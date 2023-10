Quanto guadagna Emma Bonino? Biografia, malattia e stipendio dell’ex ministra

Quanto guadagna Emma Bonino? Una domanda più che lecita visto che stiamo parlando di una decana della politica italiana, una figura chiave nel panorama dei radicali e del femminismo sia nella prima sia nella seconda Repubblica.

La recente buona notizia è che, come annunciato da lei stessa, Emma Bonino è riuscita a sconfiggere la brutta malattia che l’ha colpita nel 2015: un tumore al polmone sinistro che l’ha costretta a un ciclo di chemioterapia.

Pochi mesi dopo la scoperta della terapia e dell’inizio delle cure, lei stessa ha parlato di remissione del cancro che l’ha colpita fino all’annuncio a ottobre 2023 di essere guarita dal tumore “dopo otto anni”.

Nonostante la malattia, Bonino mai ha smesso di fare politica anche se alle ultime elezioni politiche ha mancato la rielezione al Senato in virtù del non raggiungimento della soglia di sbarramento da parte di +Europa e della sconfitta nel collegio uninominale Lazio - 02.

In Parlamento per la prima volta è entrata a soli 28 anni venendo eletta alla Camera tra le fila del Partito Radicale; durante la sua lunga carriera politica, è stata deputata per sette legislature, senatrice per due e ben tre volte ministra (Politiche Europee, Affari Esteri e Commercio Internazionale).

Da sempre convinta europeista, è stata europarlamentare per quattro legislature ricoprendo, dal 1995 al 1999, il prestigioso incarico di commissario europeo alla Pesca, alla Politica dei consumatori e agli aiuti umanitari d’urgenza.

Diamo uno sguardo allora alla biografia di Emma Bonino, soffermandoci anche sugli stipendi percepiti in quanto parlamentare e sui guadagni contenuti nelle ultime dichiarazioni dei redditi.

La biografia di Emma Bonino

Nome: Emma Bonino

Data di nascita: 9 marzo 1948

Luogo: Bra (Cuneo)

Famiglia: non è sposata, nel 2006 ha rivelato che negli anni ’70 ha avuto in affidamento due bambine

Istruzione: laurea in Lingue e Letterature Straniere

Lavoro: politico, è professoressa emerita all’Università Americana del Cairo

Partito: +Europa, in precedenza Partito Radicale

Ruolo: è stata deputata per sette legislature, senatrice per due, europarlamentare per quattro, tre volte ministro e una volta commissaria europea

Curiosità: è Commendatore della Legion d’Onore francese dal 2009

Lo stipendio e i guadagni

Senza considerare i guadagni per i quattro mandati da europarlamentare, attualmente un deputato europeo dopo la riforma percepisce tra i 16.000 e i 19.000 euro al mese, Emma Bonino è stata per sette legislature deputata e per due senatrice.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati.

Deputati e senatori hanno diritto poi anche a un assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

Stando all’ultima dichiarazione dei redditi presente sul sito del Senato, quella del 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, Emma Bonino ha dichiarato un reddito complessivo pari a 122.213 euro, una cifra in linea con le altre dichiarazioni degli ultimi anni.