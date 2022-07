Previsioni traffico, le giornate da bollino nero in autostrada: quando non conviene partire ad agosto

Con l’ultimo weekend di luglio aumenta il traffico previsto sulle strade italiane. Le vacanze stanno per iniziare e saranno tanti a spostarsi verso il mare, e poi di ritorno verso le città, in queste settimane estive.

La giornata peggiore, per le strade italiane, sarà sabato 6 agosto - giornata bollino nero - con maggiore intensità di traffico. È in questa data che sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura. È quanto fa sapere Autostrade per l’Italia.

Previsioni del traffico per il weekend 29, 30, 31 luglio

Le previsioni del traffico per l’ultimo fine settimana di luglio prevedono un venerdì mattina, abbastanza scorrevole, (unico bollino giallo di tutto il weekend). A partire dallo stesso pomeriggio di venerdì si avrà un fine settimana bollino rosso sulle strade italiane.

Calendario traffico luglio 2022

Le strade più trafficate

Per l’ultimo weekend di luglio del 29, 30 e 31 si prevedono giornate da bollino giallo e rosso, in base al momento della giornata in cui ci si mette in viaggio. Al traffico dei pendolari infatti si unisce, questo weekend, il traffico di chi parte per le vacanze lunghe e chi invece rientra dalle vacanze di luglio.

Le strade più trafficate anche per quest’estate si confermano le direttrici di collegamento tra nord e sud, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno. Durante il pomeriggio di venerdì 29 luglio e la mattina del sabato 30 luglio si prevedono flussi in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche.

Ci sarà traffico molto intenso, in direzione sud, anche nel weekend che precede il Ferragosto, nel quale si registreranno anche i primi rientri. Dalla seconda metà di agosto i maggiori spostamenti saranno principalmente i rientri verso i grandi centri urbani, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, con previsioni da bollino rosso.

Estate 2022: le principali destinazioni sulle strade italiane

Gli spostamenti riguarderanno i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Prima di mettersi in viaggio, soprattutto in giornate di traffico intenso e grande caldo è bene controllare il veicolo, essere riposati e avere bevande fresche in auto.

Il calendario con le previsioni del traffico per agosto e settembre

Calendario traffico agosto 2022