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Quale futuro per il dollaro nel 2026?

R. F.

14/01/2026

Si accende lo scontro Trump-Powell: tassi nel mirino, dollaro in calo, vendite sui Treasury e oro da record. Un “terremoto Fed” che può scuotere i mercati (e il biglietto verde) nel 2026.

Quale futuro per il dollaro nel 2026?

L’indagine sulla correttezza delle spese per la ristrutturazione dei suoi edifici annuncia un piccolo “Terremoto Fed”: i mercati potrebbero iniziare a tremare nella seconda metà di gennaio 2026 mentre Trump probabilmente accelererà l’offensiva su Powell, non c’è dubbio. E a nulla vale la levata di scudi a favore di Powell fornita dai vecchi governatori Fed (Yellen, Greenspan e Bernanke): Trump vuole costringere in tutti i modi Powell a dare le dimissioni anticipatamente rispetto alla scadenza del suo mandato, in modo da poterlo sostituire con un suo “uomo di fiducia” che dovrà obbedire alle sue istruzioni.

Le mid-term elections si avvicinano sempre più e Trump ha bisogno di pompare l’economia USA con una raffica di tagli ai tassi di interesse per aumentare il consenso elettorale. Si dice che l’obiettivo di Trump sia un livello dei Fed funds attorno all’1%-1,50% (!). Ora siamo al 3,5%. Ma questo tentativo di recuperare consenso tra gli elettori ha degli effetti collaterali. Gli investitori istituzionali stranieri - almeno fra quelli che leggo io ogni giorno - in vista della perdita di indipendenza della Fed, stanno riducendo l’esposizione verso gli asset statunitensi. E, ripeto, a pesare su queste decisioni è proprio l’intento di Trump di intensificare drasticamente gli attacchi contro la Federal Reserve. Mentre i rendimenti a lungo termine della curva americana sono balzati verso l’alto, con il trentennale USA arrivato al 4,90% e con l’oro che ha segnato un nuovo record storico a 4650 dollari oncia.

Lo scontro istituzionale colpisce Wall Street

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# Wall Street
# Previsioni 2026

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