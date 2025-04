I lavori più pagati al mondo, l’elenco delle professioni dove si guadagna di più

Conoscere quali sono i lavori più pagati al mondo è un’informazione preziosa, soprattutto per i più giovani che devono ancora orientare il proprio percorso formativo. Scegliere sin da subito una professione ben retribuita, e per la quale c’è molta richiesta da parte delle aziende, può infatti fare la differenza per costruire una carriera solida e soddisfacente dal punto di vista economico.

Ma non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco: oggi, grazie alla formazione continua e all’aggiornamento delle competenze, è possibile cambiare rotta professionale e puntare verso quei settori che offrono maggiori opportunità di guadagno. D’altronde, molte delle professioni meglio pagate di oggi non esistevano neppure pochi anni fa: basti pensare, ad esempio, all’intelligenza artificiale, che ha dato vita a nuove figure altamente specializzate e con prospettive di uno stipendio molto alto.

Ecco perché non bisogna opporsi al cambiamento, ma anzi sfruttarlo per fare successo e guadagnare più soldi.

A tal proposito, in questo articolo faremo il punto su alcune delle professioni più pagate al mondo, un elenco in costante evoluzione grazie allo sviluppo tecnologico e all’emergere di nuove competenze richieste.

Va detto che stilare una classifica assoluta è complesso, dato che il livello degli stipendi varia sensibilmente in base al Paese di riferimento. Tuttavia, molti lavori di alta retribuzione si confermano ai vertici delle classifiche in diversi Stati, permettendoci di tracciare un quadro generale delle opportunità professionali più redditizie su scala globale.

Vediamo dunque quali sono oggi i lavori più pagati.

In Italia un ingegnere aerospaziale guadagna ben oltre la media nazionale, circa 2.500 euro al mese, negli Stati Uniti si arriva anche a cifre stellari da 50 mila al mese, ma in casi rari. In media si arriva a circa 75 mila euro annui per progettare aerei, elicotteri, satelliti, navicelle e veicoli spaziali. Tutt’altro che semplice. E tra gli ingegneri l’aerospaziale batte le altre categorie, dall’elettronico all’informatico.

Ecco un elenco aggiornato , dal quale però abbiamo escluso i cosiddetti “quadri”: per un dirigente d’azienda, un consigliere d’amministrazione, un amministratore delegato (Ceo in inglese), il direttore di una testata giornalistica, il marketing manager, il direttore del personale o il responsabile dell’ufficio acquisti, infatti, è molto complicato individuare una media degli stipendi percepiti poiché quasi sempre hanno contratti individuali concordati di volta in volta a seconda della propria esperienza oltre che naturalmente in base alle dimensioni dell’impresa dove esercitano.

Una domanda che si sarà fatto spesso chi non ha il coraggio, la voglia o la fortuna di mettere su una propria attività e preferisce assicurarsi uno stipendio mensile come dipendente o al massimo esercitare come libero professionista, senza le ansie e i rischi degli imprenditori (ma neppure i possibili guadagni a cifre esorbitanti).

La professione dello spin doctor non è passata di moda negli anni: anzi, con la maggiore influenza dei social media, sono sempre di più le richieste. Ovviamente anche in questo caso lo stipendio varia in base all’importanza dell’incarico: chi è dietro a grandi gruppi politici, o comunque ad autorità governative, con l’intento di migliorare la loro pubblica reputazione , può arrivare a guadagnare infatti centinaia di migliaia di euro l’anno, ma in media lo stipendio annuo è di circa 85 mila euro.

Qui il calcolo si fa duro, con una possibile media mondiale di 85 mila euro. Un senior può arrivare a 300 mila euro annui, ma si tratta di una posizione apicale al vertice della carriera. In Italia il lavoro di sviluppatore non è retribuito così tanto e si guadagna più o meno tra i 35 e i 40 mila euro, mentre negli Stati Uniti, dove la richiesta è altissima, si arriva fino a 130 mila. A differenza del programmatore, un developer realizza e codifica soluzioni ICT scrivendo le specifiche di prodotti conformemente ai requisiti del cliente.

Il ricercatore di intelligenza artificiale è una figura chiave nello sviluppo di nuovi algoritmi e modelli AI. Lavora principalmente in ambito accademico o presso centri di ricerca avanzata, contribuendo all’innovazione tecnologica e scientifica. Le sue competenze spaziano dalla matematica alla programmazione avanzata, con una profonda comprensione delle tecniche di machine learning e deep learning. Lo stipendio medio annuo per questa posizione varia tra i 50.000 e i 90.000 euro , a seconda dell’esperienza e del contesto lavorativo.

Ingegnere di machine learning

L’ingegnere di machine learning si occupa della progettazione e implementazione di algoritmi che permettono ai sistemi di apprendere dai dati. Questa figura è altamente richiesta in settori come l’automotive, la finanza e le big tech, dove l’ottimizzazione dei processi tramite l’AI è fondamentale. Le competenze richieste includono una solida base in matematica, statistica e programmazione, oltre alla familiarità con framework come TensorFlow e PyTorch. Lo stipendio medio annuo per un ingegnere di machine learning si aggira tra i 45.000 e gli 80.000 euro, con possibilità di crescita in base all’esperienza e alle responsabilità assunte

Pilota

In termini di fascino, soprattutto verso i bambini, supera di sicuro notai e professori universitari che vedremo nei paragrafi successivi. In tanti, del resto sognano di volare per tutta la vita e con un guadagno medio di circa 88 mila euro (che in Italia diventano 74 mila, mentre negli Usa nel 2023 è stato persino di 134 mila dollari) di sicuro la voglia non passa.

Professore universitario

Gli insegnanti, soprattutto in Italia, sono mal retribuiti, ma per i professori universitari il discorso è completamente diverso. La media è di circa 90 mila euro annui, ovviamente sempre al lordo delle imposte. Certo, arrivare ad avere una cattedra negli atenei non è semplice e bisogna passare attraverso vari step, sicuramente meno retribuiti. Ma alla fine la soddisfazione, anche economica, è enorme.

Cloud architect

Prima di capire quanto guadagna, bisognerebbe sapere cosa fa. Ovviamente non progetta nuvole. Volete una definizione? Progettare e gestisce architetture cloud, cioè ambienti IT che estraggono, raggruppano e condividono risorse scalabili attraverso una rete e che siano flessibili e sempre adattabili alle esigenze di business dell’azienda. Sembra complicato, in effetti la figura è molto richiesta, soprattutto negli Stati Uniti, e in media arriva a guadagnare 100 mila euro all’anno.

Responsabile di marketing

Sempre più richiesti dalle aziende gli specialisti di marketing a cui affidare la realizzazione, la gestione e lo sviluppo dei propri piani di vendita. Tra le mansioni da svolgere troviamo anche le analisi di mercato, nonché la gestione del budget e la gestione delle pubbliche relazioni aziendali. Il tutto per uno stipendio medio di circa 70 mila euro.

Notaio

La stima è approssimativa, perché in realtà, lo stipendio di un notaio oscilla tra i 50.000 e i 300.000 euro annui e dipende dal numero di clienti, trattandosi di liberi professionisti: escludendo i casi limite, si raggiungono i 100.000 euro. La differenza, rispetto agli avvocati, è che ce ne sono molto meno e nessuno realizza servizi no-profit. Per accedere alla professione occorre superare un concorso pubblico, la funzione è dare validità giuridica e probatoria a determinati atti.

Broker

La media mondiale di un mestiere che ha sempre suscitato il fascino dei giovani più “intraprendenti” si aggira intorno ai 115 mila euro annui. Il broker è generalmente un libero professionista, ma può anche lavorare per una banca di investimenti. La sua funzione è vendere o acquistare asset per conto terzi, individuando lo strumento finanziario più idoneo per il cliente. Se prima fisicamente svolgeva la propria attività soprattutto in borsa, adesso è più facile trovarlo in ufficio, dietro un computer. Chi diventa broker? Bisogna iscriversi all’albo, una laurea in economia o matematica non è necessaria ma aiuta, ancora meglio un master in Business Administration.

Responsabile IT

Con tutte le aziende che ormai puntano alla digitalizzazione, il responsabile IT - ossia la figura che supervisiona l’intera infrastruttura informatica dell’azienda garantendone l’efficacia e assicurandone la sicurezza - sta acquisendo sempre più importanza. Tant’è che lo stipendio medio non raggiunge per poco i 100 mila euro, fermandosi appena al di sotto.

Medico

Nelle classifiche più recenti stilate negli Stati Uniti d’America in base a dati ufficiali, nelle prime dieci posizioni ci sono nove specializzazioni mediche passando dai 208 mila dollari annui di un anestesista (come pure per chirurghi, ortodentisti, ginecologi) ai 170 mila del pediatra. In media un chirurgo guadagna circa 118 mila euro all’anno secondo alcune stime, poi è chiaro che la retribuzione non è identica in tutto il mondo.