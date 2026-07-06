Il camionista, o autotrasportatore, è oggi tra le figure professionali più cercate e meno disponibili in Italia. I numeri sono impietosi: secondo il rapporto di Federtrasporti presentato al Transpotec di Milano nel maggio 2026, nei prossimi cinque anni circa 86.244 conducenti professionali lasceranno il volante per raggiunti limiti d’età, pari al 28% dell’intera forza lavoro del comparto. L’età media di chi guida un camion ha già superato i 50 anni, contro i 47 della media europea. Nel solo mese di febbraio 2026, le imprese del settore programmavano 11.910 nuovi ingressi per la figura dell’autista di camion, con una difficoltà di reperimento che tocca il 45% del fabbisogno (dati Excelsior-Unioncamere). In Europa, l’IRU – Unione Internazionale dei Trasporti Stradali – stima in oltre 500.000 i posti vacanti nel settore.

Il paradosso è evidente: una professione in crisi di vocazioni è anche una delle più stabili e, per chi ha le giuste qualifiche, ben pagata. La carenza strutturale di autisti sta spingendo le aziende ad alzare le offerte, riconoscere superminimi individuali e, in alcuni casi, coprire direttamente i costi per il conseguimento delle patenti. Ecco allora come si diventa camionista e, soprattutto, quanto si guadagna davvero nel 2026.

Cosa serve per diventare camionista

Per diventare camionista e trasportare merci con veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate è necessaria l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, che al 31 marzo 2026 conta 98.585 imprese attive su tutto il territorio nazionale.

Il percorso parte dal certificato di idoneità medica rilasciato da un medico autorizzato: senza questo documento non è possibile procedere con il conseguimento delle abilitazioni necessarie. Parallelamente si devono conseguire le patenti C e CQC. La patente C abilita alla guida di veicoli pesanti per uso personale, mentre la CQC - Carta di Qualificazione del Conducente è l’abilitazione professionale obbligatoria per chiunque trasporti merci o persone su strada pubblica a titolo professionale. Per chi punta alle tratte a lungo raggio e agli autoarticolati, è strategico aggiungere la patente CE: rispetto alla sola C, consente di guidare autotreni e bilici e vale in media 200-500 euro netti in più al mese, con accesso ai livelli contrattuali più remunerativi del CCNL.

A differenza della patente B, le abilitazioni professionali per la guida di mezzi pesanti devono essere rinnovate ogni cinque anni fino al compimento dei 65 anni, e poi ogni due anni.

Come si prende la patente da camionista

Per ottenere la CQC bisogna frequentare un corso specifico presso una scuola guida abilitata e superare un esame finale. Ma non finisce lì: una volta conseguita, la CQC richiede corsi di aggiornamento periodici per il mantenimento dell’abilitazione nel tempo.

La scuola guida fornirà il manuale CQC su cui prepararsi al test, che consiste in un questionario a risposta multipla con un margine di errore di sei risposte: al settimo errore il candidato dovrà ripetere la prova. Per presentarsi all’esame occorre compilare il modulo TT 2112 e consegnare alla scuola guida due fotografie formato tessera, le ricevute dei versamenti effettuati, un documento di identità in corso di validità con due fotocopie fronte/retro e due copie del codice fiscale o della tessera sanitaria.

Il costo complessivo per conseguire la C, la CE e la CQC si aggira tra i 4.000 e i 6.000 euro. Per abbattere questa barriera d’ingresso esistono diversi fondi regionali e incentivi nazionali che coprono fino all’80% delle spese per i giovani under 35 che vogliono avvicinarsi alla professione.

Quanto guadagna un camionista nel 2026?

Il riferimento contrattuale per i dipendenti del settore è il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024 da Confartigianato Trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, e in vigore fino al 31 dicembre 2027. Il rinnovo ha previsto per il personale viaggiante – la categoria che include i conducenti di mezzi pesanti – un aumento complessivo di 260 euro lordi mensili a regime (raggiunto entro giugno 2027), erogato in quattro tranche successive.

La seconda tranche è scattata il 1° gennaio 2026 con 40 euro aggiuntivi sul minimo tabellare. Da quella data il livello B3 – il livello CCNL più diffuso per i camionisti con patente CE – vale circa 2.010 euro lordi mensili, compresa la quota EPA (Elemento Professionale d’Area), componente retributiva che incide su tutti gli istituti contrattuali, incluso il TFR. A questo si aggiunge la tredicesima mensilità, il che porta la retribuzione lorda annua di un conducente B3 a circa 26.000-27.000 euro solo di paga base tabellare, prima delle indennità.

Sul mercato reale la retribuzione netta effettiva è più alta dei soli minimi, grazie a trasferte, straordinari, superminimi e accordi integrativi aziendali.

Secondo la rilevazione di Indeed aggiornata ad aprile 2026 – su 100 stipendi dichiarati – la retribuzione media per il ruolo di camionista in Italia è di 1.924 euro netti mensili. Per l’autista con patente C su autocarro isolato, la media indicata è 1.783 euro mensili (su 955 dichiarazioni, aggiornamento del 20 aprile 2026).

La forbice complessiva di mercato si colloca tra i 1.600 e i 2.200 euro netti mensili, con un valore medio stimato a circa 1.700 euro netti da Puntoblog.it a gennaio 2026. La retribuzione annua lorda (RAL) si attesta tra i 27.000 e i 35.000 euro, e può superare i 40.000 euro per chi abbina patente CE, CQC e abilitazione ADR.

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Lo stipendio per fascia di anzianità

Il calcolo della busta paga non si basa solo sulla percorrenza o sul tipo di mezzo: l’anzianità di servizio pesa in misura significativa. Il CCNL Logistica prevede scatti biennali di circa 25-30 euro mensili per ogni due anni trascorsi nella stessa azienda, e il cumulo nel tempo può portare a incrementi tutt’altro che trascurabili.

Un camionista senza esperienza può puntare a 1.300-1.400 euro netti al mese: il minimo tabellare contrattuale per i livelli d’ingresso del personale viaggiante (livello I, parametro 110) parte da circa 1.522 euro lordi mensili dopo gli aumenti del gennaio 2025.

A metà carriera, con 4-9 anni di guida alle spalle, la retribuzione si assesta intorno ai 1.750-1.900 euro netti mensili: il livello B3 del CCNL vale circa 2.010 euro lordi mensili dal gennaio 2026, cui si aggiungono indennità e straordinari.

Con 10 o più anni di esperienza e patente CE, la soglia dei 2.200-2.500 euro netti è raggiungibile anche su tratte esclusivamente nazionali, grazie al cumulo di scatti di anzianità, superminimi e accordi di secondo livello. Proprio qui entra in gioco un elemento sempre più rilevante: data la difficoltà strutturale nel reperire autisti qualificati, molte imprese riconoscono oggi superminimi aziendali tra 100 e 400 euro mensili per trattenere i conducenti più esperti. Chi ha patente CE, CQC e ADR ha in questo momento un potere contrattuale concreto e misurabile.

Tratte internazionali e abilitazioni speciali: dove si guadagna di più

La variabile che incide maggiormente sullo stipendio finale – dopo l’anzianità – è la tipologia di tratta. I camionisti su percorsi locali o regionali si collocano nella fascia più bassa della retribuzione. Chi copre tratte nazionali a lungo raggio guadagna di più grazie agli straordinari e alle indennità. Ma sono i camionisti internazionali – che attraversano Germania, Francia, Paesi Bassi o Polonia – a portare a casa le buste paga più consistenti.

Il meccanismo centrale è l’indennità di trasferta (diaria): il CCNL Logistica prevede rimborsi giornalieri che, entro i limiti fiscali esentasse fissati dal TUIR e aggiornati con il rinnovo del gennaio 2025, arrivano a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero. Un camionista internazionale che trascorre mediamente 20 giorni al mese fuori sede aggiunge circa 1.000 euro netti mensili alla paga base, portando il totale in una fascia tra i 2.500 e i 3.500 euro netti al mese.

Le abilitazioni speciali amplificano ulteriormente questa forbice:

La patente ADR , che autorizza al trasporto di merci pericolose (carburanti, gas compressi, esplosivi, sostanze radioattive), comporta un aumento medio del 20-30% sulla RAL base . È tra le certificazioni con il miglior rapporto costo/beneficio per un autotrasportatore.

, che autorizza al trasporto di merci pericolose (carburanti, gas compressi, esplosivi, sostanze radioattive), comporta un aumento medio del . È tra le certificazioni con il miglior rapporto costo/beneficio per un autotrasportatore. Il trasporto in temperatura controllata (mezzi frigoriferi o isotermici) aggiunge mediamente il 15-20% rispetto al trasporto standard.

(mezzi frigoriferi o isotermici) aggiunge mediamente il rispetto al trasporto standard. Chi guida bisarche o mezzi speciali accede al livello C3 del CCNL, il più alto per il personale viaggiante, con un lordo mensile di riferimento intorno ai 2.022 euro dal gennaio 2026, destinato a crescere con la tranche del 2027.

A incidere sulla retribuzione finale è anche la sede operativa: le aree con la maggiore densità di corridoi logistici – Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – tendono a pagare stipendi medi più elevati rispetto alle regioni con minore intensità di traffico merci, dove la domanda di autisti qualificati è comunque alta ma l’offerta salariale meno competitiva.