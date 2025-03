Ecco quanto devi guadagnare per appartenere alla classe media in Italia. Le tabelle

Come investire in borsa?

L’Istat ha pubblicato il report sulle “Condizioni di vita e reddito delle famiglie” aggiornato al biennio appena trascorso, 2023-2024, dandoci gli elementi per individuare qual è la forbice di reddito entro cui stare per essere considerati nella “classe media”.

D’altronde, immaginiamo che spesso ti sia capitato di sentire parlare di classe media di un Paese e curioso di sapere se ne fai parte o meno ti sei messo a cercare, invano, quali sono i criteri utilizzati per la sua definizione.

Ovviamente, nel tempo il significato di “classe media” si è evoluto: se nell’Ottocento indicava una posizione sociale tra borghesia e proletariato, oggi si tende a definirla in base al potere d’acquisto e alla stabilità economica. In termini pratici, rappresenta quella fascia intermedia tra chi vive in povertà (o vi è vicino) e chi gode di un tenore di vita elevato.

Più nel dettaglio, è l’Ocse a offrire una definizione chiara e basata su criteri economici oggettivi: secondo l’Organizzazione, infatti, rientra nella classe media chi ha un reddito compreso tra il 75% e il 200% del reddito mediano del proprio Paese, inteso come quel valore che divide la popolazione in due parti uguali: metà guadagna meno, metà guadagna di più. È diverso dal reddito medio, che invece si ottiene sommando tutti i redditi e dividendo per il numero di persone.

Quindi, per sapere se si appartiene alla classe media, non basta un’impressione soggettiva: bisogna guardare ai numeri e confrontare il proprio reddito con quello mediano del Paese.

A tal proposito, è proprio nel report sulle “Condizioni di vita e reddito delle famiglie” che troviamo il dato aggiornato sul reddito mediano, potendo così soddisfare la vostra curiosità e individuare chiaramente quanto deve guadagnare una famiglia per essere considerata della classe media (per quanto comunque va detto che molto dipende anche dalla composizione della famiglia, ad esempio se ha figli o meno).

Cosa dice il report aggiornato Prima di analizzare nel dettaglio reddito mediano e classe media in Italia, vediamo brevemente cosa ci dice l'ultimo aggiornamento Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie. La cattiva notizia è che nel 2024 peggiora leggermente la situazione economica e sociale delle famiglie italiane, basti pensare che la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale sale al 23,1%, pari a circa 13,5 milioni di persone, rispetto al 22,8% dell'anno precedente. Si tratta di individui che vivono in famiglie con redditi molto bassi, in condizioni di grave deprivazione o con scarsa partecipazione al lavoro. Il rischio di povertà rimane stabile al 18,9%, mentre resta pressoché invariata la quota di chi vive in grave deprivazione (4,6%). Aumentano però le famiglie in cui si lavora troppo poco: il 9,2% degli italiani vive in nuclei a bassa intensità lavorativa, con picchi tra giovani soli e monogenitori. Il Mezzogiorno si conferma l'area più fragile (39,2% a rischio), mentre il Nord-Est è quella più stabile (11,2%). Le famiglie più numerose, quelle con almeno tre figli e i genitori soli sono tra le categorie più esposte. Cresce il disagio anche tra gli anziani che vivono da soli e tra chi vive di pensioni o sussidi, mentre migliora leggermente per chi ha un reddito da lavoro dipendente. Sul fronte dei redditi, nel 2023 il reddito medio familiare sale nominalmente a 37.511 euro, ma cala in termini reali dell'1,6% a causa dell'inflazione. Le disuguaglianze aumentano: le famiglie più ricche guadagnano 5,5 volte più di quelle più povere. Il reddito mediano, cioè quello percepito dalla metà delle famiglie italiane, è di 30.039 euro annui. Le perdite più significative si registrano tra le famiglie con reddito da lavoro, mentre crescono i redditi di chi vive di pensioni. I nuclei più vulnerabili restano gli anziani soli, i monogenitori e le famiglie con cittadini stranieri, soprattutto nel Mezzogiorno.

Quanto devi guadagnare per essere nella classe media in Italia Alla luce delle suddette considerazioni, per rispondere alla domanda su chi appartiene alla classe media in Italia bisogna partire individuando il valore del cosiddetto reddito mediano. Secondo il rapporto Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie 2023-2024, il reddito familiare netto mediano - esclusi gli affitti figurativi - è di 30.039 euro (mentre quello medio è di 37.511 euro), 2.310 euro al mese. Il che significa che la metà delle famiglie italiane si trova al di sotto di questa soglia, l’altra metà al di sopra. Di conseguenza, dal momento che nella classe media rientrano le famiglie con reddito compreso tra il 75% e il 200% del suddetto importo, possiamo dire che in Italia ne fa parte chi guadagna (importo netto) tra i 22.529 e i 60.078 euro.