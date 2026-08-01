Quanto costa mantenere una casa nel 2026, la spesa annua

Quanto spende in media una famiglia italiana per mantenere la casa? Quando si sta per acquistare una casa la sola cosa a cui si pensa è quanto inciderà la rata del mutuo sul bilancio familiare. Ma chi la casa l’ha già comprata sa benissimo che la rata del mutuo è solo una parte della spesa che una casa comporta. Dopo essere diventati proprietari la lista dei costi che nessuno mette in conto prima di comprare è molto lunga e pesa parecchio sul portafoglio. Secondo un’analisi condotta da Facile.it una famiglia italiana spende dai 12.000 ai 16.000 euro l’anno per la casa, e in questo importo sono considerati tutti i costi sostenuti: mutuo, bollette di luce, acqua e gas, manutenzione ordinaria, costi condominiali e Tari.

La spesa media che una famiglia italiana sostiene per la casa è di 1.298 euro al mese, anche se ci sono città più care (come Roma e Milano) e città più economiche (come Palermo).

Quanto costa mantenere una casa?

Considerando tutte le spese elencate nell’introduzione, mantenere una casa costa mediamente tra 12.000 e 16.000 euro l’anno (e medie mensili di 1.298 €), anche se ci sono città dove la spesa è più alta e altre dove è minore. Solitamente, il costo sostenuto al Nord è del 47% più alto rispetto a quello previsto al Sud e nelle Isole.

La città più cara d’Italia è Milano, dove mantenere la casa costa più di 24.000 euro l’anno. A Roma il costo scende, ma di poco e si attesta a 21.000 euro. La città più economica dello stivale è Palermo dove le spese per la casa non raggiungono gli 8.500 euro l’anno.

La spesa che incide di più sul costo annuo è quella del mutuo che varia dal 55% all’86% (picco delle grandi città) del costo mensile che si deve sostenere. Ovviamente anche in questo caso i valori assoluti cambiano in base al mercato immobiliare più caro al Nord e meno caro al Sud. Basti pensare che acquistare a Milano un immobile di 100 mq in buono stato e in zona semicentrale ha un costo medio di 465.000 euro, mentre lo stesso immobile a Roma costerebbe circa 410.000 euro. Proprio dal valore di acquisto dipende l’importo della rata mensile (che varia anche in base alla durata del piano di ammortamento).

Se prendiamo l’esempio di un mutuo medio di 25 anni con tasso di interesse al 3,3%, non è difficile comprendere come il costo mensile del mutuo da sostenere supera 1.700 euro a Milano e i 1.500 euro a Roma.

Più contenuto l’impatto del mutuo nelle spese mensili in città come Firenze (1.102 euro) e Bologna (1.080 euro), mentre è decisamente più basso in alcune città del Sud come Bari (619 euro) e Palermo (489 euro).

Se si considera una media nazionale il mutuo nel 2026 ha un costo mensile stimato tra i 600 e i 900 euro, con un’incidenza del 55% sulla spesa totale.

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Quali sono le principali spese per mantenere la casa?

Oltre al mutuo, le prime spese da mettere in conto sono quelle delle utenze e della manutenzione dell’immobile. Bollette di luce, acqua e gas a cui si aggiungono le spese condominiali e la manutenzione ordinaria.

Come è facilmente intuibile la spesa è maggiore al Nord rispetto al Sud e al Centro: al Settentrione si spende, in media, il 29% in più rispetto al Centro e il 48% rispetto al Meridione e alle Isole.

La spesa mensile media stimata a livello nazionale va dai 200 ai 350 euro per le utenze domestiche.

Al mutuo e alle utenze va sommata poi anche la Tari. Anche se la tassa sulla spazzatura viene pagata in un massimo di tre/quattro rate, suddividendo la spesa mensilmente si ha una spesa variabile dai 42 euro di Genova ai 24 euro di Bologna. Per i calcoli è stata presa in esame una famiglia media di 3 persone con un immobile di 100 mq. Per la Tari i costi sono ribaltati e il costo è maggiore al Sud e nelle Isole rispetto al Nord Italia (con l’eccezione di Genova che è la città più costosa per la Tari). A Napoli il costo mensile della Tari è in media di 40 euro, a Cagliari di circa 39 euro e a Bari di 35 euro.

Spese di condominio, quanto incidono?

A queste spese si deve sommare quella del condominio che la maggior parte delle famiglie sostiene. Solitamente queste spese comprendono l’illuminazione e la pulizia delle parti comuni, il compenso dell’amministratore e la polizza assicurativa del fabbricato. In alcune città le spese condominiali comprendono anche il riscaldamento (in questo caso la spesa mensile può attestarsi anche sui 300/350 euro). Senza riscaldamento la spesa mensile per il condominio varia dai 50 ai 150 euro, in base anche ai servizi presenti (se il fabbricato ha un servizio di portierato il costo sarà sicuramente più alto).