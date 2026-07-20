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Prysmian firma un accordo da 5,5 miliardi con Molex. Di quanto può salire il titolo?

Redazione Money Premium

20 Luglio 2026 - 11:43

Maggiore visibilità sui ricavi futuri, potenziale miglioramento dei margini nel segmento digitale e una narrazione di crescita più robusta potrebbero supportare una rivalutazione del titolo.

Prysmian firma un accordo da 5,5 miliardi con Molex. Di quanto può salire il titolo?
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Oggi l’azienda italiana leader mondiale nella produzione di cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, Prysmian, ha annunciato un accordo strategico di grande portata con Molex, società controllata da Koch Industries. Si tratta di un contratto a lungo termine del valore fino a 5,5 miliardi di euro per la fornitura di cavi ottici destinati ai data center, con un pagamento anticipato di 550 milioni di euro.

L’intesa ha una durata fino a dieci anni e rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di Prysmian per rafforzarsi nel segmento Digital Solutions, trainato dall’esplosione della domanda legata all’intelligenza artificiale.

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Il settore della fibra ottica

Prysmian Group, quotata alla Borsa di Milano con il ticker PRY.MI, è un colosso globale che opera in oltre cinquanta paesi e vanta una posizione di leadership sia nei cavi per la trasmissione di energia sia in quelli per le telecomunicazioni. Nel corso degli anni l’azienda ha saputo evolversi da fornitore tradizionale di infrastrutture energetiche verso un player sempre più orientato alla trasformazione digitale, combinando competenze ingegneristiche di alto livello con una capacità di innovazione costante. L’annuncio di oggi accelera ulteriormente questo percorso, posizionando Prysmian come partner chiave per i grandi operatori di data center che devono gestire volumi di dati senza precedenti.

Il contesto di mercato è estremamente favorevole. L’intelligenza artificiale generativa sta richiedendo cluster di calcolo enormi, dove migliaia di GPU e server devono scambiarsi informazioni a velocità elevatissime e con latenza minima. I cavi ottici all’interno dei data center rappresentano l’infrastruttura nervosa di questi sistemi: permettono il trasferimento di petabyte di dati tra i diversi componenti hardware, supportando l’addestramento e l’inferenza dei modelli di AI. A differenza dei tradizionali cavi in rame, la fibra ottica offre larghezza di banda molto superiore, minore perdita di segnale e immunità totale alle interferenze elettromagnetiche, rendendole indispensabili nelle architetture hyperscale moderne. La domanda di questi componenti è in forte crescita proprio perché i data center stanno passando da strutture di storage e cloud computing generaliste a veri e propri “fabbriche di intelligenza” che consumano quantità crescenti di energia e connettività.

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Prysmian e il business dei data center

L’accordo con Molex non è un episodio isolato. Prysmian ha infatti in corso una serie di iniziative commerciali con hyperscaler e fornitori di infrastrutture per data center che, complessivamente, potrebbero generare ricavi aggiuntivi cumulativi superiori ai 10 miliardi di euro entro il 2035 rispetto ai livelli registrati nel 2025. A regime, a partire dal 2031, queste attività sono attese generare fino a 1,1 miliardi di euro di ricavi annui aggiuntivi. Questo orizzonte di visibilità pluriennale è particolarmente prezioso per un’azienda come Prysmian, perché riduce l’incertezza sui flussi di cassa futuri e permette una pianificazione industriale più solida.

Per sostenere questa espansione Prysmian ha deciso di investire 1,25 miliardi di euro entro il 2031 nell’aumento della capacità produttiva di fibre ottiche e cavi ottici sia negli Stati Uniti sia in Europa. L’obiettivo è più che raddoppiare la capacità di fibre ottiche negli USA, creando al contempo oltre mille nuovi posti di lavoro a livello globale, di cui circa seicento negli Stati Uniti. Questi investimenti non sono solo quantitativi: rappresentano un upgrade tecnologico e logistico necessario per servire clienti che richiedono consegne rapide, qualità certificata e volumi scalabili in tempi stretti. Il Chief Executive Officer Massimo Battaini ha definito l’insieme di questi accordi e investimenti un “momento trasformativo” per il business Digital Solutions di Prysmian, sottolineando come l’azienda stia passando da un ruolo di fornitore reattivo a quello di partner strategico in grado di anticipare e soddisfare le esigenze più complesse del mercato.

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Cosa cambia per gli investitori?

L’impatto sul titolo PRY.MI appare potenzialmente molto positivo. L’annuncio aggiunge backlog concreto e di alta qualità, rafforza la narrazione di crescita nel segmento ad alto margine del digitale e conferma la capacità di Prysmian di catturare opportunità legate alle megatrend dell’AI e della digitalizzazione. Prima dell’annuncio il titolo aveva mostrato una certa volatilità, chiudendo intorno ai 125 euro il 17 luglio 2026 dopo una fase di correzione. Tuttavia, notizie di questo calibro tendono a modificare il sentiment degli investitori istituzionali e retail, spesso provocando un rialzo delle quotazioni nelle sedute successive. Gli analisti che seguono Prysmian mantengono in larga parte un giudizio “Strong Buy” con target medi intorno ai 150 euro; un contratto di queste dimensioni potrebbe spingere alcuni di loro a rivedere al rialzo le stime di utile e ricavi, favorendo una rivalutazione del multiplo di borsa.

Un altro aspetto interessante è la combinazione tra accordo commerciale e investimenti industriali. Molte aziende annunciano contratti importanti ma poi faticano a scalare la produzione. Prysmian invece sta mettendo in campo risorse concrete per aumentare la capacità proprio nei mercati chiave (USA ed Europa), riducendo i rischi di esecuzione e rafforzando la propria posizione competitiva. Questo approccio integrato è tipico delle aziende che intendono dominare un settore in crescita piuttosto che limitarsi a seguirne l’onda.

Naturalmente non mancano elementi di rischio da tenere sotto osservazione. L’esecuzione degli investimenti da 1,25 miliardi di euro richiede disciplina finanziaria e operativa. Eventuali ritardi nella messa in funzione dei nuovi impianti o difficoltà nel reperimento di materie prime potrebbero temporaneamente pesare sui margini. Anche la concorrenza, rappresentata da player come Nexans, rimane attiva e potrebbe cercare di contendere quote di mercato. Infine, il settore AI, pur essendo in forte espansione, potrebbe sperimentare fasi di rallentamento se i grandi hyperscaler decidessero di modulare gli investimenti in infrastrutture. Tuttavia, la diversificazione di Prysmian tra energia e digitale, unita alla leadership tecnologica, offre un buon margine di sicurezza.

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