I prezzi del legno aumentano, pagheremo sempre di più i nostri mobili?

Il legno potrebbe presto trasformarsi nel nuovo “oro” da ricercare.

I prezzi del legno aumentano e con loro i rincari nei settori in cui è impiegato, come quello del pallet. Ma gli effetti più visibili riguardano il packaging industriale e, indirettamente, anche il mondo dell’edilizia e dell’arredo.

Secondo i dati diffusi da Conlegno, che rappresenta oltre 2.000 aziende italiane del settore, i listini del legno sono destinati a crescere del +30% solo nei primi sei mesi del 2025. Una corsa innescata da diversi fattori: la carenza di tronchi e segati, i problemi ambientali che hanno colpito le foreste italiane ed europee, le difficoltà logistiche e i vincoli alle esportazioni da parte di alcuni Paesi chiave come la Repubblica Ceca.

Tutto ciò spinge i prezzi alle stelle: dai 25 euro al metro cubo degli anni scorsi si è passati agli attuali 90 euro. Un’impennata che non può non avere ricadute sui costi di produzione e, inevitabilmente, sui prezzi finali di molti prodotti in legno, mobili compresi. Scopriamo quali settori subiranno i rincari e quali sono le ragioni dietro questi aumenti.

leggi anche Mutuo o prestito per ristrutturare casa? Cosa conviene davvero nel 2025

Perché il prezzo del legno è aumentato? La ragione principale dell’aumento dei prezzi è la scarsità di materia prima. L’Italia consuma circa 4 milioni di metri cubi di legno di conifera all’anno, ma non è autosufficiente: deve importarne circa l’80%. Quando però anche i partner europei riducono l’offerta, la situazione diventa critica. Il caso del Trentino è emblematico: dopo la tempesta Vaia e l’infestazione del bostrico, la produzione locale è passata da 500mila a 250mila metri cubi di legno, mentre la domanda resta elevata. Sul fronte internazionale, anche Austria, Germania e Svezia faticano a garantire volumi stabili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. Questa nostra regione, che rappresentava una delle principali aree di approvvigionamento nazionale, oggi fatica a garantire volumi adeguati. Nel frattempo, le segherie hanno investito in tecnologie 4.0 per valorizzare meglio la materia prima, ma l’offerta resta insufficiente rispetto a una capacità produttiva che potrebbe arrivare a 1,25 milioni di metri cubi. Anche a livello europeo la situazione non è migliore. La Repubblica Ceca ha deciso di limitare le esportazioni per favorire la propria filiera edilizia, mentre in Svezia circa venti segherie hanno rallentato o sospeso la produzione a causa di costi elevati e condizioni meteo sfavorevoli. In quattro anni, il prezzo del legname svedese è addirittura raddoppiato. Austria, Germania e Svizzera, che riforniscono l’Italia, devono fare i conti con difficoltà ambientali simili, che rendono più complesso l’approvvigionamento. Il risultato è un effetto domino sui prezzi: i tronchi che nel 2021 costavano meno di 15 euro al metro cubo oggi si attestano intorno ai 90 euro. Un incremento che spinge a parlare di “riallineamento” dopo gli anni in cui il mercato era stato drogato dal legname caduto o infestato, disponibile a prezzi stracciati. leggi anche Nuova crisi finanziaria in arrivo per il troppo caldo