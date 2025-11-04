Quando arriva il nuovo Samsung Galaxy S26? Ecco come sarà

Come di consueto, anche il 2026 si aprirà all’insegna di Samsung. L’azienda sudcoreana è solita presentare nelle prime settimane dell’anno nuovo la sua linea aggiornata di flagship e a breve arriverà il turno dei Galaxy S26. Sono già numerose le voci e le indiscrezioni in merito ai modelli disponibili, al loro design e alle loro caratteristiche tecniche.

Ma non solo, perché quest’anno si sta parlando – e non poco – anche della possibile data di presentazione dei tre nuovi smartphone targati Samsung. Sembra ormai confermato che, rispetto agli anni scorsi, c’è un leggero ritardo sulla tabella di marcia. Quando ci sarà l’evento Unpacked? E soprattutto, cosa possiamo aspettarci dal top di gamma del brand asiatico?

leggi anche Il ritardo dei Samsung Galaxy S26 sembra inevitabile. Ecco quando dovrebbero uscire

Quando verranno presentati i Samsung Galaxy S26

Samsung non presenterà il suo nuovo top di gamma Samsung Galaxy S26 prima della fine di febbraio. Questo almeno è quanto arriva da affidabili fonti sudcoreane molto vicine all’azienda. Ma per quale motivo ci sarà questo ritardo? Soprattutto viste le tendenze degli ultimi anni, con tutti i principali brand del settore che tendono ad anticipare le finestre di uscita?

Sembra che Samsung sia ancora indecisa se proporre una gamma più originale con un S26 Edge invece che un S26+. Si tratterebbe di un modello che ricorda molto l’iPhone 17 Air di Apple, dunque un device più sottile e comodo da usare.

Tornando all’evento, sembra che quest’anno Samsung tornerà a San Francisco dopo 3 anni: l’ultima volta fu nel 2023 in occasione del lancio della serie S23. Gli ultimi due appuntamenti si sono invece tenuti a San Jose. E la data? La notizia ancora non è stata confermata, ma c’è chi è pronto a scommettere che si terrà il 25 febbraio 2026.

Come saranno i Samsung Galaxy S26

Che cosa sappiamo sulla nuova serie Samsung Galaxy S26? Dalle prime dichiarazioni ufficiali emerse, pare che tutti e tre i modelli saranno in grado di integrare un’intelligenza artificiale con funzioni ancor più avanzate per fotografia, interazione vocale e produttività.

Il processore sarà quasi sicuramente l’Exynos 2600, il primo al mondo realizzato con un processo produttivo a 2 nanometri. La CPU sarà a 10 core ARM C1, mentre la GPU Xclipse 360 sarà basata sull’architettura AMD RDNA. Per ciò che riguarda il design, l’unica certezza è che la versione Ultra avrà angoli più arrotondati.

Il display potrebbe essere un OLED M14 con tecnologie CoE, mentre il modulo fotocamera sarà disposto con un triplo modulo verticale e una quarta lente più piccola all’esterno. Si vociferano miglioramenti sostanziali anche per la batteria e la ricarica veloce, ma su questo ancora non ci sono informazioni certe al 100%.