Quanto guadagna Sergio Conceição? Stipendio e contratto del nuovo allenatore del Milan

Quanto guadagna Sergio Conceição? Una domanda questa che si staranno facendo tutti i tifosi del Milan - ma non solo - visto che il portoghese è stato scelto come nuovo allenatore dei rossoneri al posto dell’esonerato Paulo Fonseca.

Sergio Conceição è una vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che durante la sua carriera da calciatore ha vestito in Serie A le maglie di Parma, Lazio e Inter, vincendo con i capitolini uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea.

Una volta appesi gli scarpini al proverbiale chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore: la gavetta con Olhanense e Academica, poi il passo in avanti con Braga, Vitoria Guimaraes e Nantes fino all’approdo al Porto dove, in sette stagioni, ha vinto tre campionati e quattro Coppe del Portogallo.

Dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il Milan ha scelto di puntare su Sergio Conceição che, dal punto di vista tattico, predilige giocare con un 4-4-2 che potrebbe essere l’ideale viste le caratteristiche della rosa del Diavolo.

Il mister lusitano poi in Italia ritroverà il figlio Francisco Conceição, anche lui ala destra come il padre che in questa stagione è stata una delle note più positive della Juventus che lo vorrebbe riscattare dal Porto.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di Sergio Conceição e i dettami del contratto che ha siglato con il Milan, dando uno sguardo poi anche a quelli che sono stati i guadagni in carriera del portoghese.

Sergio Conceição al Milan: stipendio e contratto

Da tempo il nome di Sergio Conceição è stato accostato alla panchina del Milan, ma il simposio è diventato ufficiale il 30 dicembre quando i meneghini hanno deciso di continuare a parlare portoghese dopo l’esonero di Paulo Fonseca.

“AC Milan - si legge nella nota diffusa dal club - comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026”.

Il tecnico così si è legato al Milan fino a giugno 2026, ma sul suo stipendio al momento non ci sono cifre ufficiali anche se non mancano le indiscrezioni anche in merito a eventuali bonus.

Stando a quanto si legge in rete, lo stipendio di Sergio Conceição con il Milan sarebbe pari a 1 milione di euro per questa metà stagione, che raddoppierebbero a 2 milioni invece il prossimo anno; inoltre si vocifera anche di un’opzione di rinnovo fino al 2027.

I guadagni di Sergio Conceição

Nell’ormai lontano la Lazio sborsò 15 miliardi delle vecchie lire per convincere il Porto a far partire Sergio Conceição. Il Parma invece ne tirò fuori 34 di miliardi e poi l’Inter 36 per assicurarsi l’esterno.

Erano quelli gli anni ruggenti della Serie A, con l’ex calciatore che si è garantito importanti stipendi durante la sua permanenza in Italia.

Il paradosso è che adesso da allenatore al Milan andrà a guadagnare meno rispetto a quanto incassava in Portogallo, visto che dopo il suo ultimo rinnovo il Porto gli garantiva 3 milioni netti a stagione.