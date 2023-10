Profezie Baba Vanga 2023: chi era, cosa ha detto e quanto è attendibile

Nelle ultime ore un nome si è fatto strada degli articoli di attualità sul conflitto Israele-Hamas: accanto al nome dei protagonisti compaiono anche quelli di diversi sensitivi come Nostradamus e Baba Vanga. Entrambi hanno predetto una guerra nucleare nel 2023.

È proprio Baba Vanga che viene citata negli ultimi giorni in merito a una predizione sull’uso del nucleare e altre catastrofi. La sensitiva avrebbe anche previsto per quest’anno un possibile cambiamento nell’orbita terrestre. Come si può interpretare? Alcuni lo interpretano come un riferimento a esplosioni nucleari imminenti. Baba Vanga ha anche previsto nuove scoperte scientifiche legate alla nascita di bambini in laboratorio e alla possibilità per i genitori di scegliere le caratteristiche dei propri figli.

Resta il mistero della veridicità delle previsioni di Baba Vanga, che al netto di qualche predizione realizzata, sono fake news. Per chi ci crede le sue parole sono profetiche e destinate a realizzarsi, i più scettici (o realistici) fanno luce sull’ampia interpretazione che le parole dei sensitivi o anche Nostradamus permettono. Se Baba Vanga ha visto davvero nel futuro questo non possiamo saperlo, ma sappiamo chi era e che cosa dice di aver visto accadere nel 2023 e oltre fino al 5000 d.C.. Ecco cosa sappiamo sulle previsioni di Baba Vanga e sulla credibilità di queste.

Chi era Baba Vanga?

Baba Vanga si fa viva tra i personaggi della situazione tra Israele-Hamas in maniera imprevista. Secondo fonti americane il nome di Baba Vanga può essere citato nel conflitto in merito ad alcune profezie che la sensitiva bulgara avrebbe predetto nel 1996. Ma chi era Baba vanga?

Baba Vanga, nata a Vangelia Pandeva Dimitrova nel 1911, è stata una delle veggenti più celebrate del XX secolo. Originaria della Bulgaria, ha guadagnato fama per le sue straordinarie capacità predittive e la sua apparente capacità di percepire eventi futuri e rivelazioni celesti. Essendo diventata cieca all’età di 12 anni a causa di un incidente, si dice che questa perdita della vista le abbia conferito la capacità di vedere l’aldilà e prevedere il futuro. La sua reputazione ha attirato migliaia di persone da tutto il mondo, in cerca di risposte alle loro domande più profonde.

Cosa ha detto nelle sue profezie Baba Vanga?

Baba Vanga, come ricorda il Daily Mail, aveva avvertito di una potenziale esplosione di una centrale nucleare nel 2023. La sua predizione è stata recuperata già lo scorso in anno, in merito ai fatti tra Ucraina e Russia.

La veggente sembra aver proposto lo scoppio di una guerra nucleare tra due o più parti in conflitto. Nello specifico le parole di Baba sarebbero state pronunciate in merito acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. L’interpretazione di queste parole è stata così facilmente accostata ai più recenti fatti in Palestina.

Quanto sono attendibili le profezie di Baba Vanga?

Le profezie di Baba Vanga hanno spaziato da eventi globali a predizioni personali. Tra le sue previsioni più famose ci sono il crollo del World Trade Center nel 2001 e la presunta elezione di Barack Obama come presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, va notato che molte delle sue profezie erano vaghe e aperte a interpretazioni diverse.

Inoltre, il contesto delle sue affermazioni era spesso oscuro e ambiguo, il che ha portato a dibattiti sull’accuratezza delle sue previsioni. Mentre alcuni ritengono che le parole di Baba Vanga siano state sorprendentemente profetiche, altri sono scettici e vedono le sue affermazioni come coincidenze o letture errate delle sue visioni. La sensitiva non ha lasciato nessuno scritto e tali profezie quindi non esistono.