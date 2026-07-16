Chi possiede un monopattino elettrico deve fare i conti con una novità che cambia per sempre le regole. L’assicurazione di responsabilità civile diventa infatti obbligatoria a partire dal 16 luglio 2026, con tanto di massimali minimi fissati per legge e sanzioni salate per chi circola senza copertura.

La riforma arriva al termine di un percorso normativo partito a fine 2024 e completato tra la primavera e l’estate del 2026. C’è stata una proroga tecnica di 60 giorni e restano ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto sul mercato assicurativo. L’unica certezza è che ora chiunque giri con un monopattino privo di polizza RC rischia pesanti sanzioni.

In questa guida vediamo cosa prevede la norma, entro quando bisogna adeguarsi, quanto costa assicurarsi e quali sono gli altri costi da mettere in conto per tenere in regola il proprio mezzo.

Cosa prevede la nuova normativa

La legge n. 177/2024 del Codice della Strada si è concretizzata con due decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A partire dal 16 maggio 2026 c’è l’obbligo del targhino, ossia del contrassegno identificativo da apporre sul retro che collega il mezzo al proprietario.

Dal 16 luglio 2026 scatta formalmente l’obbligo della polizza RC vera e propria, dopo un primo rinvio di due mesi rispetto alla data originaria chiesto dall’ANIA per completare l’integrazione informatica tra la piattaforma monopattini del MIT e le banche dati delle compagnie assicurative.

La polizza deve essere una RC Auto specifica per monopattini, collegata al codice del targhino. I massimali minimi di legge sono fissati a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose, in linea con quanto già visto per auto e moto. Chi usa un monopattino in sharing, invece, non deve fare nulla poiché la copertura è già inclusa dal gestore del servizio.

Quanto costa l’assicurazione

Al momento ancora non esiste un prezzo di mercato standardizzato per le assicurazioni dei monopattini elettrici. Tuttavia dando un’occhiata alle offerte disponibili sui principali comparatori e siti di compagnie specializzate emerge un range abbastanza coerente.

Per la polizza base si va indicativamente dai 40 ai 100 euro l’anno, per una copertura RC con i soli massimali minimi di legge. Se invece si desiderano garanzie accessorie come la tutela legale, gli infortuni del conducente, la rinuncia alla rivalsa e l’assistenza, si può arrivare a 200 euro l’anno.

Per fare alcuni esempi concreti, nel momento in cui stiamo scrivendo questa guida ci sono compagnie che propongono polizze dedicate ai monopattini a partire da 49 euro. È bene diffidare dalle offerte che partono da 39 euro e che si trovano ancora online per prodotti come le polizze Multimobility.

Queste infatti non sono RC Auto e non assolvono l’obbligo. Si tratta di coperture aggiuntive per altri mezzi di micromobilità come le bici elettriche, gli hoverboard e i monowheel.

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Come scegliere la giusta polizza

Una polizza RC capofamiglia o vita privata, anche se già attiva, non copre più il monopattino a partire dal 16 luglio 2026. Perché questi mezzi sono ora esclusi dalle coperture generiche in quanto soggetti a obbligo assicurativo autonomo.

Allo stesso modo, come detto, le polizze Multimobility pensate per bici e hoverboard non sostituiscono l’RC Auto dedicata, ma servono solo come garanzia aggiuntiva. Prima ancora di stipulare o di rinnovare un contratto, conviene quindi sempre verificare che l’accordo riporti esplicitamente il codice del targhino e la catalogazione come RC Auto per monopattini.

Cosa si rischia senza assicurazione

Le conseguenze di circolare senza copertura assicurativa sono più pesanti di quanto si possa pensare. Per la mancanza del targhino o della sua esposizione visibile, le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada vanno da 100 a 400 euro, con possibile sequestro del mezzo.

Per la mancanza dell’assicurazione RC, invece, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 160/2019, che rimanda al Codice delle Assicurazioni Private, e all’articolo 193 del Codice della Strada. Gli importi vanno da 866 euro a 3.464 euro, con sequestro del monopattino fino alla presentazione di una copertura valida. In caso di recidiva, la sanzione sale a un minimo di 1.800 euro, con confisca definitiva del mezzo.

Infine c’è da considerare il rischio di incidente. Chi non è assicurato dopo un sinistro deve risarcire di tasca propria i danni causati a terzi, senza alcun tetto garantito dalla legge.

Quali sono gli altri costi

L’assicurazione non è l’unica voce di spesa introdotta dalla riforma. Anche il targhino ha un costo, seppur contenuto. Si parla di 8,66 euro per il contrassegno, a cui si aggiungono 16 euro di imposta di bollo e 10,20 euro di diritti di motorizzazione, per un totale di circa 35 euro se la pratica viene svolta autonomamente online sul Portale dell’Automobilista. Chi si affida a un’agenzia di pratiche auto spende invece tra i 75 e i 150 euro.

Sul fronte dei consumi, ricaricare un monopattino elettrico resta invece economico. Con una batteria media da 0,3-0,6 kWh e una tariffa domestica intorno a 0,25 euro al kWh, una ricarica completa costa 10-15 centesimi. La spesa mensile arriva così a un totale di circa 2-4 euro con uso quotidiano. Usando le colonnine pubbliche, invece, i costi possono salire fino a 25-40 centesimi a ricarica.

Quanto costa tenere un monopattino

Mettendo insieme tutte le voci viste nei capitoli precedenti, possiamo fare un calcolo generale di quanto costa mantenere un monopattino in regola. Partiamo appunto dal targhino, con una spesa in autonomia di 35 euro da pagare una tantum.

Per l’assicurazione RC, il costo dipende soprattutto dal tipo di copertura scelta. Come visto, si va dai 40 ai 100 euro l’anno per la polizza base, fino a 200 euro con le garanzie accessorie. Infine c’è la ricarica che, tenendo conto dei costi mensili da sostenere, in un anno può arrivare a una spesa di circa 25-50 euro.

Il totale per il primo anno arriva dunque a 100-285 euro. Un valore che scende a 65-250 euro all’anno a partire dal secondo anno in poi, quando restano come voci solo il rinnovo della polizza e la spesa per la ricarica.

Si tratta di cifre nettamente inferiori rispetto a quelle di un ciclomotore, ma che è bene mettere in preventivo. Fino ad oggi, infatti, chi ha usato il monopattino non doveva pensare a nulla se non all’acquisto iniziale e alla ricarica. Con le nuove normative diventa un piccolo veicolo assicurato, che rischia sanzioni pesanti in caso di circolazione non in regola.