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Quale BTP 2033 conviene di più oggi, marzo o settembre?

Gerardo Marciano

17 Febbraio 2026 - 15:45

Confronto tra due BTP 2033: marzo vs settembre. Cedola, prezzo e rendimento a scadenza cambiano l’equilibrio tra flussi immediati e guadagno totale nel tempo.

Quale BTP 2033 conviene di più oggi, marzo o settembre?
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Tra cedole, prezzi di mercato e rendimenti, le differenze sembrano piccole… ma possono cambiare molto nel tempo. Nel mondo dei BTP, a volte basta uno “sconto” sul prezzo o una cedola più alta per spostare l’equilibrio. Il confronto tra due scadenze così vicine racconta bene come ragiona davvero il mercato obbligazionario. E dietro numeri apparentemente freddi si nasconde una scelta concreta, fatta di aspettative e strategie.

C’è qualcosa di particolare nei titoli di Stato italiani: sembrano strumenti semplici, quasi familiari, eppure continuano a generare domande, confronti, dubbi. Quando si parla di BTP, infatti, non si parla solo di finanza astratta. Si parla di risparmio, di scelte prudenti, di piccoli e grandi investitori che cercano un punto fermo. Negli ultimi anni, con il ritorno di tassi più alti, l’attenzione verso le obbligazioni è cresciuta. Molti hanno ricominciato a guardare alle aste del Tesoro come a un termometro dell’economia reale.

Ogni collocamento diventa una fotografia del momento: quanta domanda c’è, quale rendimento viene accettato, quanto costa oggi prestare denaro allo Stato. E poi c’è il mercato secondario, dove i titoli vivono una seconda vita, scambiati ogni giorno con prezzi che salgono e scendono. Il punto interessante è che, anche con scadenze simili, due BTP possono raccontare storie diverse. Non è solo questione di cedola, ma di prezzo, di rendimento effettivo, di sensibilità ai tassi. In apparenza cambia poco, ma nel dettaglio cambia il modo in cui il titolo si comporta nel tempo. E quando l’orizzonte è il 2033, otto anni possono sembrare lunghi o brevissimi, a seconda del contesto. È proprio qui che nasce la curiosità: capire perché due strumenti così vicini vengano valutati in modo diverso. E capire cosa significa davvero scegliere tra marzo e settembre. [...]

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