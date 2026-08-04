Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Promo Summer su Money.it Premium. Sblocca l’informazione che ti fa guadagnare tempo (e risparmi il 30%)

Redazione

4 Agosto 2026 - 16:55

La cronaca finanziaria dice cosa è successo. Money.it Premium spiega cosa significa per te (e i tuoi soldi). Per tutta l’estate trovi il 30% di sconto e, sull’annuale, un libro in regalo.

Promo Summer su Money.it Premium. Sblocca l’informazione che ti fa guadagnare tempo (e risparmi il 30%)
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Ti svegli, apri cinque schede sullo smartphone - la Borsa in rosso, lo spread che sale, la scadenza fiscale, il mutuo, la pensione che sembra allontanarsi ancora - e le chiudi con una sola certezza: più confusione di prima.

La cronaca finanziaria ti dice cosa è successo. Ma quasi mai ti spiega cosa cambia davvero per i tuoi soldi.

È per colmare questo vuoto che esiste Money.it Premium. E per tutta l’estate, puoi provarlo con il 30% di sconto. Con la Promo Summer 2026 il prezzo scende su tutti i piani (mensile, semestrale e annuale) senza vincoli: disdici quando vuoi, con un clic.

Traduciamo le notizie in conseguenze concrete

I nostri articoli Premium non si fermano al riassunto dell’ultima trimestrale o alla decisione della BCE. Vanno oltre: leggono i dati, offrono un’interpretazione chiara, la supportano con la storia dei mercati e delineano gli scenari futuri.

La differenza è tutta qui. Sapere che la BCE ha tagliato o aumentato i tassi è una notizia. Capire cosa cambia, da domani, per i tuoi BTP, il tuo mutuo o il tuo portafoglio è ciò che ti serve davvero. Ed è il lavoro che la nostra redazione fa ogni singolo giorno.

ABBONATI ORA A MONEY PREMIUM

Tutto ciò che impatta sul tuo portafoglio, in un unico posto

Dalla gestione dei risparmi agli investimenti, i contenuti di Money.it Premium coprono l’intero perimetro delle tue finanze: mercati, fisco, pensioni, immobiliare, obbligazioni. Usiamo un doppio registro, semplice e chiaro per chi sta muovendo i primi passi, approfondito e tecnico per chi ha già esperienza. In questo modo non devi cambiare fonte man mano che le tue competenze crescono.

In più, l’abbonamento sblocca tre vantaggi esclusivi:

  • il meglio del Financial Times: una selezione dei più importanti articoli internazionali, tradotti in italiano per te;
  • Money Aziende: l’accesso ai dati di bilancio di oltre un milione di imprese italiane;
  • zero pubblicità: navighi su tutto il sito senza alcuna distrazione.

La formazione oltre l’informazione

Money Premium non è un semplice giornale, è uno strumento di crescita. Gli abbonati hanno accesso gratuito a una libreria di corsi creati con professionisti del settore: dalla gestione del budget familiare alle strategie per vivere di rendita, dalla pianificazione previdenziale agli insegnamenti di Warren Buffett, fino a ETF, analisi tecnica e money management.

A questo si aggiunge la TV on demand di Money Premium, un archivio video dedicato a economia e finanza, da guardare quando e dove vuoi.

Informarti, imparare, analizzare: tre servizi che di solito richiedono tre abbonamenti diversi, qui racchiusi in un’unica soluzione.

Promo Summer 2026: quanto costa e quanto risparmi

Fino alla fine dell’offerta estiva, l’accesso a Money.it Premium è scontato del 30%:

  • Mensile - 6,99 € al mese (anziché 9,99 €)
  • Semestrale - 38,49 € ogni 6 mesi (anziché 54,99 €)
  • Annuale - 69,99 € all’anno (anziché 99,99 €)

Scegliendo il piano annuale risparmi subito 30 euro ed entri per 12 mesi nel cuore dell’informazione finanziaria. E riceverai a casa tua un volume cartaceo della collana “La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell’anno”, il progetto editoriale di Money.it con cui ripercorriamo le analisi, i retroscena e le notizie che hanno segnato le economie e i mercati.

ABBONATI ORA A MONEY PREMIUM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Risparmiare
FT logo

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

Selezionati per te

Gli Emirati lasciano l'OPEC e qualcuno ci promette già benzina a buon mercato. Sarebbe bello, se non fosse falso

Economia e Finanza

Gli Emirati lasciano l’OPEC e qualcuno ci promette già benzina a buon mercato. Sarebbe bello, se non fosse falso
Sinner-Zverev in chiaro? Finale Madrid 2026: orario e dove vederla in TV

Economia e Finanza

Sinner-Zverev in chiaro? Finale Madrid 2026: orario e dove vederla in TV

Correlato