Quando c’è il sorteggio ottavi Champions? Orario e dove vedere in tv e streaming

Quando c’è il sorteggio ottavi Champions? Grossa delusione per il calcio italiano nei playoff con Milan, Juventus e Atalanta che sono state tutte eliminate nonostante degli impegni di certo non proibitivi sulla carta.

In questa Champions League così per le italiane resta in corsa solo l’Inter che, durante il girone unico del nuovo format, già aveva strappato il pass diretto per gli ottavi grazie al quarto posto in classifica.

A questo punto appare improbabile per l’Italia strappare anche il posto in più per la prossima Champions in base al ranking: sarà importante che stasera la Roma superi il Porto nel playoff di Europa League raggiungendo la Lazio agli ottavi, mantenendo così quattro squadre nelle Coppe considerando anche la Fiorentina in Conference.

A proposito di Europa e Conference League, anche per le altre due competizioni targate Uefa c’è il sorteggio per gli ottavi di finale in vista che si terrà proprio dopo quello per la Champions.

Vediamo allora nel dettaglio la data e l’orario del sorteggio ottavi Champions League, dando uno sguardo poi al tabellone completo, quali possono essere le avversarie dell’Inter e dove vedere in diretta tv e streaming l’evento.

Sorteggio ottavi Champions League: data e orario Il sorteggio ottavi Champions si terrà a Nyon in data venerdì 21 febbraio. Quanto all’orario l’inizio della cerimonia è fissato per le ore 12, ma non mancheranno di certo i convenevoli. Oltre agli accoppiamenti per gli ottavi di finale, sempre nello stesso momento verranno sorteggiati anche gli abbinamenti relativi ai quarti di finale e alle semifinali, tracciando così il percorso definitivo che porterà alla finale di Monaco di Baviera. Subito dopo il sorteggio della Champions, andrà in scena quello relativo agli ottavi dell’Europa League (ore 13) e poi quelli della Conference League (ore 14).

Dove vedere in diretta tv e streming il sorteggio Champions Il sorteggio degli ottavi Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Tv8 e Sky Sport 24. L’evento di conseguenza sarà visibile anche gratuitamente sul canale numero otto della nostra tv in chiaro. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, il sorteggio degli ottavi Champions sarà trasmesso su Sky Go, Amazon Prime Video, Now Tv e Uefa.com. Le stesse modalità tv e streaming poi saranno valide anche per il sorteggio dell’Europa e della Conference League.