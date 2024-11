Quando chiudono le scuole a dicembre, tutte le date per Regione

Tra un mese esatto è Natale, pertanto la curiosità di studenti, lavoratori della scuola e insegnanti è tutta sulla chiusura delle scuole. A tal proposito è lecito interrogarsi su quando chiudono le scuole a dicembre, facendo chiarezza sui giorni di vacanza previsti dalle Regioni nei rispettivi calendari scolastici.

Va detto che quest’anno c’è un aspetto molto positivo: tutti i giorni di festa cadono durante la settimana. Questo, ad esempio, permette ai lavoratori di avere molti giorni di riposo con pochi di ferie, aiutati anche dal fatto che la chiusura delle scuole avviene esattamente nelle due settimane di festa, con la possibilità quindi di programmare in maniera accurata le ferie.

La cattiva notizia invece è quella per cui salvo i giorni di chiusura per le vacanze di Natale non ne sono previsti altri: la festività che anticipa le festività natalizie, ossia l’Immacolata concezione dell’8 dicembre, quest’anno infatti cade di domenica.

Per il momento non sono neppure in programma scioperi (l’ultimo è quello previsto alla fine di questa settimana) o altre ragioni che possono portare alla sospensione delle lezioni.

Quando chiudono le scuole a dicembre

Quest’anno le scuole dovrebbero chiudere per poco più di due settimane a dicembre, con il rientro che in molti casi avverrà subito dopo la festività dell’Epifania, quindi il 7 gennaio 2024.

Sbagliarsi quindi è molto complicato: l’ultimo giorno di lezione sarà il venerdì che precede la settimana di Natale, mentre il rientro avviene subito dopo la fine delle feste. Una tale programmazione è aiutata dal fatto che le festività di Natale e Capodanno cadono esattamente durante la settimana: la Vigilia di Natale, che non è un giorno festivo secondo il nostro ordinamento ma da tradizione non si va comunque a scuola, è infatti un martedì, mentre Natale e Santo Stefano cadono di mercoledì e giovedì. Il 1° gennaio è invece un mercoledì, mentre l’Epifania come abbiamo visto sopra è un lunedì.

Nella maggior parte dei casi quindi l’ultimo giorno di lezione è venerdì 20 dicembre, mentre gli istituti aperti di sabato dovrebbero concludere la settimana il 21. Resta invece qualche dubbio sul rientro: come possiamo vedere dalla tabella seguente, infatti, ogni regione ha fissato l’inizio delle vacanze di Natale per il 23 dicembre e la fine per il 6 gennaio, tuttavia resta facoltà delle scuole prevedere un giorno in più di vacanza, facendo quindi slittare il rientro all’8 gennaio.

Regione Primo giorno di vacanza Ultimo giorno di vacanza Abruzzo 23 dicembre 6 gennaio Basilicata 23 dicembre 6 gennaio Calabria 23 dicembre 6 gennaio Campania 23 dicembre 6 gennaio Emilia-Romagna 23 dicembre 6 gennaio Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 6 gennaio Lazio 23 dicembre 6 gennaio Liguria 23 dicembre 6 gennaio Lombardia 23 dicembre 6 gennaio Marche 23 dicembre 6 gennaio Molise 23 dicembre 6 gennaio Piemonte 23 dicembre 6 gennaio Puglia 23 dicembre 6 gennaio Sardegna 23 dicembre 6 gennaio Sicilia 23 dicembre 6 gennaio Toscana 23 dicembre 6 gennaio Trentino-Alto Adige 23 dicembre 6 gennaio Umbria 23 dicembre 6 gennaio Valle d’Aosta 23 dicembre 6 gennaio Veneto 23 dicembre 6 gennaio

Come funziona in caso di assenza prima delle vacanze?

Ricordiamo che nel caso degli studenti che si assentano nei giorni che precedono l’inizio delle vacanze il rientro in classe potrebbe richiedere la presentazione del certificato medico.

Tuttavia, rispetto agli anni scorsi sono molte meno le zone che prevedono un tale obbligo. Oggi, infatti, il certificato medico dopo 5 giorni è richiesto esclusivamente nelle Regioni Valle D’Aosta, Puglia, Sicilia e Molise, mentre nelle altre è necessario solo nei casi in cui l’assenza sia dovuta dal contagio per una malattia altamente contagiosa (come può essere il morbillo).

A tal proposito, va detto che quando l’assenza avviene in concomitanza con le festività natalizie non è possibile quantificare esattamente la durata della malattia, quindi vale il principio per cui per coloro che si assentano prima dell’inizio delle vacanze si considera automaticamente superato il limite dei 5 giorni. Per questo motivo al rientro bisogna presentare il certificato medico.

Per evitare questo passaggio i genitori possono comunicare preventivamente l’assenza alla scuola, motivandola ad esempio con una vacanza già programmata da tempo. In questo caso al rientro non è obbligatorio il certificato, ma basterà un’autocertificazione prodotta dal genitore.