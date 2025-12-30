Quanto guadagna Beyoncé, la popstar diventata la quinta musicista miliardaria del mondo

Beyoncé Knowles è molto più di una cantante. È una vera icona globale della musica pop e R&B, conosciuta per la sua voce potente, le coreografie spettacolari e la capacità di reinventarsi continuamente. La sua carriera è iniziata negli anni ’90 con le Destiny’s Child, uno dei gruppi femminili più famosi della storia, e si è poi sviluppata con una lunga serie di album solisti di enorme successo.

Con premi, dischi di platino e milioni di fan in tutto il mondo, Beyoncé ha ora raggiunto un nuovo e importantissimo traguardo: è diventata la quinta musicista miliardaria al mondo, entrando in un ristretto gruppo di artisti - composta dal marito Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna - che hanno trasformato il talento musicale in un vero e proprio impero finanziario.

Dopo il Renaissance World Tour del 2023, che ha attraversato la sua carriera e ha incassato quasi 600 milioni di dollari, la cantante ha consolidato ulteriormente il suo ruolo di leader globale sul fronte economico. Ecco quanto guadagna attualmente Beyoncé e come ha costruito il suo impero miliardario.

leggi anche Ecco chi sono i cantanti più ricchi al mondo

Quanto guadagna Beyoncé? Il patrimonio della popstar tra musica e concerti live

Secondo quanto riportato da Forbes, per Beyoncé il 2025 si è chiuso con circa 148 milioni di dollari di guadagni lordi riconducibili alle sole attività musicali, un risultato che l’ha collocata tra le prime tre musiciste più pagate a livello globale e l’ha consacrata come quinta musicista a raggiungere il miliardo di patrimonio.

Il recente Cowboy Carter Tour ha dimostrato il valore economico delle performance live della cantante. Ogni concerto è durato quasi tre ore e ha proposto scenografie straordinarie, tra auto volanti, braccia robotiche che versavano whiskey, un toro meccanico dorato e ospiti come il coniuge Jay-Z, i figli della coppia e le ex Destiny’s Child. La produzione ha coinvolto oltre 350 persone e richiesto 100 camion e 8 cargo 747 per spostare il materiale da una città all’altra.

Beyoncé ha adottato un modello di “mini-residenza”, concentrando 32 show in nove stadi tra America ed Europa. Secondo Pollstar, l’ultimo tour ha incassato più di 400 milioni di dollari in biglietti e circa 50 milioni in merchandising. Essendo prodotto da Parkwood, i margini di profitto sono stati più alti rispetto a un tour tradizionale, portando i guadagni stimati nel 2025 a 148 milioni di dollari.

Nonostante le vendite discografiche di Cowboy Carter siano state inferiori rispetto ad altri artisti pop concorrenti, Beyoncé ha dimostrato che ancora oggi il vero motore economico della sua carriera è la musica live. Gli artisti più pagati al mondo generano oltre il 75% dei ricavi dai tour e Beyoncé, pioniera delle tournée negli stadi, ha mantenuto questa strategia per decenni, incrementando ulteriormente le entrate con la produzione cinematografica dei concerti.

leggi anche Il flop della linea moda Fenty ha fatto perdere a Rihanna 36 milioni di dollari

Gli altri progetti imprenditoriali e le strategie di monetizzazione

Il successo economico di Beyoncé nasce da scelte strategiche. Nel 2010 ha fondato Parkwood Entertainment, società che gestisce ogni aspetto della sua carriera, dai concerti alla produzione musicale e documentaristica. Grazie a questa struttura, l’artista ha mantenuto il pieno controllo dei suoi progetti, ha ridotto i costi intermedi e ha massimizzato i profitti.

La cantautrice statunitense ha diversificato gli investimenti con il marchio di cosmetici Cécred, il brand di whiskey SirDavis e la linea di abbigliamento Ivy Park. La parte principale della sua ricchezza rimane però la musica, grazie ai diritti del suo catalogo e agli incassi dei tour globali, che le garantiscono margini elevati.

Beyoncé ha creato valore anche attraverso iniziative parallele, come album a sorpresa, concerti-evento e documentari distribuiti da Netflix e HBO che hanno contribuito significativamente agli introiti. Basti pensare che il visual album “Lemonade” nel 2016 e l’esibizione al festival Coachella nel 2018 hanno generato milioni dai diritti streaming, mentre la performance NFL di Natale 2024 su Netflix ha fruttato circa 50 milioni e la collaborazione con Levi’s ha aggiunto altri 10 milioni.

La popstar texana ha dichiarato che i tour Renaissance e Cowboy Carter rappresentano i primi due capitoli di una trilogia musicale in generi differenti. È poco ma sicuro che, quando arriverà il terzo e ultimo capitolo, i ricavi di Beyoncé potranno solo che aumentare ancora.