle classifiche speciali. La maglia azzurra, assegnata al miglior scalatore, garantisce 5.000 euro al vincitore finale, con premi previsti fino alla quinta posizione.

Ecco i premi previsti per i migliori 5 della classifica scalatori:

5.000 euro 4.000 euro 3.000 euro 2.000 euro 1.000 euro

Più alto invece il bottino previsto per la maglia ciclamino e per la maglia bianca. Sia il leader della classifica a punti sia il miglior giovane porteranno infatti a casa 10.000 euro.

Ecco i premi previsti per i migliori 5 della classifica a punti:

10.000 euro 8.000 euro 6.000 euro 4.000 euro 3.000 euro

Ecco invece i premi previsti per i migliori 5 della classifica giovani:

10.000 euro 8.000 euro 6.000 euro 4.000 euro 2.000 euro

Previsti poi anche premi dedicati alla classifica a squadre, basata sui tempi cumulativi dei migliori tre corridori di ogni team in ciascuna tappa.

Ecco i premi previsti per la classifica squadre:

5.000 euro 4.000 euro 3.000 euro 2.000 euro 1.000 euro

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Quanto vale la maglia rosa?

I premi stabiliti dalle classifiche finali non sono gli unici previsti dal Giro d’Italia. Nel corso delle tre settimane infatti vengono assegnati anche diversi bonus giornalieri per chi indossa le maglie simbolo della corsa.

La maglia rosa resta naturalmente la più remunerativa: il leader della classifica generale incassa 2.000 euro per ogni giorno trascorso in vetta.

Chi veste la maglia ciclamino, la maglia azzurra o la maglia bianca riceve invece 750 euro a tappa.

Nel dettaglio, quindi:

Maglia rosa: 2.000 euro a tappa

Maglia ciclamino: 750 euro a tappa

Maglia azzurra: 750 euro a tappa

Maglia bianca: 750 euro a tappa

Confermati anche i bonus speciali introdotti nelle ultime edizioni. Il Red Bull KM, il traguardo intermedio posizionato in una fase chiave della tappa, assegna premi giornalieri e una classifica finale dedicata.

Il vincitore del Red Bull KM di giornata incassa 2.500 euro, mentre il leader finale della speciale graduatoria porta a casa un jackpot da 15.000 euro.

Sono previsti poi 500 euro per ogni traguardo volante, 200 euro per la fuga del giorno e 1.000 euro per il corridore più combattivo della tappa.

Nel complesso il Giro d’Italia si conferma così la seconda corsa a tappe più ricca del ciclismo mondiale dietro soltanto al Tour de France. La Grande Boucle mette infatti in palio oltre 2,3 milioni di euro, con 500.000 euro destinati al vincitore finale, mentre la Vuelta si ferma a circa 1,1 milioni complessivi e a 150.000 euro per il trionfatore finale.

Come da tradizione nel ciclismo professionistico, però, gran parte dei premi conquistati durante la corsa vengono poi suddivisi tra corridori, meccanici, massaggiatori e membri dello staff. Una consuetudine storica che rende ogni euro conquistato lungo le strade del Giro prezioso non soltanto per il capitano, ma per tutta la squadra.