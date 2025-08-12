Sam Altman è oggi uno dei leader più influenti della Silicon Valley, oltre ad essere diventato miliardario. È il CEO di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, aprendo la strada alla diffusione globale dell’intelligenza artificiale. L’AI è ormai parte integrante delle nostre vite e rappresenta il nuovo paradigma tecnologico da perseguire.

Il futuro del mondo dopo l’avvento dell’intelligenza artificiale resta incerto. Molti settori potrebbero subire trasformazioni radicali, in particolare quello del lavoro. La principale preoccupazione è che numerosi posti spariranno, poiché diverse operazioni verranno automatizzate e gestite da sistemi intelligenti. Sul tema il dibattito è acceso: da una parte c’è chi teme che l’AI sia una minaccia per l’occupazione e la società, dall’altra chi crede che, se usata in sinergia con l’intelligenza umana, possa rappresentare un potente strumento di progresso.

I più preoccupati per il futuro sono spesso giovani studenti o neolaureati, timorosi di non trovare un impiego o di aver scelto un percorso formativo non in linea con le esigenze del mercato. Eppure, sorprendentemente, Altman ha dichiarato di invidiare proprio le nuove generazioni. «Se avessi 22 anni oggi e mi laureassi, mi sentirei la persona più fortunata di tutta la storia», ha affermato.

Secondo lui, tra qualche anno i giovani guarderanno con gratitudine a questo momento storico, riconoscendo di aver evitato lavori ripetitivi e ormai obsoleti. «Si sentiranno quasi dispiaciuti per te e per me, perché abbiamo dovuto svolgere lavori noiosi e datati, mentre per loro tutto sarà semplicemente migliorato», ha spiegato in un’intervista.

Altman non nega che il futuro professionale sia incerto e che la tecnologia porterà alla perdita di posti in determinati settori. Tuttavia, è convinto che i laureati del domani saranno fortunati, poiché potranno ambire a professioni oggi impensabili, persino nello spazio.