La domanda corretta non è quindi quali azioni italiane comprare, ma quanta Italia possiamo permetterci di avere senza concentrare troppo il rischio.
Comprare azioni italiane sembra una scelta prudente.
Conosciamo le aziende, utilizziamo i loro prodotti e leggiamo ogni giorno notizie sul Paese. Ma la familiarità non equivale alla diversificazione: anche un indice composto da molti titoli può dipendere da poche società capaci di generare quasi tutto il rendimento.
Proprio gli investitori italiani rischiano quindi di esporsi troppo all’Italia senza rendersene conto. [...]
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