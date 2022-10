Petrolio attende il taglio OPEC più ampio dal 2020

Prezzo del petrolio in primo piano nel giorno della riunione OPEC: le quotazioni Brent e WTI sono in ribasso, dopo aver guadagnato oltre il 3% nella sessione precedente in vista dell’incontro del cartello per discutere di un forte taglio della produzione di greggio.

Il West Texas Intermediate è sceso fino a scambiare vicino a $86 al barile dopo essere balzato di quasi il 9% nelle due sessioni precedenti. L’organizzazione potrebbe avviare una diminuzione consistente della produzione, fino a 2 milioni di barili al giorno, hanno detto i delegati prima che il gruppo si riunisse a Vienna. È il doppio del volume precedentemente segnalato.

Un taglio di tale portata sarebbe il più grande operato dall’OPEC+ da quando la domanda è stata colpita dal Covid nel 2020. La mossa, inoltre, potrebbe irritare gli Usa che da tempo spingono per un aumento della produzione al fine di frenare i prezzi del carburante.

Prezzo del petrolio oscilla, ma potrebbe fare il balzo

Alle ore 8.20 circa, il Brent scambia a 91,82 dollari al barile, con un lieve rialzo frazionale, mentre il WTI prezza 86,48 dollari al barile con un ribasso dello 0,06%.

Le quotazioni potrebbero evidenziare movimenti più forti nel primo pomeriggio, quando sarà resa nota la decisione dell’OPEC sul taglio alla produzione. Stando alle indiscrezioni sull’incontro, infatti, i Paesi produttori potrebbero arrivare a diminuire anche di 2 milioni di barili al giorno l’erogazione.

“Un taglio di 2 milioni di barili al giorno rivelerebbe quanto siano aggressivi riguardo all’aumento dei prezzi”, ha affermato Vishnu Varathan, responsabile dell’economia e della strategia per l’Asia presso Mizuho Bank Singapore. Una riduzione da 1 milione a 1,5 milioni di barili sarebbe una “chiamata facile” per l’OPEC+ perché l’alleanza sta producendo sotto quei livelli, ha aggiunto.

L’Arabia Saudita potrebbe anche annunciare una ulteriore riduzione volontaria della propria produzione di petrolio, aumentando potenzialmente il livello del gruppo per frenare l’offerta, ha affermato in una nota RBC Capital Markets. Riyadh ha fatto ulteriori mosse di produzione in diverse occasioni da dicembre 2016.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati potrebbero alla fine decidere un taglio leggermente inferiore di 1,5 milioni di barili al giorno, hanno affermato i delegati. È probabile che anche una riduzione di tale entità attiri critiche da parte degli Stati Uniti e di altre principali nazioni consumatrici di petrolio, che stanno combattendo l’inflazione guidata dall’energia.

Una forte riduzione dell’offerta può far balzare i prezzi del petrolio nelle prossime ore, anche se per alcuni esperti le quotazioni potrebbero aver già scontato l’annuncio dei tagli nel rally dei giorni scorsi.

Il petrolio ha un problema di offerta

L’impatto reale sull’offerta da un obiettivo di produzione inferiore sarebbe in realtà limitato secondo gli analisti, poiché diversi Paesi OPEC+ stanno già pompando ben al di sotto delle loro quote esistenti. Ad agosto, l’OPEC+ ha mancato l’obiettivo di produzione di 3,58 milioni di barili al giorno.

Tuttavia, un accordo sui grandi tagli “invierebbe un forte messaggio che il gruppo è determinato a sostenere il mercato”, hanno affermato in una nota gli analisti di ANZ Research.

leggi anche Price cap al petrolio e allargamento lista nera: arriva il nuovo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia

A complicare le prospettive dell’offerta c’è la proposta di un limite di prezzo per il petrolio russo, che secondo un funzionario statunitense potrebbe essere annunciato entro poche settimane. Mentre la misura guidata dagli Stati Uniti è progettata per privare il Cremlino delle entrate per la sua guerra in Ucraina e mantenere il flusso di greggio, il presidente Vladimir Putin ha minacciato di sospendere l’approvvigionamento.

L’American Petroleum Institute ha infine riferito che le scorte di greggio statunitensi sono diminuite di 1,77 milioni di barili la scorsa settimana.