Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina dal 4 febbraio 2026. Dopo undici anni alla Juventus — interrotti da un’esperienza al Tottenham Hotspur e da 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze — il dirigente bresciano è tornato in Serie A con un contratto fino al 2030 e il mandato di guidare il progetto tecnico viola.

Ma quanto guadagna Paratici alla Fiorentina? E qual è il suo percorso completo? Ecco la biografia aggiornata e le stime disponibili sullo stipendio.

Chi è Fabio Paratici: biografia aggiornata al 2026

Nato il 3 aprile 1972 a Orzinuovi, in provincia di Brescia, Paratici ha percorso una carriera da calciatore nelle serie minori prima di intraprendere quella dirigenziale. I primi passi nell’area tecnica della Sampdoria, dove ha lavorato come osservatore e responsabile del settore youth. Nel 2010 il salto decisivo: la Juventus lo chiama come responsabile dell’area tecnica, un ruolo che nel tempo si evolve in Chief Football Officer.

Con i bianconeri costruisce in meno di un decennio una delle squadre più dominanti del calcio italiano, portando a Torino nomi come Carlos Tevez (2013), Paul Pogba (2014, a parametro zero), Cristiano Ronaldo (2018) e Matthijs De Ligt (2019). Nel giugno 2021, dopo undici anni e nove Scudetti consecutivi, lascia la Juventus per trasferirsi in Inghilterra come Managing Director of Football del Tottenham Hotspur.

Il caso plusvalenze e i 30 mesi di inibizione

Il 20 gennaio 2023 la FIGC lo condanna a 30 mesi di inibizione nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie della Juventus. Paratici lascia il Tottenham — dove si era distinto per operazioni come l’acquisto di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur — e si ritira temporaneamente dall’attività calcistica.

La squalifica scade nell’ottobre 2025: gli Spurs lo riaccolgono immediatamente come Sporting Director. La permanenza a Londra dura però soli tre mesi.

Da Londra a Firenze: l’approdo alla Fiorentina

Il 14 gennaio 2026 arriva l’annuncio ufficiale: Paratici lascia il Tottenham per diventare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, firmando un contratto fino al 2030. Il 4 febbraio viene presentato alla stampa come primo atto ufficiale del suo incarico in viola.

Prima sfida concreta: gestire i numerosi contratti in scadenza nella rosa e impostare la strategia di mercato estiva per rafforzare una squadra reduce da stagioni di alta competitività europea.

Quanto guadagnava alla Juventus

Nella sua ultima stagione bianconera lo stipendio di Paratici ammontava a 1.960.000 euro lordi annui come quota fissa, a cui si aggiungeva una componente variabile legata a obiettivi e risultati sportivi pari a circa 860.000 euro lordi, per un totale di quasi 2,82 milioni di euro lordi all’anno.

Dopo il suo addio, la Juventus ha affidato la guida tecnica dell’area sportiva a Cristiano Giuntoli, ingaggiato dal Napoli nell’estate 2023.

Quanto guadagnava al Tottenham

Il contratto con gli Spurs non è mai stato reso pubblico. Le stime circolate nella stampa britannica all’epoca del primo ingaggio (estate 2021) indicavano una retribuzione nell’ordine dei 3-4 milioni di sterline lordi annui, in linea con i compensi dei top executive dei club di Premier League.

Quanto guadagna alla Fiorentina: lo stipendio stimato

Anche in questo caso il contratto non è stato reso pubblico dalla Fiorentina né comunicato da Paratici. Considerando il suo profilo internazionale e i parametri di mercato per i direttori sportivi di prima fascia in Serie A — dove i monte ingaggi 2025/2026 riflettono una crescita strutturale dei compensi dell’intera struttura dirigenziale — le stime ragionevoli collocano il suo stipendio in una fascia compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro lordi annui.

Ogni cifra in circolazione resta pertanto una stima non confermata dalle parti.

I colpi di mercato più importanti in carriera

Nel corso della sua carriera Paratici ha costruito una reputazione solida come talent scout e negoziatore. I trasferimenti più significativi firmati da lui:

Carlos Tevez (Juventus, 2013) : l’argentino arriva da Manchester United in una delle operazioni più clamorose di quella finestra

: l’argentino arriva da Manchester United in una delle operazioni più clamorose di quella finestra Paul Pogba (Juventus, 2014) : ritorno dal Manchester United a parametro zero, considerato uno dei migliori affari del decennio

: ritorno dal Manchester United a parametro zero, considerato uno dei migliori affari del decennio Cristiano Ronaldo (Juventus, 2018) : acquisto per 112 milioni di euro, il trasferimento più iconico della storia bianconera

: acquisto per 112 milioni di euro, il trasferimento più iconico della storia bianconera Matthijs De Ligt (Juventus, 2019) : il difensore olandese arriva dall’Ajax per 85,5 milioni, tra i colpi più costosi nella storia del club

: il difensore olandese arriva dall’Ajax per 85,5 milioni, tra i colpi più costosi nella storia del club Kulusevski e Bentancur (Tottenham, 2022): doppia operazione con la Juventus nella sessione invernale, segnale della sua capacità di muoversi su più mercati contemporaneamente

Vita privata

Dal punto di vista personale, Paratici è legato sentimentalmente all’attrice italiana Pilar Fogliati, nota al grande pubblico per diversi ruoli nel cinema e nelle serie televisive italiane.

Per un quadro completo dei compensi nel mondo del calcio professionistico italiano, è disponibile la classifica aggiornata degli stipendi degli allenatori di Serie A 2025/2026.