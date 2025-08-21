Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

I prezzi del legno aumentano, pagheremo sempre di più i nostri mobili?

Luna Luciano

21 Agosto 2025 - 04:46

La carenza di legname e la corsa dei prezzi colpiscono pallet, imballaggi, edilizia e arredo. Cosa significa per i consumatori e per il costo dei mobili?

I prezzi del legno aumentano, pagheremo sempre di più i nostri mobili?

Seguici su

Il legno potrebbe presto trasformarsi nel nuovo “oro” da ricercare.

I prezzi del legno aumentano e con loro i rincari nei settori in cui è impiegato, come quello del pallet. Ma gli effetti più visibili riguardano il packaging industriale e, indirettamente, anche il mondo dell’edilizia e dell’arredo.

Secondo i dati diffusi da Conlegno, che rappresenta oltre 2.000 aziende italiane del settore, i listini del legno sono destinati a crescere del +30% solo nei primi sei mesi del 2025. Una corsa innescata da diversi fattori: la carenza di tronchi e segati, i problemi ambientali che hanno colpito le foreste italiane ed europee, le difficoltà logistiche e i vincoli alle esportazioni da parte di alcuni Paesi chiave come la Repubblica Ceca.

Tutto ciò spinge i prezzi alle stelle: dai 25 euro al metro cubo degli anni scorsi si è passati agli attuali 90 euro. Un’impennata che non può non avere ricadute sui costi di produzione e, inevitabilmente, sui prezzi finali di molti prodotti in legno, mobili compresi. Scopriamo quali settori subiranno i rincari e quali sono le ragioni dietro questi aumenti.

leggi anche

Mutuo o prestito per ristrutturare casa? Cosa conviene davvero nel 2025
Mutuo o prestito per ristrutturare casa? Cosa conviene davvero nel 2025

Perché il prezzo del legno è aumentato?

La ragione principale dell’aumento dei prezzi è la scarsità di materia prima. L’Italia consuma circa 4 milioni di metri cubi di legno di conifera all’anno, ma non è autosufficiente: deve importarne circa l’80%. Quando però anche i partner europei riducono l’offerta, la situazione diventa critica.

Il caso del Trentino è emblematico: dopo la tempesta Vaia e l’infestazione del bostrico, la produzione locale è passata da 500mila a 250mila metri cubi di legno, mentre la domanda resta elevata. Sul fronte internazionale, anche Austria, Germania e Svezia faticano a garantire volumi stabili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. Questa nostra regione, che rappresentava una delle principali aree di approvvigionamento nazionale, oggi fatica a garantire volumi adeguati. Nel frattempo, le segherie hanno investito in tecnologie 4.0 per valorizzare meglio la materia prima, ma l’offerta resta insufficiente rispetto a una capacità produttiva che potrebbe arrivare a 1,25 milioni di metri cubi.

Anche a livello europeo la situazione non è migliore. La Repubblica Ceca ha deciso di limitare le esportazioni per favorire la propria filiera edilizia, mentre in Svezia circa venti segherie hanno rallentato o sospeso la produzione a causa di costi elevati e condizioni meteo sfavorevoli. In quattro anni, il prezzo del legname svedese è addirittura raddoppiato. Austria, Germania e Svizzera, che riforniscono l’Italia, devono fare i conti con difficoltà ambientali simili, che rendono più complesso l’approvvigionamento.

Il risultato è un effetto domino sui prezzi: i tronchi che nel 2021 costavano meno di 15 euro al metro cubo oggi si attestano intorno ai 90 euro. Un incremento che spinge a parlare di “riallineamento” dopo gli anni in cui il mercato era stato drogato dal legname caduto o infestato, disponibile a prezzi stracciati.

leggi anche

Nuova crisi finanziaria in arrivo per il troppo caldo
Nuova crisi finanziaria in arrivo per il troppo caldo

Aumenta il prezzo del legno, quali settori subiranno rincari?

La corsa dei prezzi del legno non riguarda solo il settore del packaging e dei pallet, ma si riflette a cascata su molti comparti industriali e anche sulla vita quotidiana dei consumatori.

In Italia, il 75% del legno di conifera serve alla produzione di imballaggi e pallet, fondamentali per la logistica e l’export. Con un costo della materia prima triplicato, il prezzo di questi prodotti salirà inevitabilmente, con effetti anche sulle filiere che li utilizzano: dall’agroalimentare alla meccanica.

Ma a subire rincari saranno anche l’edilizia e l’arredo. Se è vero che il packaging è il settore più esposto, non va dimenticato che il 25% del fabbisogno di legno italiano è destinato alla costruzione di edifici e tetti. Il legno strutturale diventa quindi più caro, e con esso i costi delle abitazioni e delle ristrutturazioni.

E i mobili? Anche sul loro prezzo, purtroppo, ci sarà un impatto tutt’altro che lieve. I produttori di arredamento si trovano infatti a competere con altri settori per accaparrarsi il legname, in un mercato dove la disponibilità è limitata. Inoltre, la riduzione delle importazioni da Paesi extraeuropei, l’azione antidumping sul compensato brasiliano e la difficoltà di reperire materiali alternativi come l’OSB contribuiscono a spingere verso l’alto i costi.

Le prospettive a breve termine non indicano un ritorno immediato alla normalità, previsto per questa estate: non resta che attendere i nuovi dati per scoprire se questo riallineamento c’è stato oppure se i consumatori dovranno abituarsi a considerare il legno non più come una risorsa abbondante e a buon mercato, ma come un bene prezioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Edilizia
# Casa
# Prezzi
# Arredamento

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Pub britannici in ripresa: tra crisi, evoluzione e nuove opportunità di investimento

I pub del Regno Unito, colpiti da tasse e cambiamenti sociali, resistono con (…)

30 luglio 2025

Selezionati per te

Questo elettrodomestico contiene oro da 22 carati, ma tutti lo buttiamo

Materie Prime

Questo elettrodomestico contiene oro da 22 carati, ma tutti lo buttiamo
Un giacimento di litio dal valore di oltre €600 miliardi è stato scoperto in un luogo improbabile

Materie Prime

Un giacimento di litio dal valore di oltre €600 miliardi è stato scoperto in un luogo improbabile

Correlato