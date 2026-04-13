Quanto guadagna Papa Leone XIV? Ecco il patrimonio del 267º pontefice della Chiesa Cattolica

È scontro tra Papa Leone XIV e Donald Trump, per quelli che possiamo sicuramente definire due tra i “leader” più potenti e influenti del XXI secolo.

Stati Uniti e Vaticano, o più in generale la Chiesa cattolica, rappresentano infatti due potenze profondamente diverse ma accomunate da un’enorme capacità di incidere sugli equilibri globali, non solo sul piano politico e culturale ma anche su quello economico.

A tal proposito, la domanda che molti si stanno facendo in queste ore riguarda proprio lo stipendio del Papa e se questo possa essere in qualche modo equiparabile a quello del presidente degli Stati Uniti.

Va detto però che, a oggi, non esistono certezze su quanto guadagni Papa Leone XIV. La normativa vaticana, infatti, non prevede una regola rigida e uguale per tutti, e soprattutto non è stata resa pubblica la scelta del nuovo Pontefice in merito a un eventuale compenso personale.

Per questo motivo è necessario restare nel campo delle ipotesi. Anche perché, nel caso del Papa, parlare di stipendio può risultare fuorviante: avere o meno un compenso diretto non è necessariamente un fattore determinante quando si è alla guida di una delle istituzioni più influenti e strutturate al mondo, che garantisce comunque accesso a risorse e servizi ben oltre una normale retribuzione.

Quanto guadagna (generalmente) un Papa?

Quando si parla di stipendio del Papa è necessario fare subito una precisazione: non esiste una regola fissa e, soprattutto, non si tratta di una retribuzione nel senso tradizionale del termine. Il Pontefice, infatti, è prima di tutto il capo della Chiesa cattolica e dello Stato della Vaticano, una posizione che sfugge alle logiche tipiche del lavoro dipendente.

In linea generale, però, le fonti più accreditate indicano che al Papa spetterebbe un compenso mensile di circa 2.500 euro: è questa la cifra che sarebbe stata riconosciuta, ad esempio, a Papa Benedetto XVI, anche dopo le dimissioni. Si tratta quindi di un importo più simbolico che reale, lontano dagli stipendi dei grandi leader politici o manager internazionali.

Allo stesso tempo circolano stime molto più elevate, che parlano di cifre teoriche anche superiori ai 30.000 euro al mese. Si tratta però di valutazioni che includono il valore complessivo dei servizi e dei benefici garantiti al Pontefice, più che di uno stipendio effettivamente percepito.

Ed è proprio questo il punto centrale: il Papa non ha bisogno di uno stipendio nel senso classico, perché tutte le sue necessità sono coperte dalla Santa Sede. Dall’alloggio ai pasti, dalla sicurezza all’assistenza sanitaria, fino agli spostamenti e all’organizzazione delle attività ufficiali, ogni costo è sostenuto direttamente dal Vaticano.

Non a caso Papa Francesco aveva scelto fin dall’inizio del suo pontificato di rinunciare completamente a qualsiasi forma di compenso personale, in linea con uno stile improntato alla sobrietà. Una decisione che ha contribuito a rafforzare l’idea di un ruolo più spirituale che economico.

Quanto guadagna Papa Leone XIV?

Come anticipato, al momento non esiste una risposta certa su quanto guadagna Papa Leone XIV. Con la sua elezione al soglio pontificio, infatti, ha assunto una carica che, per sua natura, non prevede uno stipendio definito e automatico come avviene per altri ruoli istituzionali.

Anzi, proprio diventando Papa, Prevost ha perso il compenso che percepiva in precedenza come cardinale e prefetto, pari a circa 60.000 euro annui. Il passaggio al pontificato comporta quindi, almeno formalmente, l’uscita da qualsiasi schema retributivo tradizionale.

In teoria, come visto, al Pontefice potrebbe spettare un’indennità mensile di circa 2.500 euro. per quanto si tratti di una possibilità e non di un obbligo: molto dipende dalla scelta personale. Il precedente di Papa Francesco è emblematico, avendo rinunciato completamente a qualsiasi compenso per tutta la durata del suo pontificato.

Per questo motivo, anche nel caso di Papa Leone XIV, è probabile che sia stata seguita una linea simile, mantenendo il concetto di stipendio su un piano puramente simbolico.

Diverso è invece il segnale arrivato sul fronte dei lavoratori della Santa Sede. Tra i primi atti del nuovo Papa c’è stato infatti il ripristino del cosiddetto “bonus conclave”, un contributo una tantum da 500 euro destinato ai dipendenti vaticani impegnati durante la Sede Vacante. Una scelta che, pur non incidendo direttamente sullo stipendio del Pontefice, indica una linea più attenta al clima interno e al riconoscimento economico del personale.