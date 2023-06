Quanto guadagna Chiara Ferragni: patrimonio netto e fatturato dell’imprenditrice

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più pagata al mondo secondo la classifica dei più ricchi di Instagram, con incassi che le consentirebbero di essere milionaria anche solo grazie alle sponsorizzate sul social.

Ma l’imprenditrice 36enne originaria di Cremona, tra Instagram, contratti come testimonial di vari marchi, un film-documentario uscito al cinema, una docuserie su Amazon Prime e le sue tre aziende che insieme valgono un patrimonio, sta costruendo un vero e proprio impero economico.

Dal punto di vista mediatico, essere stata una delle co-conduttrici del Festival di Sarnemo 2023 - l’intero compenso già è stato devoluto in beneficenza alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE. - di lei si parla sempre o per i rapporti con il marito Fedez oppure per le polemiche di turno.

Curiosi di sapere a quanto ammonta il suo patrimonio? Abbiamo raccolto tutti i numeri dei suoi business per fare la stima di quanto guadagna Chiara Ferragni come influencer, modella, testimonial e donna d’affari.

Chiara Ferragni: quanto guadagna con Instagram

Secondo il famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media Hopper HQ, che ogni anno pubblica i guadagni dei profili più redditizi, Chiara Ferragni guadagna fino a 82.100 dollari a post sponsorizzato. Questa cifra la pone al 72° posto in classifica, ma al 1° se restringiamo la cerchia al nostro Paese.

E, strano ma vero, al quarto posto c’è Fedez, suo marito e padre dei suoi due figli. Per un post sponsorizzato sul suo profilo le aziende pagano Fedez fino a 43.600 $.

Per i Ferragnez i social sono un vero e proprio tesoretto, ma la verità è che i ricavi della coppia, molto attiva anche nel campo della filantropia, provengono da ben altre fonti.

Chiara Ferragni: patrimonio netto, guadagni, fatturato

Classe 1987, Chiara Ferragni ha studiato giurisprudenza alla Bocconi ma non ha mai preso la laurea. Nel 2009 apre il suo blog The Blonde Salad dando il via al fenomeno delle fashion blogger in Italia e diventando sempre più famosa a livello mondiale. La sua intuizione e la sua capacità di creare un business milionario partendo da un blog di moda l’hanno fatta diventare un caso di studio all’università di Harvard.

Secondo le stime, il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di dollari.

Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari.

Nel tempo Chiara Ferragni ha guadagnato follower (che oggi sono più di 27 milioni) e ingaggi da capogiro: dopo aver collaborato con alcuni dei più importanti stilisti e designer di moda al mondo è diventata testimonial Pantene, Morellato, Calzedonia e Intimissimi.

Ma vediamo ora quanto guadagna Chiara Ferragni come amministratore delegato e business woman di successo.

La sua Tbs Crew, di cui è azionista di maggioranza, gestisce il blog/e-commerce The Blond Salad e la talent agency che cura la sua immagine, quella della sorella Valentina Ferragni e del makeup artist Manuele Mameli (con cui Chiara ha lanciato le Masterclass di trucco che costano dai 350 ai 650 euro). La società ha chiuso il 2019 con un utile netto di circa 450 mila euro, più basso del 2018, ma sono aumentati i ricavi complessivi, pari a 6,4 milioni di euro. L’utile è stato distribuito integralmente come dividendo agli azionisti e alla Ferragni sono andati 248mila euro.

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia hanno colpito anche Tbs Crew, ma la Ferragni ha affermato che “la società è comunque in crescita e che questa piccola contrazione non influirà in modo significativo sui risultati economici del 2020”. Questo perché, spiega, “l’azienda ha continuato a siglare accordi commerciali e ha attuato misure di contenimento degli effetti negativi del Covid-19 come ammortizzatori sociali e smart working”.

Stando a quanto riportato da Truenumbers, in totale nel 2020 il suo fatturato è stato di 19 milioni di euro per un utile di 2,73 milioni.

Nel dettaglio, la sua azienda di marketing e di gestione dei diritti d’immagine Sisterhood nel 2020 ha fatturato 12,9 milioni per un utile di 5,76 milioni, The Blonde Salad 4,8 milioni per 0,45 milioni di utile e, infine, Fenice è finita in rosso di 3,48 milioni a fronte di un fatturato di 1,27 milioni.

Il motivo del passivo di Fenice, che gestisce il marchio Chiara Ferragni Collection, è presto detto: una penale da 4,1 milioni che è stata pagata a Pasquale Morgese, il suo storico ex socio.

Stando a un articolo del Sole 24 Ore poi ripreso anche dalla diretta interessata con un post sulla sua pagina Instagram, nel 2022 le aziende del suo gruppo avrebbero aumentato notevolmente il proprio giro d’affari.

“La srl Fenice ha un giro d’affari da 61 milioni di euro - si legge nell’articolo -. Ha chiuso il 2022 con ricavi per 14,2 milioni, in crescita del 115% sul 2021. I ricavi netti della seconda società nelle mani di Chiara Ferragni, la Tbs Crew, sono invece passati dai 7,1 milioni del 2021 ai 14,6 del 2022 (+105%)”.

Numeri questi da grande azienda, che fa capire come la Ferragni imprenditrice non sia assolutamente un fuoco di paglia dettato dalle mode del momento come qualche critico ha ipotizzato negli anni scorsi.