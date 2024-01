I più ricchi di Instagram in Italia e nel mondo. La classifica 2024

Chi sono i più ricchi su Instagram nel 2024?

Intorno ad alcuni profili Instagram ruota un vero e proprio business milionario. È per questo forse che in molti si chiedono chi sono e quanto guadagnano i più ricchi sul noto social network.

Scoprire quanto guadagnano gli influencer per un singolo post permette di farsi un’idea di quanto si possa diventare ricchi grazie a milioni di follower e ai post sponsorizzati.

Ecco quindi la classifica dei più ricchi di Instagram in Italia e all’estero nel 2024 e i rispettivi guadagni.

I 10 italiani più pagati su Instagram

Chi sono gli italiani più ricchi di Instagram nel 2024?

La piattaforma di analisi e monitoraggio dei social media HopperHQ stila ogni anno la Instagram Rich List, ovvero la classifica delle persone più pagate su Instagram. Nell’ultima classifica, soltanto due dei 100 più ricchi di Instagram nel mondo, sono italiani:

Khaby Lame , in 40esima posizione.

, in 40esima posizione. Chiara Ferragni, in 92esima posizione.

La stima dei guadagni di Chiara Ferragni da Instagram è precedente allo scandalo Balocco, a seguito del quale diversi brand hanno deciso di interrompere i rapporti di partnership con l’influencer. Per questo motivo, si prevede nel corso del 2024 un notevole calo dei guadagni che la Ferragni ottiene dalla pubblicazione di post su Instagram.

Vediamo ora la classifica dei 5 più ricchi di Instagram in Italia e quanto guadagnano per un singolo post.

Khaby Lame, oltre 300 mila euro. Chiara Ferragni, 95 mila euro. Gianluca Vacchi, 69 mila euro. Mariano Di Vaio, 20 mila euro. Giulia De Lellis, 16 mila euro.

I compensi per post dipendono dal numero di follower. In Italia, si va da 100 a 300 euro a contenuto per chi ha dai 5 ai 10 mila follower. Da 300 a 850 euro per chi ha tra i 10 e i 50 mila follower.

Per chi ha tra i 50 e i 300 mila follower, il compenso per contenuto sale da un minimo di 950 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro. I compensi dei cosiddetti macro influencer (200mila - 1 milione di follower) salgono del 6,7%.

Chi è il più ricco su Instagram?

Per conoscere i nomi dei più pagati al mondo su Instagram nel 2024 facciamo riferimento alla già citata Instagram Rich List stilata da HopperHQ.

La persona più ricca del mondo grazie a Instagram? È Cristiano Ronaldo. Il suo è il profilo più seguito al mondo con 617 milioni di follower (dati all’8 gennaio 2024), preceduto soltanto dall’account ufficiale di Instagram, che ne conta oltre 666 milioni. Il campione portoghese guadagna in media 3,234 milioni di dollari per post.

Instagram: i 10 più pagati al mondo

Ecco quali sono i 10 account di Instagram più ricchi al mondo e quanto guadagnano con un singolo post:

Cristiano Ronaldo, $ 3.234.000. Lionel Messi, $ 2.597.000. Selena Gomez, $ 2.558.000. Kylie Jenner, $ 2.386.000. Dwayne Johnson, $ 2.326.000. Ariana Grande, $ 2.264.000. Kim Kardashian, $ 2.176.000. Beyonce, $ 1.889.000. Khloe Kardashian, $ 1.866.000. Justin Bieber, $ 1.763.000.

Rispetto all’anno scorso, la top 10 dei profili che guadagnano di più su Instagram non ha subito grandi cambiamenti. L’unica new entry è Khloe Kardashian, che prende il posto della sorella Kendall Jenner.

Cristiano Ronaldo resta in prima posizione, mentre Dwayne Johnson, nel 2022 in seconda posizione, scende alla quinta. Selena Gomez supera quella che fino a pochi anni fa era la regina indiscussa di Instagram, Kylie Jenner, sia in termini di follower che in termini di guadagni per post.

A eccezione di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, la classifica dei 10 più pagati su Instagram è dominata da popstar e personaggi dello spettacolo americani.

Il report fa notare che le donne continuano a dominare l’annuale classifica, mostrando come in questo campo il gender pay gap non esista più. Oltre la metà (56%) dei 100 profili di Instagram più pagati, infatti, è donna.