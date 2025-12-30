Quanto guadagna Lebron James? Stipendio e patrimonio della star NBA

Quanto guadagna Lebron James? È una domanda che accompagna la sua carriera quasi quanto i dibattiti sul suo posto nella storia del basket. A oltre vent’anni dall’ingresso nella NBA, LeBron non è soltanto un atleta: è un marchio globale, un imprenditore strutturato, un catalizzatore di attenzione mediatica e un caso di studio unico per l’economia dello sport. Anche oggi, mentre il suo nome finisce sui giornali tanto per i record quanto per la gestione di un fisico sottoposto a uno stress senza precedenti, James continua a muovere cifre che nessun altro giocatore NBA in attività è riuscito ad avvicinare.

Il dato simbolo è arrivato di recente, quando LeBron è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a superare i 50.000 punti complessivi tra regular season e playoff, certificando una longevità mai vista a questi livelli. Ma accanto ai canestri, c’è un altro contatore che non ha mai smesso di girare: quello dei guadagni. Stipendi, bonus, accordi commerciali, partecipazioni azionarie, produzioni cinematografiche e investimenti sportivi hanno trasformato il ragazzo di Akron in una vera e propria holding umana.

Secondo Forbes, LeBron James è stato il primo giocatore NBA in attività a diventare miliardario, un traguardo raggiunto nel 2022 e consolidato negli anni successivi grazie a una strategia imprenditoriale costruita con la stessa lucidità con cui legge una difesa avversaria.

Oggi, mentre si avvicina alla conclusione del suo contratto con i Los Angeles Lakers nel 2026 e continua a inseguire nuovi obiettivi sportivi – compreso quello, già realizzato, di condividere il parquet con suo figlio Bronny – James rappresenta il punto d’incontro perfetto tra spettacolo, sport e finanza. Anche e soprattutto in una NBA sempre più potente e ricca.

Capire il patrimonio di Lebron James significa, quindi, raccontare non solo quanto guadagna, ma come ha imparato a guadagnare. Ed è proprio questo che rende la sua storia diversa da tutte le altre.

Chi è Lebron James? Carriera e palmares del super campione NBA

Nato ad Akron, Ohio, il 30 dicembre 1984, Lebron James è stato definito “predestinato” ancor prima di mettere piede in NBA. Le copertine di Sports Illustrated quando era ancora al liceo non furono un’esagerazione: nel Draft del 2003 i Cleveland Cavaliers lo scelsero come prima chiamata assoluta e da quel momento la lega cambiò volto. In poco tempo LeBron divenne il centro gravitazionale della franchigia, portando Cleveland alle Finals NBA e vincendo i primi titoli di MVP della regular season.

Il primo grande spartiacque arriva nel 2010 con “The Decision”, l’annuncio televisivo che lo portò ai Miami Heat. Una scelta contestata, ma sportivamente devastante: quattro Finals consecutive, due titoli NBA e la consacrazione definitiva come giocatore totale, capace di dominare su entrambi i lati del campo. Dopo il ritorno a Cleveland nel 2014, LeBron completò una delle imprese più iconiche della storia dello sport, guidando i Cavs al titolo del 2016 rimontando da 1-3 contro i Golden State Warriors, regalando alla città il primo anello NBA di sempre.

Nel 2018 la firma con i Los Angeles Lakers ha aggiunto un nuovo capitolo a una carriera già leggendaria. Con la franchigia gialloviola ha conquistato il quarto titolo NBA nel 2020, diventando l’unico giocatore ad aver vinto il campionato con tre squadre diverse.

A livello individuale, il suo palmarès comprende 4 MVP stagionali, 4 MVP delle Finals, 20+ convocazioni all’All-Star Game e due medaglie d’oro olimpiche con Team USA.

La vera unicità di James, però, risiede nella sua longevità. A oltre quarant’anni continua a viaggiare su medie che molti All-Star non raggiungono nel pieno della carriera, confermandosi un punto di riferimento tecnico e mediatico per la NBA moderna. Un valore che si riflette direttamente anche sul piano economico.

leggi anche Stipendi NBA 2025/2026, ecco i giocatori che guadagnano di più

Lo stipendio di Lebron James oggi (e quelli accumulati in carriera)

Dal punto di vista puramente salariale, Lebron James è uno dei giocatori più pagati nella storia della NBA.

Nell’estate 2024 ha firmato il rinnovo con i Los Angeles Lakers fino al 2026, un accordo biennale da circa 104 milioni di dollari complessivi, pari a poco più di 52 milioni a stagione.

Una cifra che, paradossalmente, non lo rende il giocatore con lo stipendio più alto della lega (quello è Stephen Curry), ma che certifica comunque il suo peso contrattuale a 40 anni passati.

Il dato impressionante emerge osservando l’intera carriera. Dal contratto da rookie con Cleveland, passando per Miami e il ritorno ai Cavaliers, fino all’era Lakers, LeBron ha attraversato tutte le fasi dell’evoluzione salariale della NBA.

Stagione Franchigia Stipendio lordo (in dollari) 2003-2004 Cleveland Cavaliers 4.018.920 2004-2005 Cleveland Cavaliers 4.320.360 2005-2006 Cleveland Cavaliers 4.621.800 2006-2007 Cleveland Cavaliers 5.828.090 2007-2008 Cleveland Cavaliers 13.041.250 2008-2009 Cleveland Cavaliers 14.410.581 2009-2010 Cleveland Cavaliers 15.779.912 2010-2011 Miami Heat 14.500.000 2011-2012 Miami Heat 16.022.500 2012-2013 Miami Heat 17.545.000 2013-2014 Miami Heat 19.067.500 2014-2015 Cleveland Cavaliers 20.644.400 2015-2016 Cleveland Cavaliers 22.971.000 2016-2017 Cleveland Cavaliers 30.963.450 2017-2018 Cleveland Cavaliers 33.285.709 2018-2019 Los Angeles Lakers 35.654.150 2019-2020 Los Angeles Lakers 37.436.858 2020-2021 Los Angeles Lakers 39.219.566 2021-2022 Los Angeles Lakers 41.180.544 2022-2023 Los Angeles Lakers 44.474.988 2023-2024 Los Angeles Lakers 47.600.000 2024-2025 Los Angeles Lakers 49.900.000 2025-2026 Los Angeles Lakers 52.630.000

Quindi, considerando l’intera carriera NBA fino alla stagione 2025-2026, Lebron James ha incassato circa 585 milioni di dollari lordi solo di stipendi, senza includere bonus, premi playoff, sponsor e attività extra-campo.

Un elemento simbolico del presente è la contemporaneità con il figlio Bronny James, entrato nella lega con un contratto da rookie pluriennale. Giocare nella stessa squadra del figlio non è solo una pagina di storia sportiva, ma anche un ulteriore moltiplicatore di attenzione mediatica e valore commerciale per i Lakers e per la NBA stessa.

Il patrimonio stimato di Lebron James: è lui l’atleta più pagato complessivamente in NBA

Se gli stipendi raccontano solo una parte della storia, è fuori dal parquet che LeBron James ha costruito la sua vera fortuna.

Secondo Forbes, il suo patrimonio netto è stimato oggi tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari, rendendolo uno degli sportivi più ricchi di sempre e il riferimento assoluto tra i giocatori NBA in attività.

Nella stagione 2025-26, come riportato da Sport e Finanza, LeBron è tornato a guidare la classifica dei giocatori NBA più pagati con 132,6 milioni di dollari complessivi, di cui circa 80 milioni generati da attività commerciali. È un dato chiave: James è l’unico giocatore per il quale i guadagni extra-campo superano sistematicamente lo stipendio sportivo, un’anomalia che spiega la solidità del suo impero economico.

Il segreto è un approccio manageriale preciso: LeBron non si limita a prestare il volto ai brand, ma cerca quote e partecipazioni. È successo con Beats by Dre, investimento rivelatosi milionario dopo l’acquisizione da parte di Apple, ed è accaduto con Blaze Pizza, di cui possiede circa il 10%, una quota oggi valutata decine di milioni di dollari. Emblematico il rifiuto, nel 2015, di un contratto da 15 milioni con McDonald’s per puntare tutto su un progetto in cui credeva come socio.

A questo si aggiunge l’accordo “a vita” con Nike, stimato oltre un miliardo di dollari complessivi, e le collaborazioni con marchi globali come PepsiCo, AT&T, GMC, State Farm, Audemars Piguet e Amazon. Il risultato è che, secondo le stime, LeBron ha già superato il miliardo di dollari di guadagni complessivi in carriera, un traguardo che lo pone accanto a leggende come Michael Jordan, ma raggiunto prima del ritiro.

leggi anche Gli sportivi più pagati al mondo, la classifica 2025

Quanto dichiara di possedere Lebron James?

Curiosamente, Lebron James ama giocare con il mito del suo patrimonio. In diverse interviste recenti, tra cui una a Complex, ha ironizzato sulle cifre circolate online, sostenendo di avere “poche migliaia di dollari in banca” perché tutto è gestito dalla famiglia e dalle sue società. Una battuta, certo, ma anche un messaggio: la sua ricchezza non è liquidità ferma, bensì capitale investito.

Le cifre ufficiali restano quelle di Forbes, che certifica il superamento del miliardo già nel 2022 grazie a una combinazione di circa 500 milioni di dollari in stipendi e oltre 900 milioni derivanti da sponsor, investimenti e attività imprenditoriali. Tra queste spicca la SpringHill Company, conglomerato media fondato con Maverick Carter e valutato oltre 700 milioni di dollari, che riunisce produzione cinematografica, marketing e contenuti digitali.

Il patrimonio di James comprende anche un importante portafoglio immobiliare, stimato intorno agli 80 milioni di dollari, con residenze di lusso a Los Angeles, Beverly Hills e Akron. Asset che rafforzano ulteriormente la solidità di un impero pensato per durare ben oltre la carriera sportiva e per tante generazioni di “James”.