Quanto guadagna il sindaco di Milano? Lo stipendio di Beppe Sala

Quanto guadagna Beppe Sala? Molti si chiedono a quanto ammonti lo stipendio del sindaco di Milano, in carica dal 2016 e ormai prossimo alla fine del suo secondo mandato.

Beppe Sala è un manager prestato alla politica, un indipendente che a Milano ha vinto le ultime due elezioni amministrative sostenuto da una coalizione di centrosinistra.

Prima della scesa in politica Sala è stato - tra i tanti incarichi - amministratore delegato di Pirelli e commissario unico delegato del governo per l’Expo milanese.

Già durante la sua prima candidatura alle elezioni amministrative a Milano, in seguito ad alcune polemiche sul suo status economico Sala aveva reso pubblico il proprio stipendio commentando: “Invito gli altri candidati a sindaco a fare altrettanto”.

Vediamo allora a quanto ammonta lo stipendio di Beppe Sala, dando uno sguardo anche ai suoi guadagni e al patrimonio del sindaco di Milano.

Quanto guadagna Beppe Sala: il patrimonio

Beppe Sala nasce come manager e amministratore di diverse società italiane, tra le più importanti del mercato nazionale. Tra queste Tim e Pirelli, dove inizia la propria carriera nel mondo del business dopo la laurea in Economia aziendale all’Università Bocconi.

In qualità di uomo d’affari, Beppe Sala ha diversi introiti come consulente per le aziende, come si evince dal suo modello 730 del 2014, che l’attuale sindaco di Milano aveva pubblicato online durante le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale lombardo.

Secondo quanto dichiarato all’epoca, Beppe Sala detiene diversi immobili in Italia e all’estero, tra cui:

il 12,5% di tre immobili tutti situati a Varedo (Monza-Brianza)

tutti situati a Varedo (Monza-Brianza) una casa in Svizzera, dal valore dichiarato 1.372.033 euro

L’imponibile lordo dei redditi di Beppe Sala per il 2013 è di 410.305,00 euro, che denota come il sindaco di Milano potesse contare su ottimi guadagni già prima della sua carica pubblica.

Dopo essere diventato sindaco, il suo reddito complessivo è calato vistosamente visto che nella dichiarazione 2020, che si riferisce al 2019 come periodo di imposta, è stato pari a 109.491 euro.

Adesso però le cifre sono ben diverse. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è di gran lunga il più ricco fra i membri della sua giunta con un reddito imponibile che supera il mezzo milione (esattamente 511.437 euro) - ha scritto il Sole 24 Ore a gennaio 2024 -. I redditi sono appena stati pubblicati sul sito di Palazzo Marino e mostrano come in un anno quello del primo cittadino sia aumentato di oltre il 450% rispetto all’anno precedente, quando era di 111.741 euro. Il motivo è che il sindaco, a lungo manager di spicco di grandi società, fra l’altro direttore generale di Telecom e ad di Pneumatici Pirelli, è andato in pensione”.