Nel 2025 sono state vendute in Italia poco più di 1.300.000 biciclette. Più di un milione di modelli tradizionali e oltre 250.000 biciclette elettriche. È il segnale che il ciclo-turismo nel nostro Paese gode di buona salute e che sempre più persone amano muoversi su due ruote.

E da qualche giorno c’è anche un motivo in più per provare un’esperienza di questo tipo. Il produttore svizzero Alpencamper ha appena presentato una roulotte pensata appositamente per chi percorre lunghe distanze in e-bike o con la bici tradizionale e deve affrontare il problema del pernottamento.

La roulotte Alpencamper pensata per le e-bike

L’Alpencamper Eco Slide Out è uno dei due modelli creati dalla startup svedese Alpencamper ed ha una particolarità unica nel suo genere: è un rimorchio per bici a cui è stata aggiunta una sezione estraibile simile a quella dei camper.

Un prodotto, quello svizzero, pensato per ampliare lo spazio a disposizione di chi viaggia in bici e che permette a due adulti di dormire al riparo e senza problemi di sorta.

Alpencamper lo descrive come un camper per 3 stagioni facilissimo da montare. Basta semplicemente sganciarlo dal traino e fissarlo con i supporti angolari in dotazione e in pochi minuti permette di godersi il meritato riposo. In più pesa (a vuoto) appena 50 kg: una ottima notizia per chi percorre lunghe distanze.

La sezione estraibile è invisibile durante la marcia ma amplia notevolmente lo spazio interno quando il veicolo è fermo. Basti pensare che il letto è lungo 208 cm, molto più di quello di molti camper e sotto di esso ci sono oltre 270 litri di spazio per riporre i bagagli e tutto ciò che è necessario durante il viaggio. Ma non solo. La base del letto può tranquillamente essere trasformata in una postazione da lavoro durante il giorno ed è presente anche un apposito scomparto per una toilette a compostaggio.

Quanto costa la roulotte per e-bike

Alpencamper offre due varianti della sua roulotte Eco. Il modello Basic, un camper per bici senza sezione estraibile, e il modello Eco Basic Slide Out di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Entrambi sono disponibili sia in versione standard che in versione Flex, opzione, quest’ultima, che permette di rimuovere il camper dal telaio del rimorchio, in modo da poterlo usare per il trasporto di merci.

L’Eco Slide Out è costruita in alluminio e composito, offre completo isolamento, ed è montata su ruote da 20 pollici. Le misure sono 2,14 metri di lunghezza, 0,97 metri di larghezza e 1,30 metri di altezza nella carrozzeria. L’altezza interna, invece è di 1,22 metri.

La versione priva di estensione laterale viene venduta a circa 6.500 euro. Quella munita di parte estraibile sale a 9.110 euro. Entrambe possono essere ordinate con un’unità da campeggio rimovibile, configurazione in cui il telaio funziona come un normale rimorchio per biciclette.

Per i clienti particolarmente esigenti Alpencamper offre notevoli possibilità di personalizzazione. È infatti possibile scegliere i tessuti degli interni, aggiungere tasche portaoggetti in tessuto, una piccola radio, ulteriori luci e una stazione di alimentazione aggiuntiva.

Sul proprio sito l’azienda svizzera dichiara che la produzione di un’unità richiede dalle 4 alle 6 settimane a cui vanno aggiunte 2 settimane di attesa per la consegna in Europa.