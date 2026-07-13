Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quanta Italia nel portafoglio? La quota che non dovresti mai superare

Sal da Rendite Passive

13 Luglio 2026 - 10:53

La domanda corretta non è quindi quali azioni italiane comprare, ma quanta Italia possiamo permetterci di avere senza concentrare troppo il rischio.

Quanta Italia nel portafoglio? La quota che non dovresti mai superare
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Comprare azioni italiane sembra una scelta prudente.
Conosciamo le aziende, utilizziamo i loro prodotti e leggiamo ogni giorno notizie sul Paese. Ma la familiarità non equivale alla diversificazione: anche un indice composto da molti titoli può dipendere da poche società capaci di generare quasi tutto il rendimento.
Proprio gli investitori italiani rischiano quindi di esporsi troppo all’Italia senza rendersene conto. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Meno pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Borsa Italiana
# Mercato azionario
# Costruzione portafoglio
# FTSE MIB 40
# Azioni
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Perché il solare cresce a doppia cifra in Italia, ma le bollette non scendono

Approfondimenti

Perché il solare cresce a doppia cifra in Italia, ma le bollette non scendono
Cos'è la ragione sociale? Significato, tipi ed esempi

Approfondimenti

Cos’è la ragione sociale? Significato, tipi ed esempi

Correlato

Perché il titolo Ferrari sta risalendo nonostante le critiche al nuovo modello Luce?

Piazza Affari

Perché il titolo Ferrari sta risalendo nonostante le critiche al nuovo modello Luce?