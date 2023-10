Quali scuole fanno ponte il 30 e 31 ottobre (oppure il 2 e 3 novembre)

Quest’anno la festività di Ognissanti - 1 novembre 2023 giorno immediatamente successivo ad Halloween - cade in mezzo alla settimana, di mercoledì. Il che sta generando un dubbio nella maggior parte dei genitori, i quali si chiedono se le scuole faranno ponte restando così chiuse anche nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre (oppure giovedì 2 e venerdì 3 novembre).

Per rispondere a questa domanda bisogna partire da una precisazione: a decidere se una scuola deve restare chiusa o meno in determinate giornate può essere la regione, come pure l’istituto stesso o il comune (specialmente nei casi in cui sussiste una situazione di allerta).

Nel dettaglio, prima dell’inizio dell’anno scolastico ogni regione approva il calendario scolastico (qui trovate l’elenco completo) nel rispetto delle date indicate dal ministero dell’Istruzione e del merito per gli esami di Stato di terza media e quinta superiore, andando così a definire la data di inizio - e termine - delle lezioni, come pure i periodi di vacanza e se sono in programma dei ponti particolari (come quello in oggetto appunto).

Il tutto al fine di garantire il limite di 200 giorni di lezione necessario per assicurare la validità dell’anno scolastico.

È poi compito del Consiglio di circolo o d’istituto adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, nonché a quelle derivanti dal Piano dell’offerta formativa, su proposta del collegio dei docenti: ciò significa che ogni scuola può individuare le proprie date di inizio e fine lezioni, come pure decidere in merito ai vari ponti e vacanze, a patto di non derogare al limite delle 200 giornate di lezione.

Quali scuole fanno ponte il 30 e 31 ottobre?

Per questo motivo è complicato rispondere alla domanda su quali scuole resteranno chiuse lunedì 30 e martedì 31 (Halloween) poiché guardando a quanto stabilito dal Consiglio regionale si ha solamente un’informazione sommaria visto che poi la singola scuola potrebbe aver preso una decisione differente.

Per essere sicuri a riguardo, infatti, bisognerebbe consultare il calendario scolastico d’istituto, accertandosi così se il ponte del 30 o 31 ottobre è più o meno contemplato. Anche perché potrebbe anche succedere, e come vedremo di seguito ci sono Regioni che hanno previsto questa possibilità, che anziché chiudere il lunedì e il martedì venga autorizzato un ponte per il successivo giovedì 2 (giornata di commemorazione dei defunti) e venerdì 3 novembre.

Cosa hanno stabilito i calendari scolastici regionali

Fermo restando quanto detto, ossia che per avere un’informazione certa è necessario chiedere alla singola scuola, possiamo comunque guardare a quelle che sono le indicazioni delle singole regioni.

Ad esempio, la Provincia autonoma di Bolzano ha programmato persino una settimana di vacanza, fissando la chiusura delle scuole dal 28 ottobre al 5 novembre 2023 (ma va detto che qui le lezioni sono iniziate già il 5 settembre).

L’Emilia Romagna ha poi autorizzato la chiusura delle scuole eccezionalmente nella giornata di commemorazione dei defunti, quindi per il successivo 2 novembre, al pari di Umbria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Nelle scuole che si trovano in queste regioni, quindi, è più probabile che al posto di un ponte per il 30 e 31 ottobre ce ne sia uno successivo, con un weekend lungo quindi dal 1 al 5 novembre.

Nessun calendario regionale, invece, prevede il ponte nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre, lasciando quindi alle singole scuole la possibilità di decidere a riguardo.