Meteo weekend: previsti «temporali con raffiche di vento e grandine», l’intervista a Paolo Corazzon (3BMeteo)

L’ultimo weekend di luglio è vicino e per molti stanno per iniziare le vacanze. Anche le previsioni per il traffico prevedono un aumento degli spostamenti e giornate da bollino rosso e nero. Quello che ci attende sarà un weekend estivo, caldo ma non troppo.

Come spiega Paolo Corazzon meteorologo di 3B Meteo in un’intervista a Money.it, «questa sera ci saranno dei temporali nel nord Italia, anche piuttosto importanti, con raffiche di vento e chicchi di grandine; mentre al centro e al sud il tempo è bello e rimarrà bello».

Previsioni meteo per il fine settimana

Nel pomeriggio di venerdì, 29 luglio, l’Italia sarà divisa in due: «Questa sera, a partire dal tardo pomeriggio, passano dei temporali sul nord Italia. Ci sarà un passaggio temporalesco, quindi, su tutto il settentrione a partire dal nord-ovest, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e la Liguria e poi si muovono anche verso l’Emilia-Romagna e tutto il Triveneto. Una passaggio temporalesco anche piuttosto importante, con qualche raffica di vento e qualche chicco di grandine. Fenomeni che interesseranno solamente il nord Italia nella serata di oggi, venerdì. Al centro e al sud il tempo è bello oggi e rimane bello».

Quale sarà il tempo per la giornata di domani, sabato 30 luglio? «Nel fine settimana i temporali passati sul nord andranno via e il weekend sarà bello nel complesso in tutta Italia. Solamente al nord-est ci sarà qualche residuo di temporale che si allontana al mattino, in Friuli Venezia Giulia magari al mattino possiamo avere ancora qualche piccolo temporale ma poi la perturbazione si allontana. E poi sull’Appennino centrale domani, 30 luglio, nel pomeriggio potrebbe formarsi qualche temporale in più. Quindi le zone interne dell’Italia centrale domani avranno un po’ di variabilità, mentre sulla costa - per chi va al mare - la giornata sarà soleggiata».

Un weekend meno caldo rispetto allo scorso, quando si sono raggiunti 40 gradi all’ombra, «con le temperature ce la caveremo abbastanza bene questo fine settimana, fa caldo ma non ci sono valori record. Toccheremo i 34-35 gradi, ma sicuramente rimaniamo lontani dai 40 gradi che abbiamo visto negli scorsi giorni. Anche domenica sarà una bella giornata, con sole in tutta Italia. Un weekend estivo, caldo ma non troppo».

Il meteo per la prossima settimana

«Agosto parte con condizioni meteo da piena estate però le temperature piano piano riprendono a salire e quindi il caldo si farà intenso. Chi è costretto in città, e non ha modo di andare in vacanza, tornerà a sudare, mentre al mare e in montagna si starà benino. In Pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud supereremo nuovamente i 35 gradi all’ombra».