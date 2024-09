Quanto guadagna un pilota di aerei di linea? Le tabelle con gli importi dello stipendio

Un pilota di aereo, specialmente nei primi anni di lavoro, guadagna importi non particolarmente elevati, sicuramente lontani da quello che è l’immaginario collettivo.

Siamo soliti vedere il lavoro del pilota di aerei di linea come una delle professioni meglio pagate, ma è davvero così? Non si può negare che ci sono compagnie che offrono ai loro dipendenti, in particolare ai comandanti dell’aereo, stipendi molto elevati, ma se guardiamo entro i nostri confini notiamo come gli importi non sono così molto differenti da quelli riconosciuti ad altri professionisti qualificati.

Basti pensare che in media lo stipendio di ingresso di un pilota è di circa 2.000 euro netti al mese, con buone opportunità di crescita ovviamente con l’aumentare dell’esperienza (e con la promozione al ruolo di comandante).

A tal proposito, facciamo chiarezza su quanto guadagna un pilota di aerei in Italia e nel mondo, guardando a quelli che sono le regole fissate dal Ccnl nazionale e facendo un confronto con quanto invece pagano le più importanti compagnie aeree internazionali.

leggi anche Quanto guadagna un assistente di volo, lo stipendio aggiornato di hostess e steward

Quanto guadagna un pilota di aerei in Italia (le tabelle)

Lo stipendio di un pilota di aereo di linea è costituito da diverse voci, di cui le più importanti sono:

retribuzione di base , calcolata per 14 mensilità;

, calcolata per 14 mensilità; indennità di volo integrativa il cui importo varia in base all’anzianità di servizio come pure alla tipologia di volo (ad esempio se si tratta di corto o lungo raggio);

il cui importo varia in base all’anzianità di servizio come pure alla tipologia di volo (ad esempio se si tratta di corto o lungo raggio); la diaria di linea. Ai piloti viene poi riconosciuta una sorta di rimborso spese nel solo caso in cui abbiano raggiunto le 12 ore di lavoro effettive nell’arco di una giornata.

Le prime due voci, retribuzione di base e indennità di volo garantita, compongono la retribuzione tabellare, il cui importo lordo varia in base all’anzianità. Ecco una tabella con gli importi aggiornati.

Anzianità Stipendio base Indennità di volo minima garantita 0 786,43 908,66 1 786,43 908,66 2 805,46 951,31 3 814,97 982,59 4 824,49 1.013,87 5 841,51 1.054,08 6 867,36 1.127,60 7 893,58 1.201,13 8 919,42 1.274,65 9 945,26 1.384,57 10 971,12 1.422,09 11 996,96 1.495,61 12 1.023,18 1.569,13 13 1.049,02 1.643,07 14 1.074,88 1.716,59 15 1.100,72 1.790,11 16 1.126,57 1.863,63 17 1.152,78 1.937,56 18 1.178,64 2.011,08 19 1.204,84 2.084,19 20 1.230,69 2.157,71 21 1.256,55 2.231,64 22 1.282,77 2.305,17 23 1.308,61 2.378,69 24 1.334,45 2.452,21

Inoltre, ciascuna ora di volo effettuata è compensata con la corresponsione dell’indennità oraria di volo integrativa, con importo variabile in base alla percorrenza.

A tal proposito, ecco la tabella con l’indennità di corto raggio riconosciuta in base alle ore di volo effettuate:

Anzianità 0-25 26-50 51-70 >70 0 14,33 28,65 42,98 57,30 1 14,33 28,65 42,98 57,30 2 14,32 28,64 42,96 57,28 3 14,51 29,03 43,54 58,06 4 14,72 29,43 44,15 58,86 5 14,92 29,84 44,75 59,67 6 15,11 30,23 45,34 60,45 7 15,31 30,63 45,94 61,26 8 15,51 31,02 46,53 62,04 9 15,72 31,43 47,15 62,87 10 15,91 31,82 47,74 63,65 11 16,16 32,32 48,48 64,64 12 16,40 32,80 49,20 65,60 13 16,65 33,29 49,94 66,59 14 16,89 33,79 50,68 67,57 15 17,13 34,27 51,40 68,54 16 17,38 34,76 52,14 69,52 17 17,63 35,26 52,88 70,51 18 17,87 35,74 53,61 71,47 19 18,12 36,23 54,35 72,46 20 18,36 36,73 55,09 73,45 21 18,60 37,21 55,81 74,41 22 18,85 37,70 56,55 75,40 23 19,10 38,19 57,29 76,39 24 19,34 38,68 58,01 77,35

Questa, invece, la tabella in caso di lungo raggio.

Anzianità 0-50 51-60 61-70 >70 0 16,07 32,15 48,22 64,30 1 16,07 32,15 48,22 64,30 2 16,26 32,51 48,77 65,03 3 16,37 32,75 49,12 65,49 4 16,67 33,33 50,00 66,66 5 16,96 33,92 50,88 67,83 6 17,24 34,49 51,73 68,98 7 17,53 35,06 52,59 70,12 8 17,82 35,63 53,45 71,27 9 18,11 36,22 54,33 72,44 10 18,40 36,79 55,19 73,58 11 18,73 37,47 56,20 74,93 12 19,06 38,13 57,19 76,26 13 19,40 38,79 58,19 77,58 14 19,73 39,46 59,18 78,91 15 20,07 40,13 60,20 80,26 16 20,40 40,79 61,19 81,59 17 20,74 41,47 62,21 82,94 18 21,07 42,13 63,20 84,27 19 21,40 42,80 64,19 85,59 20 21,74 43,47 65,21 86,94 21 22,07 44,14 66,20 88,27 22 22,40 44,80 67,20 89,60 23 22,73 45,46 68,19 90,92 24 23,07 46,14 69,21 92,27

Per quanto riguarda la diaria, invece, per i voli nazionali l’importo è di 42 euro al giorno, 3,5 euro l’ora. Nel caso di voli internazionali, invece, l’importo è leggermente maggiore, 46 euro al giorno, 3,8 euro l’ora.

Qual è lo stipendio netto di un pilota in Italia?

Quelli indicati nel precedente paragrafo sono gli importi lordi dello stipendio di un pilota in Italia. Per calcolare il netto ovviamente bisogna applicare le regole su imposte e contributi, al netto delle detrazioni che variano per ogni lavoratore.

leggi anche Calcolo stipendio netto dal lordo, formula e metodo veloce

Per semplificare possiamo dire che il netto equivale a circa il 60% del lordo. Ad esempio, si parte da uno stipendio di ingresso di circa 1.700 euro netti per poi arrivare a circa 2.000 euro al raggiungimento dei primi 10 anni di servizio. Dopo 20 anni di carriera, però, lo stipendio è destinato a crescere, arrivando a 2.600 euro mensili ma con buone possibilità di superare anche i 3.000 euro netti grazie alle varie indennità riconosciute.

Quanto guadagna un comandante di aerei?

Ben più alti gli importi spettanti ai comandanti, per i quali lo stipendio netto di ingresso è di circa 2.500 euro netti (senza considerare le indennità di volo e le diarie), per poi arrivare a 3.000 euro netti già con 15 anni di servizio.

Le tabelle da prendere in considerazione per il ruolo di comandante sono le seguenti:

Stipendio base

Anzianità Stipendio base Indennità di volo minima garantita 0 1.020,95 1.050,41 1 1.020,95 1.050,41 2 1.020,95 1.050,41 3 1.020,95 1.050,41 4 1.020,95 1.050,41 5 1.164,80 1.457,32 6 1.200,76 1.559,04 7 1.236,73 1.660,77 8 1.272,69 1.762,49 9 1.308,65 1.863,84 10 1.344,27 1.965,56 11 1.380,57 2.067,29 12 1.416,19 2.169,01 13 1.452,50 2.270,74 14 1.488,12 2.372,10 15 1.524,07 2.473,82 16 1.559,69 2.575,54 17 1.596,00 2.677,27 18 1.631,62 2.779,00 19 1.667,91 2.880,34 20 1.703,54 2.982,07 21 1.739,50 3.083,79 22 1.775,46 3.185,52 23 1.811,42 3.287,25 24 1.847,72 3.388,59

Indennità oraria di corto raggio

Anzianità 0-25 26-50 51-70 >70 0 20,30 40,60 60,90 81,20 1 20,30 40,60 60,90 81,20 2 20,30 40,60 60,90 81,20 3 20,30 40,60 60,90 81,20 4 20,30 40,60 60,90 81,20 5 22,34 44,68 67,02 89,36 6 22,81 45,62 68,43 91,23 7 23,28 46,57 69,85 93,13 8 23,76 47,52 71,27 95,03 9 24,23 48,45 72,68 96,90 10 24,69 49,39 74,08 98,77 11 25,17 50,35 75,52 100,70 12 25,65 51,30 76,95 102,60 13 26,12 52,25 78,37 104,49 14 26,61 53,22 79,83 106,44 15 27,09 54,17 81,26 108,34 16 27,56 55,12 82,68 110,24 17 28,03 56,07 84,10 112,14 18 28,52 57,04 85,57 114,09 19 29,00 57,99 86,99 115,99 20 29,47 58,94 88,41 117,88 21 29,95 59,89 89,84 119,78 22 30,43 60,87 91,30 121,73 23 30,91 61,82 92,72 123,63 24 31,38 62,76 94,15 125,53

Indennità oraria di lungo raggio

Anzianità 0-50 51-60 61-70 >70 0 23,12 46,24 69,36 92,48 1 23,12 46,24 69,36 92,48 2 23,12 46,24 69,36 92,48 3 23,12 46,24 69,36 92,48 4 23,12 46,24 69,36 92,48 5 25,60 51,21 76,81 102,41 6 26,22 52,44 78,66 104,88 7 26,84 53,68 80,52 107,35 8 27,46 54,91 82,37 109,82 9 28,07 56,15 84,22 112,29 10 28,69 57,38 86,07 114,76 11 29,32 58,63 87,95 117,26 12 29,93 59,85 89,78 119,70 13 30,55 61,10 91,65 122,20 14 31,17 62,34 93,50 124,67 15 31,78 63,56 95,34 127,11 16 32,40 64,81 97,21 129,61 17 33,02 66,04 99,06 132,08 18 33,60 67,20 100,80 134,39 19 34,26 68,51 102,77 137,02 20 34,87 69,73 104,60 139,46 21 35,49 70,98 106,47 141,96 22 36,11 72,22 108,32 144,43 23 36,72 73,44 110,16 146,87 24 37,34 74,67 112,01 149,34

Quanto guadagnano i piloti delle compagnie aeree più famose?

Fatta chiarezza su qual è lo stipendio di piloti e comandanti in Italia, concludiamo con una breve panoramica su quanto si guadagna con alcune delle più importanti compagnie aeree, ossia quali sono quelle che garantiscono le retribuzioni migliori.

Come si può facilmente immaginare, le compagnie low cost sono anche quelle dove gli stipendi sono più bassi: ad esempio con Ryanair in media si guadagnano tra i 1.600 e i 1.800 euro netti al mese; più o meno le stesse cifre spettano con EasyJet.

Per quanto riguarda le compagnie più virtuose, invece, troviamo sicuramente la statunitense Delta Airlines con uno stipendio di partenza di circa 125.000 dollari, con la possibilità di arrivare anche sopra i 270.000 con l’avanzare della carriera. Ma sono tutte le compagnie aeree statunitensi a pagare molto i loro piloti, come del caso della United Airlines dove la retribuzione di un pilota si aggira intorno ai 109.000 dollari, con guadagni potenziali di circa 305.000 dollari dopo diversi anni di esperienza.

Più basse, ma comunque rilevanti, le retribuzioni riconosciute dalle compagnie asiatiche. Ad esempio la Qatar Airways, dove al netto dei benefit spetta uno stipendio compreso tra 80 mila e 153 mila dollari l’anno, mentre con Emirates lo stipendio base del primo ufficiale è di 8.530 dollari al mese, con la possibilità di arrivare anche a sopra i 9.100 dollari.

Da non perdere su Money.it