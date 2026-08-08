Piazza Affari ha appena scritto un nuovo capitolo nella propria storia, con il Ftse Mib vicino a quota 54.025 punti durante le contrattazioni, ma davvero i massimi storici di un indice azionario raccontano sempre una storia di solidità, o potrebbe trattarsi di una narrativa di superficie che nasconde crepe strutturali più profonde?

Le campanelle d’allarme non suonano per chi guarda solo il numero finale del tabellone: suonano per chi osserva ciò che si muove sotto.

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Il mercato obbligazionario americano come bussola globale

Il primo segnale di cautela sembrerebbe provenire da un mercato che molti investitori retail tendono a ignorare quando le Borse festeggiano: il comparto obbligazionario statunitense. Il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il 4,74%, un nuovo massimo annuale, mentre i tassi reali, cioè i rendimenti al netto delle aspettative inflazionistiche, hanno superato il 2,4%. Il tasso reale è un indicatore che misura il costo opportunità del rischio: quando il denaro «sicuro» rende già molto in termini reali, la propensione a cercare rendimento nelle azioni tende strutturalmente a ridursi.

Il Treasury trentennale ha addirittura superato il 5%, un livello che storicamente esercita pressione sull’intera architettura dei mercati finanziari globali, comprese le borse europee. Il cosiddetto «effetto spiazzamento» degli asset privi di rischio rispetto agli asset rischiosi sembrerebbe tornare in scena con una forza che i soli numeri di indice faticano a restituire.

Lo short selling e il fenomeno dello short squeeze

Il secondo segnale riguarda una dinamica che Piazza Affari preferisce non mostrare in prima pagina: le posizioni nette corte costruite da operatori istituzionali su alcuni dei titoli più in vista del listino. Secondo l’ultimo report Consob disponibile, Saipem risulta il titolo più shortato di Borsa Italiana, con 14 posizioni nette corte che coprono il 14,85% del capitale flottante, una percentuale che difficilmente passa inosservata a chi monitora i flussi istituzionali.

Il caso che potrebbe destare maggiore riflessione, però, riguarda Avio: nella stessa seduta in cui l’indice ha toccato i nuovi massimi. Eppure Avio è al contempo il secondo titolo più shortato del listino, con il 7,57% del capitale detenuto da chi scommette su una discesa futura. Quando un titolo registra un rialzo così netto in una singola seduta portando con sé un livello così elevato di posizioni ribassiste, si apre una domanda tecnica legittima: si tratterebbe di una rivalutazione genuina ancorata ai fondamentali, oppure di un fenomeno noto come short squeeze, ovvero il rialzo forzato che si genera quando i venditori allo scoperto sono costretti a riacquistare i titoli per contenere le perdite, amplificando il movimento verso l’alto in modo meccanico e temporaneo?

La variabile energetica e lo Stretto di Hormuz

Il terzo segnale agisce come moltiplicatore di incertezza e ha radici geopolitiche ben precise. Le tensioni attorno allo Stretto di Hormuz, hanno già contribuito a spingere il greggio oltre i $75 al barile. Il gas naturale sul mercato TTF di Amsterdam ha chiuso con un incremento del 6% per megawattora, dopo diverse sessioni in calo.

Questo contesto energetico si intreccia con la fragilità del rimbalzo per almeno due ragioni distinte. La prima è di natura inflazionistica: un’energia in rialzo alimenta aspettative sui prezzi che in Europa si trovano già su un percorso delicato, con il tasso complessivo al 2,9% e l’inflazione core al 2,5% a luglio. Le aspettative di breakeven inflation americane, la misura con cui i mercati prezzano la crescita dei prezzi nei prossimi anni, oscillano tra il 2,2% e il 2,28% e potrebbero tornare a salire se la pressione energetica dovesse prolungarsi.

La seconda ragione è concreta e già visibile nei bilanci aziendali. Tenaris, uno dei principali titoli industriali del listino, ha registrato un calo del fatturato del secondo trimestre del 4%, con spedizioni rinviate in Medio Oriente a causa dell’instabilità attorno allo Stretto. Il titolo ha perso il 7% in una sola seduta, scivolando sotto i €23. Un singolo titolo in forte ribasso durante una giornata di massimi storici non falsifica il rally nel suo insieme, ma lo contestualizza: la Borsa potrebbe salire, ma non tutta, e non per le stesse ragioni.

Quindi ...

Un massimo storico di Borsa è, in superficie, una buona notizia, eppure i tre elementi esaminati suggeriscono che potrebbe valere la pena guardare oltre la soglia prima di trarre conclusioni affrettate. I rendimenti reali americani in salita sembrerebbero comprimere l’attrattività delle azioni a livello globale, lo short selling elevato su alcuni dei titoli più performanti della seduta introduce un dubbio sulla genuinità del movimento, e la volatilità energetica legata allo Stretto di Hormuz potrebbe rimescolare rapidamente le aspettative di inflazione su entrambe le sponde dell’Atlantico. Questo non significherebbe necessariamente che qualcosa stia per rompersi: i mercati possono salire anche in presenza di segnali contraddittori, e spesso lo fanno. Significherebbe piuttosto che un rimbalzo costruito su fondamenta complesse meriterebbe più attenzione di quella che un numero record tenderebbe a richiedere.