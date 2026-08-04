Promo Summer su Money.it Premium. Sblocca l’informazione che ti fa guadagnare tempo (e risparmi il 30%)

Ti svegli, apri cinque schede sullo smartphone - la Borsa in rosso, lo spread che sale, la scadenza fiscale, il mutuo, la pensione che sembra allontanarsi ancora - e le chiudi con una sola certezza: più confusione di prima.

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La differenza è tutta qui. Sapere che la BCE ha tagliato o aumentato i tassi è una notizia. Capire cosa cambia, da domani, per i tuoi BTP, il tuo mutuo o il tuo portafoglio è ciò che ti serve davvero. Ed è il lavoro che la nostra redazione fa ogni singolo giorno.

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