In arrivo weekend bollente: «Caldo intenso, previsti 40° all’ombra». Intervista a Paolo Corazzon (3BMeteo)

L’Italia sta attraversando un’ondata di caldo eccezionale e dopo quella che potrebbe essere la settimana più calda con temperature anche oltre i 40°, arriverà un weekend bollente. Come sempre è importante fare attenzione e seguire i consigli degli esperti per evitare problemi di salute, come disidratazione e colpi di calore, nelle ore più calde.

Le previsioni per il fine settimana non lasciano spazio ad abbassamenti di temperatura, come spiega Paolo Corazzon meteorologo di 3B Meteo, “Fa caldo. L’elemento dominante sarà il caldo. Caldo intenso davvero forte in tutta Italia. Ci attende un weekend bollente da Nord a Sud".

Anche la prossima settimana in alcune Regioni le temperature rimarranno alte, mentre altre zone di Italia vedranno un lieve abbassamento grazie alle precipitazioni.

Le previsioni meteo per il fine settimana: temperature oltre i 40°

Un weekend davvero bollente. “Le temperature toccheranno i 40° all’ombra e sulla pelle anche a causa dell’umidità la temperatura la sentiremo ancora più alta. Questo vuol dire che si punta anche su valori oltre i 40°. Per quanto riguarda i record, aspettiamo per fare i conti ma è credibile che possiamo toccare e superare qualche record", come spiega Corazzon.

Quali saranno le zone più calde? «In tutta la pianura padana, quindi il Nord, ci sarà da impazzire». Ma anche in Toscana, Umbria e Lazio le temperature saranno alte. Anche la Sardegna punta ai 40 gradi, mentre nelle altre Regioni comunque ci sarà grande caldo magari sui 38°.

Temperature che non lasceranno tregua a chi rimane in città anche la sera: «La cosa fastidiosa è che farà caldo anche la sera e la notte 32-34 gradi alle 22 e 23. Un clima rovente anche nelle ore serali e notturne».

Sono previsti anche dei temporali? «Non ci sono precipitazioni importanti, anche per la siccità non migliora la situazione. Magari domani, sabato 23 luglio, qualche temporale su Alpi e PreAlpi ma sono temporali di calore che non porteranno grande respiro, ma solo nella zona del temporale si avrà un lieve abbassamento delle temperature».

Come sarà il meteo per la prossima settimana

La partenza della prossima settimana sarà «bollente». «A metà settimana comincia ad arrivare qualche temporale al Nord. L’attenuazione del caldo al Centro-Sud, invece, dovrà aspettare la fine della settimana. Per il Centro-Sud anche tutta la prossima settimana sarà bollente e bisognerà aspettare la fine del mese per tornare a temperature più ragionevoli».

Qualche previsione per il mese di agosto? «Agosto sarà un bel mese ma magari partiamo con temperature più ragionevoli».