Qual è la seconda valuta più utilizzata per i pagamenti nel mondo?

Attualmente ci sono quasi 180 valute ufficialmente riconosciute a livello mondiale, ma gli scambi internazionali sono dominati da appena una decina di queste. Le prime tre valute usate nelle transazioni globali ne coprono quasi la totalità, lasciando alle altre un ruolo modesto ma un’importanza non certo marginale. Nella classifica delle valute per numero di scambi internazionali il primo posto è ovvio, nientemeno del dollaro statunitense, che da anni resta aggrappato fermamente a questa medaglia d’oro padroneggiando il mercato. Ma siete curiosi di sapere chi c’è invece al secondo posto? Molti a questa domanda rispondono con la sterlina inglese o lo yuan cinese, ma la soluzione è molto più vicina di quanto pensiamo.

La seconda valuta più utilizzata per i pagamenti nel mondo

La seconda valuta più utilizzata per i pagamenti nel mondo è proprio l’euro, moneta unica dell’Unione europea e valuta ufficiale di 20 Stati membri, utilizzato anche nei loro territori d’oltremare oltre che in vari Paesi extracomunitari in virtù degli accordi bilaterali. L’euro, inoltre, viene da molti legato alla valuta nazionale per garantire maggiore stabilità finanziaria e contrastare l’inflazione. Più di 350 milioni di persone effettuano transazioni in euro ogni giorno, motivo per cui anche nel 2025 si tratta della seconda valuta più usata a livello globale.

Secondo i dati della Society for worldwide interbank financial telecommunication (Swift), in particolare, gli scambi in euro rappresentano il 22,7% del totale. Dati che trovano riscontro anche in quelli del Fondo monetario nazionale, secondo cui alla fine dell’anno 2024 le banche centrali detenevano circa il 20% delle proprie riserve in valuta estera proprio in euro a livello globale. Anche il report triennale 2022 della Bank for international settlements, punto di riferimento globale in merito all’analisi delle transazioni, aveva anticipato questa tendenza.

Nel 2022, infatti, l’euro ha segnato un volume di scambi giornalieri di 2,2 trilioni di dollari, un terzo rispetto a quello degli Stati Uniti, che già erano al primo posto. Anche per quest’anno, comunque, è il dollaro statunitense a dominare la classifica, anche se in leggero calo. Nel mese di settembre 2025 il 47,79% di tutte le transazioni internazionali è avvenuto proprio in dollari americani, un numero impressionante seppur in calo del 2,71% rispetto al mese di gennaio. Anche negli anni passati, di fatto, il ruolo del dollaro Usa negli scambi globali era decisamente più imponente.

A tal proposito gli analisti di Jp Morgan ricordano però il difficile contesto attuale, nel quale gli investitori hanno perso fiducia nel dollaro statunitense come valuta rifugio, soprattutto (ma non solo) a causa delle politiche commerciali degli States.

leggi anche La Svizzera punta sull’euro e abbandona il dollaro

Le altre valute più usate nel mondo

A questo punto si potrebbe pensare che sia arrivato il momento dello yuan cinese, ma le aspettative saranno presto deluse. Lo yuan cinese è al quinto posto della classifica dei pagamenti mondiali, detenendo appena il 3,17% della quota di mercato. L’internazionalizzazione dello yuan a lungo perseguita dalla Cina non sembra ancora sortire gli effetti sperati, ma la valuta ha conquistato diverse posizioni in classifica. Nel 2022, infatti, era addirittura all’ottavo posto nel mondo (posto che invece oggi è occupato dal dollaro australiano, che è caduto dalla sesta posizione).

Anche se molti non lo sanno, infatti, anche la terza e la quarta posizione in classifica appaiono ormai cementate negli anni, con l’intercambiarsi periodico della sterlina inglese e dello yen giapponese. Quest’ultimo detiene la medaglia di bronzo la sterlina inglese, in vantaggio di quasi 3 punti percentuali a livello di transazioni rispetto allo yen giapponese, che rappresenta circa il 4% degli scambi mondiali.

Ecco la Top 20 completa

Dollaro statunitense (USD)

Euro (EUR)

Sterlina inglese (GBP)

Yen giapponese (JPY)

Yuan cinese (CNY)

Dollaro canadese (CAD)

Dollaro di Hong Kong (HKD)

Dollaro australiano (AUD)

Dollaro di Singapore (SGD)

Franco svizzero (CHF)

Corona svedese (SEK)

Zloty polacco (PLN)

Corona norvegese (NOK)

Corona danese (DKK)

Dollaro neozelandese (NZD)

Rand sudafricano (ZAR)

Peso messicano (MXN)

Baht thailandese (THB)

Fiorino ungherese (HUF)

Ringgit malaysiano (MYR)