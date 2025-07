Quando è obbligatorio pagare la marca da bollo in contanti?

Fed, figura misera per Trump. Powell lo sbugiarda

In Italia sempre più persone decidono di effettuare pagamenti elettronici anziché utilizzare i contanti. Questa scelta è stata agevolata grazie all’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 36/2022 (cd. Decreto PNRR 2), che dichiara che tutti gli esercenti, professionisti e attività commerciali hanno l’obbligo di accettare pagamenti con il POS per qualsiasi importo.

Nonostante l’obbligo normativo di accettare i pagamenti elettronici, esistono ancora delle eccezioni che fanno discutere. Tra queste, una delle più emblematiche riguarda l’acquisto delle marche da bollo presso le tabaccherie, dove molti esercenti si rifiutano ancora di far pagare col POS costringendo i clienti a utilizzare i contanti. Ma è davvero legale questo comportamento?

Le motivazioni dei tabaccai I tabaccai giustificano il rifiuto dei pagamenti con carta per l’acquisto delle marche da bollo con motivazioni economiche. Ad esempio, una marca da bollo di basso valore - come quella da 2 euro - fa guadagnare poche decine di centesimi ai tabaccai. Le commissioni bancarie, insieme alle spese tecniche per il POS, possono anche annullare l’intero guadagno. I margini sulle marche da bollo sono già bassi (intorno al 5%) e le commissioni del POS vanno ad aggiungersi a costi fissi di collegamento e gestione, con il risultato che spesso una transazione di questo tipo si trasforma in una perdita netta per il tabaccaio. La Federazione Italiana Tabaccai ha evidenziato come, tramite la vendita di imposte, gli esercenti agiscano effettivamente come concessionari dello Stato, manifestando la necessità di una deroga sul Decreto-Legge n. 36/2022 per evitare disservizi e garantire la sopravvivenza delle tabaccherie. leggi anche Marche da bollo da 2 e 16 euro, dove si comprano?