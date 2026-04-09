Monte Carlo Masters, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: chi sarà il prossimo ostacolo dell’azzurro sulla terra rossa del Principato dopo aver superato anche un test tutt’altro che semplice? Interrogativi che accompagnano i tifosi nel primo torneo sul rosso, dove si gioca ogni giorno, fase cruciale del calendario ATP dopo il dominio visto negli Stati Uniti. A Monte Carlo, la competizione entra nel vivo, con il passaggio definitivo alla terra battuta e scenari sempre più interessanti nella corsa ai vertici del ranking.

Per Jannik Sinner, il torneo monegasco si conferma un passaggio fondamentale, dopo lo stop forzato dello scorso anno. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfale Sunshine Double, ha iniziato con autorità contro Ugo Humbert (6-3, 6-0), ma ha poi dovuto alzare ulteriormente il livello per superare Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3. Un match più complesso del previsto, segnato anche da qualche difficoltà fisica, che però ha confermato la solidità mentale dell’azzurro nei momenti chiave. L’obiettivo resta invariato: continuare la rincorsa alla vetta ATP, mettendo pressione a Carlos Alcaraz anche sulla terra.

Dopo il bye iniziale e due vittorie di peso, Sinner è ora atteso dai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, tra i giocatori più pericolosi del circuito, attuale top 10 del ranking mondiale e protagonista di un percorso convincente nel torneo. E un avversario note all’altoatesino, dati i tanti precedenti.

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Sinner, sfida ad Auger-Aliassime a Monte Carlo: ecco quando si gioca

Nel suo cammino al Monte Carlo Masters, il numero 2 del ranking ATP è pronto a un ulteriore banco di prova, con in palio un posto in semifinale e la possibilità di proseguire una striscia impressionante nei tornei Masters 1000, dove non perde da mesi.

Il prossimo avversario sarà dunque Felix Auger-Aliassime, giocatore completo e dotato di grande potenza, capace di esprimere un tennis aggressivo anche sulla terra battuta. Il canadese arriva a questo appuntamento dopo prestazioni solide, dimostrando di poter essere competitivo anche su una superficie meno congeniale.

Quello tra Sinner e Auger-Aliassime sarà il settimo confronto in carriera, con l’azzurro avanti 4-2 nei precedenti e reduce da quattro successi consecutivi contro il canadese. L’ultimo incrocio risale alle ATP Finals 2025, vinto nettamente da Sinner. Da segnalare però che uno dei pochi successi di Auger-Aliassime è arrivato proprio sulla terra, a Madrid nel 2022: un dettaglio che aggiunge ulteriore interesse alla sfida.

La sfida è in programma venerdì 10 aprile, come secondo match di giornata sul Campo Centrale, non prima delle 12:30, dopo l’incontro di apertura.

La partita tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime mette di fronte due giocatori con caratteristiche ben definite: da una parte la continuità, la lucidità e la gestione dei momenti delicati dell’azzurro, dall’altra l’esplosività e la capacità del canadese di prendere in mano lo scambio. Sinner arriva con fiducia, pur avendo lasciato per strada un set dopo una lunga serie vincente nei Masters 1000, mentre Auger-Aliassime proverà a sfruttare ogni spiraglio.

Il canadese rappresenta un ostacolo di alto livello: ha già dimostrato di poter impensierire i migliori e cercherà di interrompere il dominio recente dell’italiano nei precedenti. Sinner, però, parte leggermente favorito: la qualità espressa negli ultimi mesi e il rendimento nei grandi tornei lo rendono il principale candidato per il passaggio del turno, in una sfida che potrebbe proiettarlo ancora più vicino alla conquista del trono, distante oramai pochi punti.

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Dove vedere le partite del Masters 1000 di Monte Carlo 2026

Il Masters 1000 di Monte Carlo è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis , oltre che tramite app SkyGo .

è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare e , oltre che tramite app . In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Tennis TV per gli abbonati.

Il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali. Non è prevista la trasmissione in chiaro.